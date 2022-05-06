Триатлон. Ironman. Чемпионат мира: что ждать, где смотреть

Культовое для триатлона событие — чемпионат мира Ironman — предыдущий раз проводился в октябре 2019 года. С тех пор одна из самых сложных и престижных гонок на выносливость (3.86 км плавание на открытой воде, 180.25 км велогонка без драфтинга, 42 км 195 м, то есть полная марафонская дистанция, в завершение) дважды отменялась из-за охватившей планету пандемии COVID-19. В нынешнем сезоне состоится возвращение Ironman в двойном объеме: в субботу, 7 мая состоится перенесенный с 2021 года чемпионат, а в октябре в традиционные даты — Кона-2022. Ближайшая гонка, при этом, пройдет не на Гавайях, а в городе Сент-Джордж на границе между штатами Юта и Аризона. Место было выбрано не случайно — на трассе в пустыне Мохаве 18 сентября 2021 года проводился чемпионат мира на «полужелезной» дистанции (в два раза короче Ironman).

Олимпийские чемпионы против «старой гвардии»

У мужчин с 2014 по 2019 годы на Коне побеждали только триатлонисты из Германии, однако в Сент-Джордже вероятность того, что эта триумфальная серия прервется, чрезвычайно высока. Дело в том, что обладатели пяти титулов на двоих — Патрик Ланге (2017, 2018) и Ян Фродено (2015, 2016, 2019) пропускают гонку из-за травм. Уникальное достижение последнего — олимпийское золото, а затем первое место на чемпионате мира Ironman — в Юте имеют шанс повторить два атлета: норвежец Кристиан Блумменфельт и Алистер Браунли из Великобритании. Триатлонный викинг после феноменального прошлого сезона (победа на Играх в Токио-2020 и в финале Мировой серии, а также лучшее в истории время на «железной» дистанции) подходит к субботней гонке в статусе главного фаворита. Блумменфельт хорошо переносит жару (в Сент-Джордже она сухая, а не влажная, как на Гавайях), к тому же ему подходит трасса велоэтапа с длинными пологими подъемами.

Однако подготовка Кристиана и еще одного претендента — двукратного чемпиона мира на «половинке» Густава Идена была далека от идеальной. Из-за простуды оба норвежских спортсмена пропустили неделю тренировок. Браунли, доминировавший в коротком триатлоне два олимпийских цикла подряд (золото Лондона-2012 и Рио-2016), на длинных дистанциях выступает не столь успешно. Британца преследуют травмы, а лучшими его достижениями на длинных дистанциях стали два вторых места на чемпионатах мира на «половинке» в 2019 и 2021-м: оба раза быстрее финишировал Иден.

Бросить вызов олимпийцам способны ветераны Ironman Себастьян Кинле (Германия) и Лионель Сандерс (Канада). Первый побеждал на Коне еще до Фродено, а затем еще дважды попадал на подиум. Прошлый год Кинле потратил на то, чтобы залечить все травмы, и к гонке в Юте подходит в идеальной форме. Сандерс — полная противоположность стабильного немецкого спортсмена. На чемпионате мира канадец последний раз был высоко в 2017-м — уступил только Ланге. Следующие два сезона Лионель не попадал даже в первую двадцатку. При этом, Сандерс остается реальным претендентом на победу, ведь он один из сильнейших на велосегменте — самой продолжительной по времени части дистанции Ironman.

Единственный, кто может поспорить с рекордсменом Канады в часовой гонке на треке и обладателем лучшего времени на 180 км на Коне — помогавший ему с тренировками Кэмерон Вурф. У австралийца вообще нетипичная история — в 2004 году он выступал на Олимпийских играх в Афинах в ...гребле (парная двойка), затем сосредоточился на велоспорте (состоит в профессиональной команде), а потом открыл для себя триатлон. Вурф до сих пор чудовищно много проигрывает на плавании, однако затем отыгрывает еще больше в седле. В случае, если лидеров настигнет кризис (а на марафоне в жару такое случается нередко), австралиец может финишировать близко к призам.

Вернет ли титул швейцарская королева

Даниэла Риф побеждала на чемпионате мира по Ironman четыре раза подряд (2015-2018) — ранее такое удавалось только легенде длинного триатлона Поле Ньюби-Фрейзер в начале 1990-х (тогда уровень конкуренции был существенно ниже). Спортсменка по прозвищу Angry Bird к тому же показала быстрейшее в истории Коны время (8 часов 26 минут 18 секунд). Однако эпоху швейцарского превосходства в 2019-м прервала Анне Хауг. Триатлонистка из Германии, которой в январе исполнилось 39 лет, нацелена на то, чтобы продолжить победную серию и в Юте. Трасса в Сент-Джордже идеально подходит Хауг — на длинных подъемах велоэтапа преимущество 50-килограммовой спортсменки в удельной мощности может стать решающим. Тем не менее, Риф способна на реванш: несколько месяцев она готовилась к чемпионату мира в Аризоне — в схожем климате и на большей высоте.

Вмешаться в противостояние двух железных леди может Лиза Норден. Триатлонистка из Швеции в 2012-м уступила олимпийское золото только по фотофинишу. С тех пор она пробовала свои силы в велоспорте (трижды стала чемпионкой страны), а затем переключилась на длинные дистанции. Чемпионат мира в Сент-Джордже для Норден станет дебютным, однако сходу попасть в тройку сильнейших — вполне реальная цель. Теневой претенденткой на победу же является британка Кэт Мэттьюс, ставшая сенсацией. Только в 2015 году она перешла в профессионалы, а в 2021-м уже финишировала четвертой на чемпионате мира на «полужелезной» дистанции (как раз в Юте). В сезоне-2022 прогресс Мэттьюс не остался незамеченным — летом ее позвали участвовать в амбициозном проекте по преодолению восьмичасового рубежа на полном Ironman.

Невероятные пейзажи трассы чемпионата мира по триатлону Ironman в Сент-Джордже Фото © 2021 Getty Images

Триатлон. Ironman. Чемпионат мира. Расписание

по московскому времени

7 мая, суббота

Мужчины. Начало в 15:15

Женщины. Начало в 15:20

Чемпионат мира по триатлону Ironman смотреть онлайн можно будет на официальном канале