Триатлон. Открытие европейского сезона в Куартейре: что ждать, где смотреть

В субботу, 26 марта, в небольшом городе Куартейра на юге Португалии состоится полноценное открытие Кубка Европы по триатлону на олимпийской дистанции (1.5 км плавание на открытой воде, 40 км велогонка, 10 км бег по шоссе). Формально первый турнир серии состоялся еще 12 марта во французском Льевене, однако тогда формат состязаний был нестандартным — на арене под крышей и в несколько раундов.

На этом примечательные моменты не заканчиваются: несмотря на название принять участие в Кубке Европы могут триатлеты из любой другой части света. Так у мужчин в число главных предстартовых фаворитов входит космополит Кендзи Ненер. Лидер сборной Японии до 2017 года представлял на международных соревнованиях Австралию, а затем вернулся к корням, чтобы представлять Страну восходящего солнца на Олимпийских играх в Токио. Там Ненер показал лучший результат в истории японского триатлона — четырнадцатое место (всего одну позицию уступил звездному французу Венсану Луи). В это межсезонье Кендзи прокачивал свой слабейший вид — бег, тренируясь с корпоративной марафонской командой.

Американский континент в Куартейре представит Сет Ридер из США. В региональном рейтинге спортсмен занимает второе место и уступает по этому показателю только соотечественнику — олимпийскому призеру в смешанной эстафете Моргану Пирсону. К сезону Ридер готовился как раз в Португалии — в группе местного тренера Пауло Соузы. Одним из спарринг-партнеров американца был также заявленный на гонку в субботу вице-чемпион мира в дуатлоне Максим Юбер-Моосбруггер из Франции. Этот тандем будет особенно опасен на велосегменте, однако для того, чтобы работать вместе обоим спортсменам необходимо выплывать в лидирующей группе.

Идеально сбалансированных атлетов, одинаково сильных во всех трех видах, на соревнования в Куартейре заявлено не так уж много: венгр Марк Девай и украинец Сергей Курочкин являются сильными пловцами, местные ветераны Жоао Сильва и особенно Жоао Перейра хороши в беге, Сэмуэль Дикинсон из Великобритании способен проявить себя на велосипеде. Из всего стартового листа при условии хорошей формы способны претендовать на призы при любом сценарии гонки только двое — опытный Юстус Нишлаг из Германии и победитель этапа Мировой серии норвежец Каспер Сторнес, тренирующийся с чемпионом мира на половине железной дистанции Густавом Иденом и олимпийским чемпионом-2020 Кристианом Блумменфельтом.

У женщин в число претенденток на призовые места входят сразу четыре подопечные все того же Соузы. Первый стартовый номер у Саммер Раппапорт. В активе триатлонистки из США несколько побед и призовых мест на этапах Мировой серии, а также попадание в топ-15 на Олимпийских играх в Токио. На сборах в Монте-Гордо перед сезоном вместе с Раппапорт тренировались лидер женской сборной Японии Тахакаси Юко, а также эстонка Кайди Кивиойя и Роксана Слупек из сборной Польши. Этот интернациональный квартет при удачной совместной работе на дистанции способен претендовать на то, чтобы оставить за пределами подиума всех остальных соперниц.

Главной целью команды Соузы будет создать отрыв перед беговым сегментом от чемпионки Европы-2019 и победительницы этапа Суперлиги-2021 в Лондоне Бет Поттер. Триатлонистка из Великобритании является сильнейшей бегуньей из числа заявленных на соревнования в Куартейре. Прошлой весной Поттер показывала феноменально быстрые результаты, в частности преодолевала 5 км по шоссе быстрее 15 минут. Любое отставание менее 30 секунд от лидеров не станет для уроженки Глазго препятствием на пути к победе.

Также высоко котируются шансы на призовое место 23-летней выпускницы Гарварда Лизы Терч. Спортсменка из Германии пробилась на элитный уровень только в прошлом году, а нынешний сезон начала со второго места на гонке в Льевене.

Кубок Европы по триатлону-2022. Куартейра (Португалия). Расписание трансляций

по московскому времени

26 марта, суббота

Женщины. Начало в 16:45 мск. Прямая трансляция на TriathlonLIVE (необходима подписка)

Мужчины. Начало в 19:30 мск. Прямая трансляция на TriathlonLIVE (необходима подписка)