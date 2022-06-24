Триатлон. Чемпионат мира в эстафете — 2022. Что ждать, где смотреть

В воскресенье, 26 июня, в Монреале в рамках третьего в сезоне-2022 этапа Мировой серии по триатлону пройдет чемпионат мира для эстафетных команд. По итогам соревнований квартет победителей получит четыре квоты (по две у мужчин и женщин) для участия в Олимпийских играх в Париже-2024. Дебютировавшая в Токио дисциплина станет ключевой в новом цикле. По результатам чемпионатов мира 2022 и 2023 годов, а также квалификационного турнира весной 2024 года будут распределены 40 путевок в Париж из 106.

На турнир в Монреале заявлены сразу 18 команд, в том числе победители и призеры Игр-2020: команды Великобритании, США и Франции. На предыдущем этапе Мировой серии в Лидсе первенствовала сборная Германии, однако на чемпионат мира Бундестим не приедет. В ее отсутствие фанатов триатлона ожидает битва двух безусловных фаворитов: Великобритании и Франции.

У последних места в составе на воскресенье не гарантированы призерам Олимпийских игр Венсану Луи и Дориану Конинксу: на этап в эстафете также претендуют лидер рейтинга Мировой серии Лео Бержер и стабильно выступающий ветеран Пьер Ле Кор. Кто из четверки ярче проявит себя в индивидуальной гонке, которая пройдет в субботу в формате суперспринта, тот и будет заявлен в командные соревнования. У женщин запасных нет: точно выступит сильнейшая триатлонистка сезона, призер Олимпийских игр Кассандра Богран (в Лидсе она одержала победу), а также зарекомендовавшая себя на последнем этапе Мировой серии именно в эстафете Одри Мерль.

У Великобритании залечил травмы, полученные после падения на велоэтапе, обладатель индивидуального олимпийского серебра и эстафетного золота Алекс Йи. Второй мужской этап закроет стабильный Самуэль Дикинсон. В Токио выступал Джонатан Браунли, но его время постепенно уходит). У женщин конкуренция в британской команде самая сильная в мире: в Монреаль приедут вице-чемпионка этапа в Лидсе Софи Колдуэлл, чемпионка мира по кибер-триатлону Бет Поттер и обладательница идентичного с Йи комплекта олимпийских наград Джорджия Тейлор-Браун. Кому-то из них придется стать третьей лишней.

На третью позицию претендентов сразу несколько. У Бельгии полностью в строю олимпийский состав, занявший в Токио пятое место: Клэр Мишель, Мартен Ван Рил, Валери Бартелеми и Йелле Геенс. За их географических соседей из Нидерландов, ставших четвертыми в Токио, с этого сезона выступает Ричард Маррей — обладатель четвертого места на Играх в Рио. Неплохую форму набрали лидеры канадской команды Тайлер Миславчук и Эми Лего, занявшие призовые места на Кубке мира в Уатулько. Очень стабильно выступает квартет из Италии.

Главной загадкой будет выступление сборной США: у серебряных призеров Токио-2020 многое изменилось с августа прошлого года. Лидер женской команды Кэти Зафирис ушла в декрет, Морган Пирсон залечивает тяжелую травму, Кевин Макдауэлл и Тейлор Нибб не проходят в состав. Однако даже с четырьмя заменами «звездно-полосатые» способны на медаль.

Триатлон. Чемпионат мира в эстафете — 2022. Монреаль, Канада. Расписание

по московскому времени

26 июня, воскресенье

23:45. Смешанная эстафета 4 по 300 м плавание, 5 км велогонка, 1.6 км бег (мужчины на нечетных этапах — женщины на четных).

Прямая трансляция гонки доступна на канале «Матч! Арена», портале Sportbox.ru и сайте TriathlonLIVE (необходимо создать аккаунт)