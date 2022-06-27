Триатлон. Париж — 2024. Отбор: Великобритания получает четыре квоты

В воскресенье, 26 июня, в Монреале в рамках этапа Мировой серии по триатлону состоялся чемпионат мира в эстафете — 2022. По итогам соревнований обладателем четырех квот для участия в Олимпийских играх в Париже (по две у мужчин и женщин) стала сборная Великобритании, финишировавшая на второй позиции. Дело в том, что первое место на чемпионате мира занял квартет из Франции — хозяевам Игр участие в них гарантировано автоматически.

Ключевую роль в успехе команды сыграл тактический ход тренерского штаба, в последний момент заявившего для участия на одном из женских этапов Эмму Ломбарди. Чемпионка мира в категории до 23 лет не участвовала в индивидуальных гонках в Монреале (они проходили в чрезвычайно интенсивном формате суперспринта), а потому оказалась намного свежее соперниц по второму этапу. Ломбарди на 24 секунды опередила Софи Колдуэлл из Великобритании, и это всего за 300 м плавания, 5 км велогонки и 1.6 км бега!

Джокер сборной Франции Эмма Ломбарди не участвовала в индивидуальной гонке и сумела создать решающий отрыв в эстафете

Этот отрыв стал решающим. Он нивелировал девятисекундное отставание французской команды после первого сегмента, на котором в лидерах передали эстафету Алекс Йи и Хэйден Уайлд, занявшие первые два места в личной гонке у мужчин. Команда Новой Зеландии, которую представляет последний, в итоге остановилась в шаге от медалей — «киви» не хватило глубины состава, и на последнем этапе их в борьбе за бронзу обогнала команда США.

Великобритания боролась с Францией до конца даже несмотря на нелепый штраф Самуэля Дикинсона на третьем этапе (спортсмен в транзитной зоне бросил шлем мимо корзины) и выросшее к последней передаче до 40 секунд отставание. Ситуацию для победительницы в индивидуальной гонке Джорджии Тейлор-Браун усугубило блестящее плавание Кассандры Богран. К велоэтапу Франция была впереди уже почти на минуту.

Однако обладательница двух олимпийских медалей (эстафетного золота и личного серебра) из Великобритании не сдавалась: к середине беговой части дистанции Тейлор-Браун сократила отставание в четыре раза! Увы, борьбы за победу не вышло — Джорджии пришлось отбывать десятисекундный штраф, полученный командой этапом ранее. Тем не менее, вторая позиция гарантировала британскому квартету места на следующей Олимпиаде.

Я не была уверена, что смогу что-то сделать, уже мысленно смирилась с четвертым местом, так как Николь Ван Дер Каай (Новая Зеландия) и Саммер Раппапорт (США) должны были бежать быстрее, ведь я очень выложилась на плавании и велосипеде. Я бежала и ругала малыша Самуэля последними словами, очень грубыми (не могу их привести в интервью), однако рада, что все сложилось удачно для нас,

— так подвела итог захватывающему финальному этапу Тейлор-Браун в интервью World Triathlon.

Джорджия Тейлор-Браун провела феноменальный финишный этап, однако догнать соперницу из Франции не сумела. Виной тому — десятисекундный штраф ее напарника по команде Великобритании Самуэля Дикинсона Фото © Michael Steinebach

Триатлон. Чемпионат мира в эстафете — 2022. Результаты

1. Франция (Пьер Ле Кор, Эмма Ломбарди, Венсан Луи, Кассандра Богран) 01:27.14

2. Великобритания (Алекс Йи, Софи Колдуэлл, Самуэль Дикинсон, Джорджия Тейлор-Браун) + 00:24

3. США (Сет Ридер, Тейлор Спайви, Кевин Макдауэлл, Саммер Раппапорт) + 00:30

4. Новая Зеландия (Хэйден Уайлд, Эйнсли Торп, Тэйлер Рид, Николь Ван Дер Каай) + 00:39

5. Канада (Тайлер Миславчук, Эми Лего, Шарль Паке, Доминика Джэмники) + 01:52