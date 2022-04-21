Триатлон. Олимпийские чемпионы выступят в Лондоне: что ждать, где смотреть

В субботу, 23 апреля, на территории Центра водных видов спорта, построенного к Олимпийским играм-2012 в Лондоне, пройдет второй из трех этапов соревнований по триатлону в закрытых помещениях Arena Games. На трибунах сооружения, за проект которого Заха Хадид получила самую престижную архитектурную премию мира — Прицкеровскую, свободных мест не ожидается — все билеты распроданы. Причина интереса зрителей не только и не столько в оригинальном формате с обилием компьютерной графики, а в том, что на Arena Games выступят почти все звезды британского триатлона: тройка чемпионов Токио-2020 в смешанной эстафете, а также победительница предыдущего этапа. Для спортсменов же с этого сезона важным мотивом для участия в футуристичных соревнованиях, проводящихся организаторами Суперлиги, стало то обстоятельство, что за них теперь начисляются рейтинговые баллы World Triathlon.

У местного кумира больше шансов с новыми правилами

У мужчин главная интрига субботних индор-соревнований в Лондоне — сумеет ли олимпийский чемпион в эстафете и серебряный медалист индивидуальной гонки Алекс Йи взять реванш за поражение на первом этапе в Мюнхене. В Германии у юного британца не получилось попасть в тройку сильнейших, а одной из главных причин неудачного выступления стал велоэтап — главные соперники слаженно работали в группе и не подпустили одного из быстрейших бегунов мирового триатлона. На этот раз всем спортсменам придется менять тактику — хотя длина этапов осталась стандартной для Arena Games (200 м плавание в бассейне, 4 км на велостанке, 1 км бег на дорожке), организаторы приняли решение отменить драфтинг. Теперь посидеть за спиной визави, поддерживая скорость, не получится. Лучше будут видны и аватары спортсменов — с помощью специальной программы их изображения, отражающие положение в гонке в режиме онлайн, выводятся на экраны как на стадионе, так и в трансляции.

Сразу несколько профилей триатлонистов обновлять не придется — в Лондон приедут все призеры Мюнхена: сенсационный чемпион Орельен Рафаэль из Франции, австралиец Макс Стэпли и Юстус Нишлаг из Германии. Из числа дебютантов стоит отметить японца Ходзо Такуми, одержавшего победу на этапе Кубка Европы в Куартейре в начале сезона.

Защитит ли Поттер титул

У женщин главной претенденткой на победу является Бет Поттер. Быстроногая уроженка Глазго невероятно успешно выступает в формате Arena Games — она является чемпионкой соревнований в Лондоне-2021 и победительницей первого этапа нынешнего сезона. По сравнению с Мюнхеном уровень конкуренции значительно вырос — к числу участниц добавились олимпийские чемпионки в эстафете в составе сборной Великобритании Джорджия Тейлор-Браун (в личной гонке у нее серебро Токио-2020) и Джессика Лермонт. Последняя имеет удачный опыт на Arena Games — она одержала победу на самых первых соревнованиях серии в Роттердаме в 2020-м.

Помимо трио, за которое будет болеть большинство на стадионе, в борьбу за тройку быстрейших способна вмешаться триатлонистка с другого берега Ла-Манша. Француженка Кассандра Богран, являющаяся серебряной олимпийской медалисткой в команде, в этом сезоне с солидным преимуществом выиграла чемпионат Средиземноморья (проходил в рамках этапа Кубка Европы в Мелилье 3 апреля). Первый этап Arena Games-2022 она пропускала, однако ко второму подходит в прекрасной форме. Способна опередить опытных и титулованных соперниц и занявшая в Мюнхене третье место Анабель Кнолль из Германии.

Триатлон. Arena Games. Лондон (Великобритания). Расписание трансляций

по московскому времени

23 апреля, суббота

Женщины. Финал. Начало в 18:10

Мужчины. Финал. Начало в 19:25

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