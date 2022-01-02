«Турне четырех трамплинов» 2021/22. Итоги второго этапа: Кобаяси вновь первый, Климов – в топ-20

Второй этап «Турне четырех трамплинов» состоялся в Гармиш-Партенкирхене и прошел в более ожесточенной борьбе, нежели первый: Рею Кобаяси пришлось включиться по максимуму, чтобы опередить неожиданного конкурента – Маркуса Айзебихлера. Россиянин Евгений Климов выступил хуже, чем несколько дней назад в Оберстдорфе и стал только 19-м. Этот результат отодвинул его от потенциального попадания в топ-10.

Вообще второй этап изначально начался с сюрпризов. Ведь квалификацию выиграл немец Айзенбихлер, который по итогам первого этапа был только седьмым. После он признавался, что не ожидал от себя такого выступления. Вторым стал победитель первого этапа японец Кобаяси. Естественно, для него в первую очередь важно было опередить своего главного конкурента Карла Гайгера. И он это сделал – соотечественник Айзенбихлера оказался только третьим. Дальше шли австрийцы, которые потенциально тоже претендовали на хороший результат в итоговых прыжках.

Но настоящая борьба получилась именно у Кобаяи и Айзенбихлера. Немец до последнего оказывал давление на японца, но фаворит в итоге выиграл, пусть и с преимуществом всего в 0,2 очка. Третьим стал словенец Лавро Кос.

Победитель «Турне четырех трамплинов» 2019 года заявил после выступления, что перед прыжком ему было тяжело слышать аплодисменты зрителей после выступления Айхенбихлера: они символизировали, что соперник достиг отличного результата. Однако действующий лидер смог собраться и отработать максимально профессионально.

«В отличие от 2019 года, когда я смог выиграть «Турне» и Кубок мира, у меня получается лучше оценивать себя и свои выступления. За последние два года я приобрел большой опыт. «Турне четырех трамплинов» еще не закончилось, у меня сейчас отрыв в 13 очков, но осталось еще два соревнования, и многое может случиться», – сказал он сайту Международной федерации лыжного спорта после соревнований.

Неудачным получилось выступление Карла Гайера. Немец, оказавшись седьмым, потерял второе место в общем зачете: теперь он только шестой, а также лишился «желтой майки».

Айзенбихлер взлетел на четвертое место в общем зачете «Турне» и теперь отстает от Кобаяси на 21,1 очка. А значит перед оставшимися двумя этапами находится в группе основных преследователей лидера. Всего у японца 593,2 балла, сейчас его главный конкурент норвежец Мариус Линвик с 580 очками – интересно, что он побеждал в Гармиш-Партенкирхене в 2020-м, но сейчас занял только четвертое место. Третий в рейтинге – Кос (575,5)

Евгений Климов после 15-го результата занял только 19-е место, хотя от него ожидали и лучшего выступления. Еще один россиянин Данил Садреев стал 30-м.

Турне 4 трамплинов продолжится в понедельник тренировкой и квалификацией в Инсбруке. Во вторник пройдут решающие прыжки.

Смотрите прямые трансляции и повторы этапов Турне четырех трамплинов-2021/22 на Eurosport 1 и EurosportPlayer, а также на «Матч! Арена» и Sportbox.ru

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина 2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь