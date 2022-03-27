Триатлон. Открытие европейского сезона в Куартейре. Итоги: у мужчин побеждает японец

В субботу, 26 марта, в небольшом городе Куартейра на юге Португалии состоялись первые в европейском сезоне международные соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1.5 км плавание на открытой воде, 40 км велогонка, 10 км бег по шоссе). Победу на этапе Кубка Европы у мужчин сенсационно одержал японский спортсмен Ходзо Такуми, второе место занял еще один атлет с другого континента — Сет Ридер из США, третьим закончил гонку Дэниэл Диксон из Великобритании. Его соотечественница Бет Поттер первенствовала в соревнованиях у женщин, вслед за ней финишировала француженка Эмма Ломбарди, а последнюю ступеньку призового подиума заняла Лиза Терч из Германии.

Ридер и Ходзо, готовившиеся к сезону вместе в Монте-Гордо (Португалия) в составе интернациональной группы местного тренера Пауло Соузы, провели всю гонку в лидирующей группе. На плавательном этапе японский триатлонист уступил всего одну секунду показавшему лучшее время (18 минут 25 секунд) Марку Деваю из Венгрии. Третьим выбежал на берег еще один представитель Страны восходящего солнца — участник Олимпийских игр в Токио Кендзи Ненер. Ридер к первой транзитной зоне также отставал незначительно.

На велоэтапе первая группа из двенадцати спортсменов довольно быстро уехала в отрыв от преследователей, который ближе к концу 40 км дистанции составлял уже более полутора минут. Сказалась слаженная работа сменами, позволявшая держать высокий темп. В пелотоне позади не нашлось нескольких желающих сократить отставание, единственным, кто предпринимал попытки догнать лидирующую дюжину, был еще один подопечный Соузы — вице-чемпион мира в дуатлоне Максим Юбер-Моосбруггер из Франции.

Первым из второй транзитной зоны убежал на трассу Коннор Бентли из Великобритании. Однако его преимущество быстро растаяло: на первый план уже к середине дистанции вышло противостояние Ходзо, Кендзи и Ридера. Казалось, что круг претендентов на призы оформился, однако за 2.5 км до финиша расклад поменялся: силы стали покидать более опытного из японского тандема Ненера — его не выручил даже опыт тренировок с марафонской командой. Такуми же наоборот обрел второе дыхание — просвет между ним и американским визави рос с каждым метром дистанции.

В итоге, японский триатлонист разорвал финишную ленту первым и девять секунд спустя поздравил спарринг-партнера по тренировкам со вторым местом. В борьбе за попадание на подиум больше всех преуспел 19-летний Дэниэл Диксон. Юный триатлет, открывший сезон 12 марта на соревнованиях в США третьим местом, сумел занять аналогичную позицию и в Куартейре. Юбер-Моосбруггер показал быстрейшее время на беговом сегменте (10 км за 30:12), но не смог прорваться даже в десятку сильнейших.

У женщин блестяще начала гонку главная претендентка на победу — Саммер Раппапорт. Триатлонистка из США, в послужном списке которой множество призовых мест на этапах Мировой серии, а также попадание в топ-15 на Олимпийских играх в Токио, показала лучшее время на плавательном этапе (1.5 км за 20 минут 14 секунд). Однако финишировать Раппапорт не было суждено — секундная потеря концентрации на велогонке стоила спортсменке болезненного падения. Ушибы и сбитый перед бегом ритм не позволили Саммер продолжить соревновнование.

Без основной конкурентки в лидеры предсказуемо вышла чемпионка Европы-2019 и победительница этапа Суперлиги-2021 в Лондоне Бет Поттер. Уроженка Глазго в недавнем прошлом была стайером уровня сборной страны — так на Играх Содружества-2018 она соревновалась и в триатлоне, и в легкой атлетике. То обстоятельство, что Поттер не отстала на плавании и удержалась в пачке на велоэтапе, делало сопротивление ей в беге практически бесполезным. Триатлонистка сборной Великобритании обеспечила себе победу задолго до финишной черты и завершила дистанцию с комфортным преимуществом в 25 секунд над чемпионкой мира среди молодежи-2021 Эммой Ломбарди из Франции. Третье место в борьбе на заключительной прямой удержала 23-летняя выпускница Гарварда Лиза Терч. Триатлонистка из Германии продолжает показывать стабильно высокие результаты в сезоне: в предыдущей гонке в Льевене (в закрытых помещениях) она финишировала второй.