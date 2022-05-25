Триатлон. Чемпионат Европы-2022: что ждать, где смотреть

27-28 мая в польском Ольштыне пройдет чемпионат Европы по триатлону. На немтриатлонисты и триатлонистки смогут набрать зачетные баллы для квалификации на Олимпийские игры-2024 (подробнее о всех его тонкостях читайте в материале Olympics).

Особенностью соревнований в одном из самых зеленых городов Европы станет их формат. В первый день состоятся полуфиналы, по итогам которых быстрейшие атлеты квалифицируются в субботнюю гонку за медалями. Дистанция гонок — суперспринт: 250 м плавание в открытой воде, 10 км велогонка и 2.5 км бег — в четыре раза короче стандартной олимпийской.

В интенсивном и динамичном формате получат преимущество те спортсмены и спортсменки, которые этой весной принимали участие в серии Arena Games. Так, у женщин одной из главных претенденток на победу будет Лена Майсснер из Германии, на этапе серии в Мюнхене финишировавшая второй (уступила тогда только впоследствии ставшей чемпионкой мира Бет Поттер из Великобритании). Барбара де Кунинг из Нидерландов не пропустила ни одной гонки Arena Games, а значит — готова плыть, крутить педали и бежать на очень высоком пульсе.

Также в круг потенциальных призеров в Ольштыне входят уже попадавшие в этом сезоне на подиум в гонках Кубка Европы Нора Гмюр (Швейцария), Роксана Слупек (Польша) и Лиза Терч (Германия). Соотечественница последней Лаура Линдеманн не сможет защитить свой титул чемпионки континента — на гонке Мировой серии World Triathlon в Иокогаме неделей ранее она упала на велоэтапе, и восстанавливается от повреждений.

У мужчин борьба за титул обещает быть не менее острой. Юный британец Дэниэл Диксон, этой зимой тренировавшийся в США с вице-чемпионом мира в гонке формата Ironman Лионелем Сандерсом из Канады, в 2022-м проявил себя во всех возможных форматах гонок. Он побеждал в суперспринте, финишировал в призах на стандартной олимпийской дистанции, а в финале Arena Games уступил только суперзвездам: олимпийским призерам Хэйдену Уайлду и Алексу Йи, а также мастеру кибертриатлона Юстусу Нишлагу.

Не менее высокие шансы на успех у чемпиона мира в возрастной категории до 23 лет Рикарду Батишты. Лучший результат португальца в сезоне — восьмое место на этапе Мировой серии в Иокогаме. Серьезную конкуренцию на польской трассе Диксону и Батиште способны составить два вице-чемпиона Средиземноморья (2021 и 2022 года): француз Антони Пюжад и британец Барклай Иззард. Не стоит сбрасывать со счетов и опытнейшего Ростислава Певцова. Триатлонист, представляющий Азербайджан, в прошлом сезоне стал победителем общего зачета Кубка Европы, и в Ольштыне выйдет на старт под первым номером. Может считать успешной и удобной для себя трассу Никола Адзано — спортсмен из Италии побеждал здесь в 2019-м.

Триатлон. Чемпионат Европы-2022. Ольштын, Польша. Расписание финалов

по московскому времени

28 мая, суббота

19:55. Женщины. Суперспринт (250 м плавание, 10 км велогонка, 2.5 км бег)

20:25. Мужчины. Суперспринт (250 м плавание, 10 км велогонка, 2.5 км бег)

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Триатлон. Мировая серия-2022. Расписание