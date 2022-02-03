TP_Прокаты_Текст

На протяжении всей пекинской Олимпиады Olympics публикует видео полных прокатов фигуристов ОКР и лидеров мирового фигурного катания. Следите за фигурным катанием вместе с Olympics.

Состав команды ОКР. Фигурное катание (18 участников)

Танцы : Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Степанова Александра — Букин Иван

: Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Степанова Александра — Букин Иван Пары : Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Тарасова Евгения — Морозов Владимир

: Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Тарасова Евгения — Морозов Владимир Женщины : Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна

: Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна Мужчины: Кондратюк Марк, Мозалев Андрей, Семененко Евгений

Расписание

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь.