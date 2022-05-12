Триатлон. Мировая серия-2022. Первый этап: что ждать, где смотреть

В субботу, 14 мая, в крупнейшем портовом городе Японии Иокогаме пройдет первый из семи этапов самых престижных ежегодных соревнований по олимпийскому триатлону — Мировой серии World Triathlon Championships. Несмотря на то, что результаты гонки не пойдут в зачет квалификации на Игры в Париж-2024, состав участников и у мужчин, и у женщин будет сильнейшим из возможных.

Первенствовавшая в общем зачете серии в прошлом сезоне Флора Даффи в 2022-м на старт еще не выходила. Это обстоятельство не позволяет назвать чемпионку Токио-2020, представляющую Бермуды, главной претенденткой на победу в Иокогаме, ведь многие соперницы уже успели почувствовать соревновательную атмосферу.

Кассандра Богран из Франции еще в начале апреля финишировала первой на чемпионате Средиземноморья (главной ее соперницей стала соотечественница и также бронзовой призер Олимпийских игр-2020 в эстафете Леони Перио), а в конце того же месяца доминировала на этапе Arena Games в Лондоне. В общем зачете этих соревнований, проходивших в формате кибер-триатлона, первенствовала Бет Поттер из Великобритании. В случае, если соперницы не оторвутся на первых двух сегментах дистанции, уроженка Глазго способна побороться за победу — в беге поддерживать скорость экс-легкоатлетки уровня чемпионатов Европы способны единицы.

Тэйлор Нибб из США и Майя Кингма из Нидерландов в прошлом году на трассе в Иокогаме сотворили сенсацию. Юный тандем уехал от пелотона на велоэтапе и забронировал два места на подиуме (первое и третье соответственно). На этот раз соперницы наверняка будут внимательнее, однако на японских подъемах предпринять попытку скопировать победную тактику могут и Даффи, и обладательница двух медалей Токио-2020 Джорджия Тейлор-Браун из Великобритании, и одна из самых стабильных триатлонисток Мировой серии Тейлор Спайви из США.

У мужчин не выйдет на старт Кристиан Блумменфельт. Норвежец просто не успел восстановиться после исторического триумфа на чемпионате мира по Ironman в Сент-Джордже 7 мая. Благодаря этой победе он стал первым в истории, кому удалось выиграть общий зачет Мировой серии, Олимпиаду и самую престижную гонку в длинном триатлоне.

Без скандинава борьба за первое место в Иокогаме обострится: двукратный чемпион мира Венсан Луи из Франции, его соотечественник Дориан Конинкс, чемпион мира по кибер-триатлону и обладатель двух олимпийских медалей Алекс Йи из Великобритании, бронзовый призер Токио-2020 и победитель финала Arena Games Хэйден Уайлд из Новой Зеландии, а также два спортсмена из Японии: Кендзи Ненер и Ходзо Такуми — у всех из них есть шансы на итоговый успех.

При этом, вероятных раскладов множество. Луи, Конинкс и Ненер могут создать задел еще на плавании. У Йи — быстрейшего бегуна в заявке — не лучший стартовый номер, так что для него важно не отпустить соперников далеко. Похожей тактики будет придерживаться и Ходзо. Главный любитель рискнуть и мастер выжать из себя все — Уайлд. Он может выступить в роли джокера и победить вне зависимости от задумок конкурентов.

Триатлон. Мировая серия World Triathlon Championships-2022. Иокогама, Япония. Расписание соревнований

по московскому времени

14 мая, суббота

04:15. Женщины. Олимпийская дистанция (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег)

07:05. Мужчины. Олимпийская дистанция (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег)

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Триатлон. Мировая серия-2022. Расписание