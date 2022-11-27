Рекордная победа олимпийской чемпионки и сенсация у мужчин — главные итоги финала сезона в триатлоне
Чемпионат мира по триатлону 2022 проходил в столице ОАЭ Абу-Даби 25 и 26 ноября. Победителями индивидуальных гонок на стандартной олимпийской дистанции (1,5 км плавание в открытой воде, 40 км велогонка по шоссе, 10 км бег) и обладателями итоговых трофеев Мировой серии World Triathlon Championships стали Флора Даффи (Бермудские острова), выигравшая рекордный четвертый титул, а также Лео Бержер (Франция).
Главные претендентки на титул — олимпийская чемпионка Флора Даффи и уступившая ей в Токио Джорджия Тейлор-Браун из Великобритании почти всю гонку в Абу-Даби провели плечом к плечу. Обе спортсменки были в лидирующей группе после плавания, задавали темп на велосегменте и сражались за победу на беговой части. Два круга Даффи и Тейлор-Браун не могли выявить, кто в этот день самая быстрая и выносливая триатлонистка мира, а затем олимпийская чемпионка сделала решающее ускорение на небольшом подъеме. Британская спортсменка в итоге отстала почти на минуту — жара сильно сказалась на ее кондициях. Третье место (и первый в карьере подиум в Мировой серии) у Лены Майсснер из Германии.
Вечные соперники и лидеры регулярного сезона — призеры Олимпийских игр Хэйден Уайлд (Новая Зеландия) и Алекс Йи (Великобритания) неожиданно финишировали за пределами призовой тройки. Своим шансом воспользовался шедший в рейтинге третьим француз Лео Бержер, для которого титул чемпиона мира — первое значимое достижение в карьере.
После плавания Йи отставал от Уайлда на 18 секунд — на тот момент в центре внимания было все еще их противостояние. На велосегменте девятку лидеров возглавили французы — Бержер и Венсан Луи. Эта группа создала сорокасекундный отрыв от пачки, в которой ехала вся тройка призеров Токио 2020 (чемпион Кристиан Блумменфельт из Норвегии, Йи и Уайлд).
На беге быстрее всех отрыв от Бержера, покинувшего транзитную зону первым, сокращал Морган Пирсон. Призер Игр 2020 в смешанной эстафете в составе сборной США пропустил 10 месяцев из-за травмы, а на первой же гонке (13 ноября) из-за проблем с велосипедом занял только 50-е место. Однако в Абу-Даби Пирсон вернулся громко: лучшее время дня на дистанции 10 км (29 минут 15 секунд) и серебро — повторение лучшего результата в карьере.
Дополнил подиум бельгиец Йелле Генс, сдержавший натиск Йи. До заключительных метров дистанции Уайлд был пятым (и этот результат гарантировал ему титул), но из-за спины новозеландца выскочил Мэттью Хаузер. Австралиец взял реванш за поражение в сезоне Суперлиги и напрямую повлиял на итоговый расклад на чемпионате мира.
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