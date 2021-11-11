Три медали России без Бацарашкиной. Итоги Кубка президента ISSF по стрельбе

В Польше завершился Кубок президента ISSF по пулевой стрельбе. Это новое соревнование, которое проводили в текстовом режиме. Но, вероятно, уже в следующем году оно официально заменит финал Кубка мира. В турнире президента ISSF согласно регламенту участвовали лучшие спортсмены по актуальному международному рейтингу. И они определили, кто сильнее на данный момент.

Главным разочарованием для России стало неучастие олимпийской чемпионки Токио Виталины Бацарашкиной. Она прилетела в Польшу, готовилась вместе со сборной, но в итоге решила отказаться от выхода на стрельбище. Не участвовала в соревнованиях и другой лидер сборной Юлия Каримова. Но как показали итоговые результаты, и без женского представительства команда способна быть среди лидеров. У России в итоговой копилке три медали. Хотя с Бацарашкиной, которая была заявлена в две пистолетные дисциплины, и Каримой наград наверняка было бы больше.

Главной звездой сборной стал Сергей Каменский – серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Уже в Японии он продемонстрировал свой высочайший уровень и до последнего боролся за золотую медаль. Очевидно, после Игр паузу спортсмен не делал, поэтому в Польшу приехал в очень хорошей форме.

И в своей коронной дисциплине – стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров с трех позиций он стал вторым. Парадоксально, что как и в Токио Каменский сохранял шанс на золотую медаль до самого конца. Но в этот раз уступил украинцу Сергею Кулишу. Также Сергей завоевал бронзу в миксте с норвежкой Жанет Дюстад. Другой россиянин Артем Черноусов стал вторым в миксте с француженкой Матильдой Ламолле в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

После этого турнира стрелки уходят на небольшой отдых. Но вернутся уже в январе, когда пройдут этапы Гран-при. А в феврале начнутся новые этапы Кубка мира.