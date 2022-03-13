Лучшие моменты зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине 

После восьми дней спортивных соревнований зимние Паралимпийские игры подошли к концу. Самое время вспомнить, что сделало эти Игры особенными.

Цзин Юй стала третьей паралимпийской хоккеисткой в истории Игр.

В Международный женский день Цзин Юй из Китайской Народной Республики стала третьей женщиной в истории, которая приняла участие в хоккейном турнире на зимних Паралимпийских играх. Цзин провела на льду 5 минут и 19 секунд, внесла свой вклад в победу Китайской Народной Республики над Италией со счетом 6:0 и рассказала о том, как она стремится вдохновить женщин своим историческим подвигом:

«В Китае много девушек, которые хотели бы заниматься этим видом спорта, и уже много тех, кто им занимается. Я являюсь представителем этих женщин в нашей команде. Я получила возможность играть за национальную команду и выступать на этой сцене, чтобы показать силу китайских женщин всему миру».

Цзин Юй Фото © 2022 Getty Images

После серебра Пхенчхана-2018 Артур Боше завоевал золото Пекина-2022

После четырех серебряных медалей Пхенчхана-2018 Артур Боше выиграл три золота и бронзу на Играх-2022 в Пекине. При этом представителю сборной Франции всего 21 год. Паралимпийские награды высшей пробы Боше завоевал в скоростном спуске стоя, суперкомбинации и слаломе.

Артур Боше Фото © 2022 Getty Images

Линда Ле Бон спустилась со склона вместе с дочерью

Из-за административных проблем 57-летняя бельгийская горнолыжница Линда Ле Бон осталась без своего проводника. На помощь пришла ее дочь Улла Жило, которая приняла участие в скоростном спуске вместе с матерью. Линда была рада такому тандему: «Я очень счастлива, что смогла сделать это вместе со своей дочерью, которой 22 года. Мы никогда раньше не катались вместе, но это было очень здорово».

Линда Ле Бон и Улла Жило Фото © Getty Images

Карина Эдлингер преодолела трудности и выиграла золото в лыжных гонках

Всего за два дня до того, как австрийка Карина Эдлингер должна была принять участие в спринтерских соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин, она обнаружила, что не может пошевелить телом, не говоря уже о том, чтобы соревноваться с лучшими спортсменами мира. Но после удивительного восстановления Эдлингер не только вышла на старт, но и завоевала золотую медаль:

«Я была полностью парализована ниже шеи и задавала себе вопрос: «Имеет ли смысл соревноваться на таком уровне или лучше просто сосредоточиться на здоровье?». Но в итоге победа оказалась лучшим лекарством».

Карина Эдлингер Фото © 2022 Getty Images

Семейное дело Айгнеров

Это были впечатляющие Игры для австрийских братьев и сестер Айгнер. 16-летний Йоханнес завоевал золото в скоростном спуске и гигантском слаломе среди мужчин с нарушением зрения, а также два серебра и бронзу в суперкомбинации, слаломе и супергиганте соответственно.

Сестры Вероника и Барбара участвовали в соревнованиях по гигантскому слалому среди женщин с нарушением зрения, завоевав золото и бронзу, после чего Вероника добавила второе золото в слаломе, а Барбара завоевала серебро в том же виде.

Йоханнес Айгнер Фото © 2022 Getty Images

Легендарная Оксана Мастерс добавила в свою коллекцию золото парабиатлона

Уроженка Украины подарила немало запоминающихся моментов, но, пожалуй, самым ярким из них стало золото, завоеванное ею в первый день в женском спринте сидя в биатлоне. Всего в его коллекции теперь пять золотых медалей Паралимпийских игр.

Оксана Мастерс Фото © 2022 Getty Images

Историческое золото братьев Симпсонов для команды Великобритании

Нил Симпсон вошел в историю Пекина-2022, став первым в истории страны обладателем золотой медали на зимних Паралимпийских играх. И что самое приятное, он сделал это вместе со своим братом. Эндрю Симпсон сопровождал его на склоне. «Я все еще не могу в это поверить», – сказал Нил после финиша.

Нил Симпсон Фото © 2022 Getty Images

Натали Уилки завоевала седьмую медаль Паралимпийских игр в 21 год

Первое золото в Пекине канадка завоевала в женской лыжной гонке на длинной дистанции классическим стилем стоя. Спустя два дня она взяла еще одно золото в спринте свободным стилем, затем серебро на средней дистанции свободным стилем и бронзу в смешанной эстафете.

Натали Уилки Фото © 2022 Getty Images

Момока Мураока – магнит для медалей в парагорнолыжном спорте

25-летняя спортсменка завоевала три золота и серебро, доминируя на склонах в соревнованиях женщин в сидячем положении. Мураока превзошла свой результат в Пхенчхане, где она завоевала одно золото, два серебра и одну бронзу. При этом Момока участвовала в летних Паралимпийских играх в Токио.

Момока Мураока Фото © 2022 Getty Images

Максим Монтаджони принес золото Франции в сноуборде

В мужском слаломе на сноуборде второе, третье, четвертое, шестое и седьмое места заняли представители Китайской Народной Республики. Но лучшим оказался француз Максим Монтаджони.

«Я чувствую себя будто на облаке. Мышцы расслабились. Это очень классное ощущение. Для меня работа окупилась. Это хорошо для команды, для людей, с которыми я работаю. Это невероятно. Я не мог поверить, что будет золото», – сказал 32-летний спортсмен в интервью Olympics.com .

Максим Монтаджони Фото © 2022 Getty Images

Маккивер вошел в историю с 16-й золотой медалью

Брайан Маккивер вошел в историю лыжного спорта, завоевав 16-ю золотую медаль зимних Паралимпийских игр и сравнявшись с рекордом по количеству золотых медалей, установленным великим немецким парагорнолыжником Гердом Шенфельдером.

Маккивер победил в трех индивидуальных соревнованиях на четвертой Паралимпиаде подряд. С момента своего первого появления на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году он поднимался на подиум 20 раз.