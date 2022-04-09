Триатлон. Олимпийский чемпион побежден в первой гонке сезона. Итоги Arena Games в Мюнхене

В субботу, 9 апреля, в Мюнхене прошел первый из трех этапов соревнований по триатлону в закрытых помещениях Arena Games. Футуристичная гонка, велосипедный и беговой этапы которой проходят на специальном станке и дорожке соответственно, сходу преподнесла сюрприз. У мужчин в тройке быстрейших по итогам финала не оказалось главных фаворитов — самого титулованного триатлониста Олимпийских игр в Токио-2020 (личное серебро и эстафетное золото) Алекса Йи из Великобритании и дважды побеждавшего на этапах Arena Games бельгийского спортсмена Мартена Ван Рила.

У последнего проблемы начались еще на предварительной стадии (у мужчин было два забега по 8 спортсменов, 3 первых места из каждого автоматически квалифицировались в финал, еще двое добирались по времени). Ван Рил в первом раунде запутался на переобувании и к повтору этапов (200 м плавание, 4 км велосипед, 1 км бег) подошел только на пятом месте. Бельгийцу пришлось потратить много сил, чтобы отобраться в финал напрямую — с итоговым вторым временем вслед за будущим чемпионом. Как оказалось, второй забег получился значительно медленнее, из него в главную восьмерку прошли только Йи, его соотечественник — чемпион Европы на спринтерской дистанции Гордон Бенсон, а также победитель самых первых соревнований Arena Games в августе 2020-го Юстус Нишлаг из Германии.

В финале, проходившем в трехраундовом формате, сенсационную победу одержал 33-летний ветеран из Франции Орельен Рафаэль. Этот спортсмен на протяжении 15 лет стабильно показывает очень высокие результаты, однако постоянно оставался в тени соотечественников — чемпиона Европы Давида Осса, победителя Мировой серии Венсана Луи и олимпийского призера Токио-2020 в эстафете Дориана Конинкса. За последние два сезона Рафаэль считанное число раз выступал на стартах под эгидой World Triathlon, в основном соревнуясь в национальной Лиге и на коммерческих турнирах Суперлиги триатлона. В межсезонье Орельен, сильной стороной которого всегда было плавание, активно участвовал в кроссовых пробегах. Как показали Arena Games в Мюнхене, эта практика сыграла решающую роль.

Первым плавательный этап открывающего раунда в бассейне завершил Чейз Маккуин из США, Рафаэль отстал на пару секунд. На велостанках аватары лидирующей семерки, выведенные на большой экран, все дальше отрывались от одинокого Алекса Йи. Сильнейшего бегуна из Великобритании спасла только техническая пауза для настройки беговых дорожек — он вырвался в лидеры ко второму этапу.

На котором виды поменяли местами — триатлеты начинали с бега, продолжали велосипедной гонкой и завершали сегмент в бассейне. На этой стадии значительно отстал Ван Рил, а к лидерам Рафаэлю и Маккуину подобрались австралиец Макс Стэпли и Нишлаг. В итоге, француз первым стартовал в решающей стадии финала со стандартным порядком (плавание-велосипед-бег) — она проходила в формате преследования по сумме времени первых двух этапов. Ближайшая тройка преследователей отставала незначительно, Йи проигрывал 13 секунд, а Ван Рил — почти тридцать. Квартет Рафаэль-Маккуин-Стэпли-Нишлаг в ходе велоэтапа догнал итальянец Джанлука Поццатти. На финальный километр первым убежал под рев домашних трибун немецкий атлет, однако Рафаэль сумел переломить ход гонки на середине дистанции. Итоговое преимущество Орельена над занявшим второе место Стэпли составило 1.2 секунды, Нишлаг закончил гонку третьим.

У женщин результат получился максимально предсказуемым. Даже в таком коротком формате преимущество Бет Поттер над ближайшей соперницей было просто фантастическим — одна минута сорок три секунды. Триатлонистка из Глазго удачно выступала на Arena Games в прошлом году (первое место в Лондоне и второе — в Роттердаме), а также успешно открыла сезон нынешний — победой на этапе Кубка Европы в Куартейре 26 марта.

Конкуренцию быстроногой британке (а она бежит 5 км быстрее 15 минут) ни на одном из пяти сегментов (два квалификационных и три финальных) не смог составить никто. С арены в Мюнхене Поттер уезжает непобежденной — соревнования для нее получились виртуальными в прямом смысле. Только в отдельных видах спортсменки (и их аватары) выходили вперед британки — Жанетт Брагмайер из Венгрии и Анна Годой Контрерас из Испании были чуть быстрее в бассейне, а итальянка Илария Зане и Джина Сирино из США проявляли свои сильные качества на велоэтапе. Однако в призовой тройке вслед за Поттер финишировали две триатлонистки из Германии — Лена Майсснер и Анабель Кнолль.