Тунис – Франция: что ждать и где смотреть

В одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре – 30 ноября – пройдут четыре матча заключительного тура группового этапа. В квартете D обе игры начнутся в 18:00. Olympics представляет анонс матча Тунис – Франция.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Тунис – Франция. Группа D. Начало в 18:00 мск. Стадион «Эдьюкэйшн Сити»

Чемпионы мира – 2018 гарантировали себе место в 1/8 финала после побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1). Сборная Туниса несмотря на то, что ни разу не сумела поразить ворота соперников, также сохраняет шансы на продолжение борьбы в плей-офф. Однако для этого североафриканским футболистfм необходимо чудо – победа над Францией и ничья в параллельном матче группы D (у команды с Зеленого континента в таком случае будет также 4 очка, но хуже разница забитых и пропущенных мячей).

Даже если тренерский штаб Дидье Дешама решит дать отдых лидерам команды, на итоговом результате это едва ли скажется. Резерв сборной Франции превосходит классом основу Туниса и не менее мотивирован проявить себя перед плей-офф. Даже если чемпионы мира пропустят (а с учетом нулевой результативности соперника в двух предыдущих турах вероятность этого не слишком высока), у них всегда найдется козырь в атаке в лице наверняка сыграющего Килиана Мбаппе. Нападающий ПСЖ делит первую строчку в таблице бомбардиров и не упустит возможности добавить еще несколько результативных ударов в матче против не самой сильной команды.

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