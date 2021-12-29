«Турне четырех трамплинов»-2021/22. Итоги Оберстдорфа: Кобаяси побеждает, Стох проваливается, Климов обнадеживает

Стартовый этап «Турне четырех трамплинов»-2021/22 в Оберстдорфе принес победу Рею Кобаяси и 15 место Евгению Климову. В первой попытке лидер сборной России опередил своего дуэльного соперника, чемпиона мира-2021 Петра Жилу. Да и во второй показал достойный результат. С учетом сбоев целого ряда фаворитов у Климова есть неплохие шансы побороться за топ-10 по итогам всего Турне.

Безусловно, Евгений подошел к важным декабрьско-январским стартам в хорошей форме. В Оберстдорфе в сложную, с не самым предсказуемым ветром, и дождливую погоду Климов совершил прыжки на 122 и 123 метра. И после завершения соревнований не выглядел расстроенным. Не исключено, что на ближайшем старте в Гармиш-Партенкирхене он сможет прибавить еще. Порадовал и Роман Трофимов. Да, ему очень повезло, поскольку дисквалификация дуэльного соперника (напомним, что все старты Турне проводятся по нокаут-системе, а помимо 25 победителей пар во вторую попытку выходят пятеро «счастливых неудачников») Штефана Фройнда фактически подарила выход во второй раунд. Но там Трофимов не стушевался, совершил классный прыжок на 123,5 метра и поднялся на итоговое 24 место.

В целом, стартовый этап Турне в Оберстдорфе получился для сборной России достаточно неплохим. Сразу четверо россиян пробилось по итогам квалификации в топ-50, без выступлений в финале остался только Михаил Назаров, который пока не может обрести прошлогоднюю форму. При этом не стоит забывать, что в нынешнем составе национальной команды сразу два 18-летних парня – Данил Садреев и Илья Маньков. Причем если для Манькова попадание в основные соревнования на «Турне четырех трамплинов» уже относительный успех (его дуэльным соперником, кстати, в Оберстдорфе был действующий обладатель Кубка мира Халвор Эгнер Гранеруд), то Садреев в нынешнем сезоне уже не раз доказывал свою силу. На стартовом этапе Турне он попал в топ-10 в квалификации. Однако в первом прыжке при сложной погоде стушевался, едва не упал при приземлении, стал 40-м и во вторую попытку не попал.

Впрочем, не только юные российские таланты, но и многие суперзвезды прыжков с трамплина не попали в Оберстодорфе в топ-30. Безусловно, главная сенсация – вылет на стадии первого прыжка Камила Стоха. Трехкратный чемпион Турне, победитель соревнований в сезоне-2020/21 на сей раз уже точно не сможет защитить свой титул, заняв лишь 41 место. Зато чемпион Турне-2018/19 Рею Кобаяси настроен решительно – японец одержал победу на стартовом этапе в Оберстдорфе с прыжками на 128,5 и 141 метр. Вторым стал Гранеруд, третьим – Роберт Йоханссон, лидировавший после первой попытки.

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