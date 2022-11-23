Чемпионат мира по триатлону 2022 пройдет 25 и 26 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Две индивидуальные гонки подведут итог Мировой серии — самых престижных соревнований на стандартной олимпийской дистанции (1,5 км плавание в открытой воде, 40 км велогонка по шоссе, 10 км бег) под эгидой World Triathlon.

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По итогам Мировой серии наибольшая сумма баллов у бронзового призера Токио 2020 Хэйдена Уайлда. Единственный, кто способен забрать титул у атлета из Новой Зеландии — его вечный соперник Алекс Йи. Британец отстает от Уайлда всего на 117 баллов, а значит для чемпионства ему необходимы два условия. Только собственное первое место на финише гонки в Абу-Даби и максимум третье — главного оппонента.

В пользу шансов Йи говорит статистика личных встреч — в очном противостоянии на олимпийской дистанции британец всякий раз был быстрее. Также может сказаться то обстоятельство, что Уайлд не стартовал в Мировой серии с июля. Однако у Хэйдена есть важное преимущество — в конце октября он в рамках финала Суперлиги приехал на Пляжные игры в Неом (Саудовская Аравия), а после гонки переехал на сбор в ОАЭ, чтобы приспособиться к жаре. Этот фактор может стать решающим в борьбе за титул чемпиона мира.

У женщин главных претенденток на победу тоже две — олимпийская чемпионка Флора Даффи (Бермудские острова) и уступившая ей в Токио Джорджия Тейлор-Браун из Великобритании. Последняя этой осенью набрала фантастическую форму: одержала победу в финале и общем зачете Суперлиги триатлона.

По примеру Уайлда Тейлор-Браун провела последние десять дней в ОАЭ и полностью акклиматизировалась. Даффи, отстающая в общем зачете всего на 70 очков, также подходит к финалу сезона на пике. На предыдущем этапе Мировой серии, 6 ноября, она одержала победу с полутораминутным преимуществом над ближайшей соперницей на домашней трассе в Гамильтоне. Расклад в борьбе за чемпионство прост — кто финиширует в Абу-Даби выше, тот и уедет из ОАЭ с титулом. Который для Даффи может стать рекордным — четвертым в карьере.