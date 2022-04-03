Триатлон. Олимпийские призеры побеждают на чемпионате Средиземноморья

В воскресенье, 3 апреля, в Мелилье — испанском анклаве на Африканском континенте в рамках этапа Кубка Европы прошел чемпионат Средиземноморья по триатлону на спринтерской дистанции (750 м плавание на открытой воде, 20 км велогонка, 5 км бег по шоссе). Три места из шести на подиуме заняли серебряные призеры Олимпийских игр в Токио-2020 в смешанной эстафете из сборной Франции: у женщин победу одержала Кассандра Богран, второй финишировала Леони Перио, у мужчин сильнейшим стал Дориан Конинкс.

Последнему упорнейшее сопротивление оказал выступающий с ним за одну команду в рамках французской Лиги триатлона 23-летний британец Барклай Иззард. Исход противостояния решился только на финишной прямой: опытный Конинкс сохранил чуть больше сил на решающее ускорение. В остальном же соперники были равны: Иззард не уступил действующему чемпиону Европы и шестому номеру мирового рейтинга почти ни в чем — чистое время по сумме трех видов у них идентичное, а преимущество французу дало только быстрое прохождение транзитных зон.

Из воды на лидирующих позициях выбрались сразу четыре триатлета, показавшие одинаковое время (в их числе помимо будущего чемпиона был также и еще один предстартовый фаворит — испанец Генис Грау). Однако британский спортсмен отставал на тот момент всего на две секунды — на плавании он показал аналогичное время с победителем общего зачета Кубка Европы-2021 Ростиславом Певцовым из сборной Азербайджана. На велоэтапе отрывов не было, и ко второй транзитной зоне шансы на борьбу за тройку сохраняли три десятка спортсменов. В итоге, для попадания в призы необходимо было бежать 5 км дистанцию быстрее 15 минут. С этой задачей помимо Конинкса и Иззарда, умчавшихся к борьбе за победу, справился еще один француз Том Ришар.

Кассандра Богран, Дориан Конинкс и Леони Перио выиграли два золота и серебро на чемпионате Средиземноморья в Мелилье 3 апреля 2022 Фото © 2018 Getty Images

У женщин первые три места заняли спортсменки с соответствующими стартовыми номерами. Победу с солидным для спринтерской дистанции преимуществом 45 секунд одержала первенствовавшая в Мелилье и год назад Богран. Ее соотечественница Перио, выступавшая в комбинезоне с номером один, держалась в лидерах на первых двух видах, однако в беге преимущество Кассандры над Леони было очевидным: 39 секунд на 5 км.

В итоге, Богран показала лучшее время в двух из трех видов: на плавании (6:57) — секунду ей уступила Альберте Кьер-Педерсен из Дании и в беге (16:10). Также быстрее 17 минут преодолела 5 км дистанцию Перио. Это трио лидировало уже на выходе из воды. После первой транзитной зоны сформировалась группа из девяти спортсменок. Работать впереди на велоэтапе опытные француженки и датчанка не стремились — экономили силы. С задачей не подпускать преследовательниц и задавать темп пачке прекрасно справлялись юные Катя Шэр из Швейцарии и Таня Нойберт из Германии. На беге последние две спортсменки продержались в первой пятерке первый 2.5 км круг, а затем стали понемногу отставать. Кьер-Педерсен долго видела перед собой спину Перио, но не смогла догнать француженку и финишировала третьей. Богран соперниц оставила позади куда раньше и финишную ленту поднимала над головой в одиночестве.