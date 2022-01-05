«Турне четырех трамплинов»-2021/22. Итоги Бишофсхофена. Кобаяси близок к «Большому шлему», Садреев набирает очки

Третий этап «Турне четырех трамплинов-2021/22 не удалось провести в Инсбруке из-за плохих погодных условий. Но столь значимое прыжковое шоу должно продолжаться, поэтому 5 января соревнования все же состоялись. Пусть и на другом трамплине – в Бишофсхофене, где состоится и заключительный четвертый этап Турне. 25-летний японец Рею Кобаяси одержал уже третью победу в трех стартах, приблизившись к уникальному достижению. Он может стать первым прыгуном в истории, сумевшим сделать два «Больших шлема» в рамках Турне.

До нынешнего сезона выиграть Турне с победами во всех четырех стартов удавалось только троим – Свену Ханневальду, Камилу Стоху и самому Кобаяси в сезоне-2018/19. Теперь же Рею вновь близок к этому фантастическому результату. Перенос соревнований из Инсбрука (там удалось провести квалификацию, но основные соревнования 4 января все же отменили из-за сильного ветра) в Бишофсхофе нисколько не смутил японца. Он выиграл квалификацию, а несколько часов спустя продолжил в том же духе и в соревнованиях с нокаут-системой. Примечательно, что соперником Кобаяси в первой попытке стал россиянин – Роман Трофимов. Но оказать достойное сопротивление и претендовать на статус «лаки-лузера» Роман Сергеевич не сумел, заняв лишь 48 место.

Между тем, после первого прыжка Кобаяси занимал второе место, уступая 5,7 балла Мариусу Линдвику. Но, в итоге, стабильность Реи в очередной раз помогла ему – во втором прыжке он прыгнул на 137,5 (после 137 в первом), причем очень технично. Судьи поставили ему по 19 баллов за технику, в то время как Линдвику – по 17. Именно этих шести баллов (идут в зачет оценки трех судей) и не хватило норвежцу для победы – он уступил 4,7 балла и стал вторым. А Кобаяси еще упрочил лидерство в Турне. Линдвика он теперь опережает на 17,9 балла. Третьим на третьем этапе стал Халвор Эгнер Гранеруд.

Что касается лучших из россиян, то шансы на высокое место Евгения Климова в Турне разбились из-за неудачной квалификации. В основных соревнованиях его соперником стал Карл Гайгер, и хотя россиянин улетел на 127,5 метров, он не попал в число счастливых неудачников и остался только 33-м. Также в основных соревнованиях помимо Климова и Трофимова выступал Данил Садреев, который в 18 лет претендует на статус лидера сборной России. Садреев в квалификации пробился в топ-10, но все же не смог поддержать столь высокий уровень в основных соревнованиях, пусть и не провалился. Прыжки на 129,5 и 126,5 метров позволили занять ему 27 место, набрать несколько кубковых очков и чуть подняться в зачете Турне, где он также 27-й. Климов в общем зачете Турне опустился с 13 места на 17-е. Заключительный четвертый старт состоится 6 января также в Бишофсхофене.

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