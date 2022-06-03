Триатлон. Ironman: сможет ли Блумменфельт разменять 7 часов. Смотреть онлайн

Ранним утром в воскресенье, 5 мая, возле городка Клеттвиц в федеральной земле Бранденбург стартуют триатлонные гонки на время в рамках суперамбициозных проектов Sub7 и Sub8. Организаторы поставили фантастическую цель — продемонстрировать, что дистанцию Ironman (3.8 км плавание на открытой воде, 180 км велогонка и 42 км 195 м бег) реально преодолеть быстрее 8 часов для женщин и 7 часов для мужчин.

Триатлонный вундерпроект во многом напоминает забег Элиуда Кипчоге в Вене в 2019 году. Тогда великий кенийский бегун, обутый в экспериментальные кроссовки с карбоновой пластиной, на идеально плоской трассе и при помощи многочисленных пейсмейкеров, защищавших его от ветра, преодолел марафонскую дистанцию быстрее 2 часов. В Sub8 и Sub7 также не идет речь о регистрации потенциальных достижений в качестве официальных мировых рекордов — гонки призваны прежде всего проверить границы человеческих возможностей в идеальных условиях и с использованием новейших технологий.

У мужчин показывать предельные скорости собираются лучший триатлонист мира — олимпийский чемпион и чемпион мира Ironman из Норвегии Кристиан Блумменфельт, а также чемпион Европы на «железной» дистанции Джо Скиппер из Великобритании. Каждому из атлетов разрешено было набрать команду суммарно из 10 пейсмейкеров. В воде озера Зенфтенберг темп будут задавать лучший пловец олимпийского триатлона Ричард Варга (Словакия) и занявший пятое место на чемпионате Европы-2021 на дистанции 25 км пловец-марафонец из Нидерландов Ларс Боттельер.

Ключевой сегмент гонки — 180 км на велосипеде по трассе автодрома Лаузитцринг. В отличие от серии Ironman ограничений на драфтинг в Sub7 не будет, поэтому Блумменфельт и Скиппер завербовали мощную команду грегари, в которой выделяются британцы Алекс Даусетт (экс-рекодсмен мира в часовом заезде на треке), Дэн Бигэм (третье время в истории в аналогичной гонке) и двукратный паралимпийский чемпион в тандеме Адам Дагглби. На беге норвежец сделал ставку на кенийских марафонцев, а его визави — на помощь триатлонистов Макса Стэпли и Гордона Бенсона.

С точки зрения итогового результата шансы на успех выше у Блумменфельта: в его пользу говорит лучшее время в истории Ironman (7:21.12), а также более основательная подготовка. Скиппер же был заявлен «на коротком уведомлении» вместо снявшегося из-за травмы двукратного олимпийского чемпиона Алистера Браунли.

У женщин рекорд четырехкратной чемпионки мира по Ironman-триатлону Крисси Веллингтон (8:18.13) держится с 2011 года. Это достижение британская спортсменка установила задолго до эры карбоновых кроссовок и идеально усваиваемого спортивного питания на дистанции (эти два компонента стали ключевыми в увеличившихся скоростях в беговых марафонах и полумарафонах).

В проекте Sub8 намерены сбросить почти 20 минут с результата Веллингтон чемпионка Лондона-2012 и вице-чемпионка Рио-2016 Никола Шпириг из Швейцарии, а также занявшая второе место на недавнем чемпионате мира на «железной» дистанции в Сент-Джордже Кэт Мэттьюс из Великобритании. При этом, если мужчины-триатлонисты сделали ставку на узких специалистов в качестве пейсмейкеров, то женщины в основном задействовали своих коллег по виду спорта.

Исключением станут рекордсменка Швейцарии в марафоне Майя Нойеншвандер и легенда плавания на открытой воде — Ангела Маурер из Германии, по два раза побеждавшая на чемпионатах мира и Европы. Если Шпириг или Мэттьюс удастся пробить восьмичасовой барьер, это станет настоящим чудом. Швейцарка все же является специалисткой на олимпийской дистанции, а Ironman быстрее 9 часов не преодолевала. Британская же спортсменка не слишком давно выступает в профессиональном статусе и в категорию суперзвезд пока не попала.

Гоночный овал Лаузицринг, на котором пройдут велосипедный и беговой сегменты проектов Sub7 и Sub8 Фото © Sub7Sub8

Триатлон. Ironman. Sub7 Sub8. Клеттвиц, Германия. Расписание трансляций

по московскому времени

5 июня, воскресенье

08:00. Женщины. Никола Шпириг, Кэт Мэттьюс

09:00. Мужчины. Кристиан Блумменфельт, Джо Скиппер

Прямая трансляция проекта Sub7 Sub8 доступна на официальном сайте и канале организаторов