Триатлон. Олимпийский чемпион открывает сезон-2022: что ждать, где смотреть

В субботу, 9 апреля, в Мюнхене пройдет первый из трех этапов соревнований по триатлону в закрытых помещениях Arena Games. Этот формат состязаний был придуман в позапрошлом году организаторами Суперлиги для того, чтобы позволить атлетам состязаться в условиях, связанных с пандемией COVID-19 ограничений. Две гонки в Роттердаме и одна в Лондоне продемонстрировали жизнеспособность концепции и привлекли внимание World Triathlon. В результате в сезоне-2022 Arena Games впервые вошли в официальный международный календарь — теперь результаты гонок будут трансформироваться в очки, в том числе в очки олимпийского квалификационного рейтинга.

Главная отличительная черта индор-соревнований серии — футуристичность. Только плавательный этап (200 м) проходит в стандартном бассейне с длиной дорожки 50 м. Для велогонки (4 км) и бегового сегмента (1 км) используются специальный станок и дорожка соответственно. С помощью специальной программы на большой экран на арене (и на экран олнайн-трансляции) будут выводиться аватары спортсменов, отражающие положение в гонке в режиме онлайн, а также данные о мощности и скорости.

При этом, в финале (а туда отберутся по 8 быстрейших триатлонистов и триатлонисток по итогам предварительного раунда) атлетам предстоит преодолеть дистанцию трижды: сначала в стандартном порядке, затем дисциплины поменяют местами, а в третий раз будет гонка преследования по сумме времени первых двух попыток.

Соревнования в Мюнхене станут первыми в сезоне для самого титулованного триатлониста Олимпийских игр в Токио-2020. Британец Алекс Йи увез из Японии индивидуальное серебро и золото в составе смешанной эстафеты, однако к Arena Games подходит не в статусе главного фаворита. В ультра-коротких и интенсивных гонках доминирует бельгиец Мартен Ван Рил: в сезоне-2021 он был быстрейшим и в Лондоне, и в Роттердаме (в последнем случае вторым финишировал как раз Йи). В числе претендентов на призовые места будут чемпион самых первых соревнований Arena Games в августе 2020-го Юстус Нишлаг из Германии, чемпион Европы в спринте и победитель Европейских игр Гордон Бенсон из Великобритании, открывший сезон четвертым местом на этапе Кубка Европы в Куартейре итальянец Джанлука Поццатти, а также французский ветеран Орельен Рафаэль, блестяще выступавший этой зимой в соревнованиях по кроссовому бегу.

У женщин впечатляющая статистика в индор-формате у Бет Поттер. Триатлонистка из Глазго в прошлом году одержала победу на Arena Games в Лондоне и финишировала второй в Роттердаме. На первых для себя соревнованиях сезона-2022 — этапе Кубка Европы в Куартейре 26 марта — Поттер финишировала первой. Конкуренцию быстроногой британке (а она бежит 5 км быстрее 15 минут) может составить Илария Зане. Итальянская спортсменка уже успела выступить на гонке похожей конфигурации — в помещении и в несколько коротких этапов в Льевене (Франция) 12 марта. Тогда Зане заняла шестое место в финале, однако никто из триатлонисток, преодолевших дистанцию быстрее, в Мюнхен не приедет.

Триатлон. Arena Games. Мюнхен (Германия). Расписание трансляций

по московскому времени

9 апреля, суббота

Начало в 18:00 Прямая трансляция на TriathlonLIVE, Sportbox.ru, «Матч! Арена» и Eurosport Player (необходима подписка)