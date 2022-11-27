Триатлон. Мужчины. Чемпионат мира 2022

Вечные соперники и лидеры регулярного сезона — призеры Олимпийских игр Хэйден Уайлд (Новая Зеландия) и Алекс Йи (Великобритания) неожиданно финишировали за пределами призовой тройки. Своим шансом воспользовался шедший в рейтинге третьим француз Лео Бержер, для которого титул чемпиона мира — первое значимое достижение в карьере.

После плавания Йи отставал от Уайлда на 18 секунд — на тот момент в центре внимания было все еще их противостояние. На велосегменте девятку лидеров возглавили французы — Бержер и Венсан Луи. Эта группа создала сорокасекундный отрыв от пачки, в которой ехала вся тройка призеров Токио 2020 (чемпион Кристиан Блумменфельт из Норвегии, Йи и Уайлд).

На беге быстрее всех отрыв от Бержера, покинувшего транзитную зону первым, сокращал Морган Пирсон. Призер Игр 2020 в смешанной эстафете в составе сборной США пропустил 10 месяцев из-за травмы, а на первой же гонке (13 ноября) из-за проблем с велосипедом занял только 50-е место. Однако в Абу-Даби Пирсон вернулся громко: лучшее время дня на дистанции 10 км (29 минут 15 секунд) и серебро — повторение лучшего результата в карьере.

Дополнил подиум бельгиец Йелле Генс, сдержавший натиск Йи. До заключительных метров дистанции Уайлд был пятым (и этот результат гарантировал ему титул), но из-за спины новозеландца выскочил Мэттью Хаузер. Австралиец взял реванш за поражение в сезоне Суперлиги и напрямую повлиял на итоговый расклад на чемпионате мира.