TP_Прокаты_Текст

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На протяжении всей пекинской Олимпиады Olympics публикует видео полных прокатов фигуристов ОКР и лидеров мирового фигурного катания. Следите за фигурным катанием вместе с Olympics.

Состав команды ОКР. Фигурное катание (18 участников)

  • Танцы: Дэвис Диана — Смолкин Глеб, Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Степанова Александра — Букин Иван
  • Пары: Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Тарасова Евгения — Морозов Владимир
  • Женщины: Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна
  • Мужчины: Кондратюк Марк, Мозалев Андрей, Семененко Евгений

Расписание

Полное расписание и результаты соревнований по фигурному катанию в Пекине по мере их завершения смотрите здесь.

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