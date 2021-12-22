«Турне четырех трамплинов»-2021/22: что ждать и где смотреть

Легендарное новогоднее «Турне четырех трамплинов» с участием всех звезд прыжков с трамплина в сезоне-2021/22 пройдет с 28 декабря по 6 января. По традиции четыре этапа состоятся в Оберстодорфе, Гармиш-Партенкирхене, Инсбруке и Бишофсхофене. Россиян среди фаворитов нет, но последние результаты Евгения Климова дают надежду, как минимум, на борьбу за высокие места.

Первое в истории Турне провели еще в начале 1953 года. И поначалу в нем очень успешно выступали спортсмены СССР. Так, в сезоне-1955/56 Коба Цакадзе и Юрий Скворцов первенствовали на отдельных этапах, а Николай Каменский стал первым и единственным советским летающим лыжником – победителем Турне в общем зачете. В дальнейшем отдельные этапы выигрывали Каменский, Цакадзе, Гарий Напалков и Сергей Бочков, но в российские времена побед не было. Только попадания в топ-3 от Дмитрия Васильева и, кстати, Климова, занявшего в 2017 году третье места в Инсбруке.

Рекордсменом по числу побед в общем зачете (пять) является финн Янне Ахонен, а в последние пять сезонов на новогоднем Турне, в основном, доминировали поляки. Трижды за это время «Турне четырех трамплинов» выигрывал Камил Стох, в том числе и в минувшем сезоне, также один раз отличился Давид Кубацки. И только в сезоне-2018/19 здесь доминировал японец Рею Кобаяси. Но не исключено, что в нынешнем сезоне будет новый чемпион. Уверенным лидером Кубка мира-2021/22 к старту Турне подошел немец Карл Гайгер, в прошлом сезоне уже первенствовавший в Оберстдорфе. Не стоит сбрасывать со счетом и обладателя Кубка мира прошлого сезона норвежца Халвора Эгнера Гранеруда, уступающему в общем зачете только Гайгеру и Кобаяси.

Лидер сборной России Климов дважды за карьеру (в 2017 и 2019 годах) попадал в топ-15 общего зачета Турне. И хотя на сей раз подошел к этим стартам на 24 месте в Кубке мира, находится в хорошей форме, что подтвердило пятое место на последнем старте в Энгельберге. Интересно будет понаблюдать и за вундеркиндом Даниилом Садреевым, способны в отдельных стартах побороться за кубковые очки и Михаил Назаров с Романом Трофимовым и Ильей Маньковым. Добавим, что в основных соревнованиях Турне прыгуны определяют сильнейших в 25 парах по «нокаут-системе», к которым во второй попытке добавляются пять лучших из проигравших в дуэлях. Чемпион Турне определяется по сумме набранных очков во всех четырех стартах.

Прыжки с трамплина. «Турне четырех трамплинов»-2021/22 (28 декабря – 6 января). Германия, Австрия. Расписание соревнований

1-й этап

Оберстдорф, Германия (28 – 29 декабря)

28 декабря, вторник

Квалификация. Начало в 18:30

29 декабря, среда

Основные соревнования. Начало в 18:30

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия (31 декабря – 1 января)

31 декабря, пятница

Квалификация. Начало в 16:00

1 января, суббота

Основные соревнования. Начало в 16:00

3-й этап

Инсбрук, Австрия (3 – 4 января)

3 января, понедельник

Квалификация. Начало в 15:30

4 января, вторник

Основные соревнования. Начало в 15:30

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия (5 – 6 января)

5 января, среда

Квалификация. Начало в 19:15

6 января, четверг

Основные соревнования. Начало в 19:30

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Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

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Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь