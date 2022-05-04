Триатлон. Суперлига. Финал Arena Games: что ждать, где смотреть

В субботу, 7 мая, на территории порта в Сингапуре состоится историческое событие — финал серии соревнований Arena Games, по итогам которого станут известны имена чемпиона и чемпионки мира по кибер-триатлону. Дело в том, что формат футуристичных состязаний, с нынешнего сезона проводящихся под эгидой World Triathlon, подразумевает использование специального приложения, выводящего на экран аватары спортсменов в соответствии с их позицией в гонке.

Особенность Arena Games еще и в том, что организаторы на каждом этапе готовят участникам сюрпризы: так в Лондоне отменяли драфтинг на велоэтапе, а в Сингапуре вынесли все три дисциплины на открытый воздух. Теперь атлетам предстоит плавание не в бассейне, а в заливе (длина одного отрезка осталась прежней — 200 м), а велогонка (4 км) и бег (1 км) пройдут непосредственно на набережной, где будут установлены станки и беговые дорожки. Гонка, таким образом, станет еще более экстремальной — вместо кондиционированного помещения выдавать максимальные скорости предстоит в условиях влажной сингапурской жары.

Погода будет напоминать Японию летом прошлого года, как раз тогда свои олимпийские медали выиграли Алекс Йи (у триатлониста из Великобритании серебро в индивидуальной гонке Токио-2020 и золото в эстафете) и Хэйден Уайлд (новозеландец финишировал в личном зачете третьим). Приспособленность к жаре может стать решающим козырем для этого тандема в борьбе за подиум. Для Йи, к тому же, на кону титул чемпиона мира. Если в субботу быстроногий британец финиширует первым, это гарантирует ему трофей. Пока лучшее достижение Алекса на Arena Games — второе место на втором этапе в Лондоне. В Мюнхене с легальным драфтингом соперникам удалось оставить Йи за чертой призеров.

Как раз в Германии ярко проявил себя Макс Стэпли. Для австралийца расклад аналогичный — победа в Сингапуре приносит ему титул вне зависимости от результатов соперников. В статусе лидеров к финалу подходят чемпионы Мюнхена (Орельен Рафаэль из Франции) и Лондона (Юстус Нишлаг из Германии). У каждого из них в активе по 250 зачетных баллов, однако за первое место в субботней гонке начисляется 500 очков, так что ситуация в общем зачете может существенно измениться.

Джокерами и теневыми фаворитами (хотя ни о какой тени на раскаленной набережной Сингапура речи и не будет) выступят первый номер мирового рейтинга Мартен ван Рил из Бельгии и дебютирующий в этом сезоне в киберспортивном формате призер этапов Мировой серии Бенце Бичак из Венгрии.

У женщин после новости о том, что в финале не примет участия доминировавшая на этапе в Лондоне чемпионка Средиземноморья Кассандра Богран из Франции, круг претенденток на титул сузился. Единственная, у кого перед гонкой в Сингапуре есть 250 баллов — Бет Поттер, ставшая лучшей на открытии сезона Arena Games в Мюнхене. Если уроженка Глазго финиширует в субботу второй, а первое место займет олимпийская чемпионка Токио-2020 в составе эстафетной команды Великобритании Джессика Лермонт — итоговая победа достанется последней с преимуществом всего в одно очко.

В случае неудачного выступления тандема лидеров в борьбу за титул чемпионки мира по кибер-триатлону способны вмешаться занявшие в Мюнхене призовые места юные таланты из Германии Лена Майсснер и Анабель Кнолль Самая титулованная спортсменка из заявленных — серебряная медалистка Олимпийских игр в личном зачете и обладательница золотой медали в команде Джорджия Тейлор-Браун также имеет гипотетические шансы на успех в финале. Однако даже первое место в Сингапуре не гарантирует британке попадания в тройку общего зачета.

Триатлон. Arena Games. Финал. Сингапур. Расписание трансляций

по московскому времени

7 мая, суббота

Женщины. Финал. Начало в 11:10

Мужчины. Финал. Начало в 12:25

Прямая трансляция на TriathlonLIVE, Sportbox.ru, «Матч! Арена» и Eurosport Player (необходима подписка)