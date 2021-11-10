СУПЕРГЕРОИ ТОКИО | Светлана Колесниченко: «Для меня самое главное – оставаться человечной»

Перед вами текстовая версия интервью с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Колесниченко из специального проекта Olympics, посвященного спортсменам ОКР. Мы немного его отредактировали и оставили в формате монолога.

Видео-интервью с другими героями проекта — здесь.

Про начало карьеры

В спорт я попала, как мне кажется, по воле случая. Мне вообще так повезло, что в нашем маленьком городе Гатчина была секция синхронного плавания. Мама меня решила отдать туда только потому, что мне нужна была какая-то физическая нагрузка — мне правда нужно было немножко похудеть. Потому что я любила покушать — блинчики, бабушки, все дела. Меня вообще изначально не хотели брать в группу, потому что я была не в той весовой категории. Все понимали, что это не профессиональный спорт, а больше хобби — детишки бы чем-то занимались. Но мне нравилось. Мы сначала тренировались по три раза в неделю, потом уже ежедневно, но это всё равно был не профессиональный спорт. И только с 13 лет, с переезда в Москву он стал для меня профессиональным.

Я переехала в Москву тринадцатилетним ребенком из маленького города. Я не знала, что такое метро, не знала, что такое жить одной — до этого я всегда была под крылом мамы и бабушки. Весь первый месяц я была в шоке еще из потому, что тренировочные сессии были раза в два длиннее, чем я привыкла. И приходилось учиться еще. Не знаю почему, но вот единственный момент слабины, который я помню: я звонила маме из училища и в какой-то момент я ей сказала, что мне очень тяжело, что мне кажется, что я больше не могу. На что, спасибо моей мамочке, она мне сказала: «Давай ты поспишь, а завтра будет новый день и ты примешь решение». Они никогда не принимали ничего в штыки, они бы действительно поддержали любое мое решение. Я проснулась на следующий день уже с чистой головой и подумала, ну какая жизнь у меня будет без синхронного плавания? Никакая. Я не могу без него. Я ей позвонила и сказала: «Мам, я, наверное, погорячилась».

Пожертвовала ради спорта я, пожалуй, общением со сверстниками, дружбой с кем-то. Но я ни о чем не жалею. Те люди, которые сейчас со мной, они со мной давно — они прошли весь этот путь, еще до того как я стала олимпийской чемпионкой.

Про тренера и команду

Строгий ли тренер Татьяна Николаевна Покровская? Знаете, у нас менталитет в стране такой, у нас по-другому никак. Нам нужен и кнут, и пряник. Она умеет их применять вовремя и прекрасно все понимает. Были, конечно, моменты, когда она нас выгоняла с тренировок, да. Но мы всегда знали, что в тех ситуациях мы были неправы.

Иногда меня выгоняли с тренировок, но я не плакала. А чего плакать? Слезами делу не поможешь. Слезы могут быть дома, могут быть в номере у себя, но слез не должно быть на тренировочном процессе. Это выбивает не только тебя, но и твоих подруг по команде. Кого-то подстегивает слеза, меня, наоборот, расслабляет. Лучше меня вообще не жалеть — слезы градом, и мне не остановиться. Лучше слезу сама с собой пророню там где-нибудь в уголочке и все — никто этого не увидит.

А вот смех в команде — это наше все. Если видите, что пузыри под водой идут — значит синхронистка там просто умерла от смеха. Перед тренерами не очень красиво смеяться, нужно слушать с серьёзным лицом. А потом синхронистка уходит медленно под воду, и там начинается своя жизнь. Это можно снизу снимать. Это все конструктивно, конечно, не без повода. Но иногда смех правда нас спасает в нашей команде. Так что хорошо, что тренерам не видно, что там происходит под водой.

На поверхности тоже смеемся. У нас была тематическая вечеринка — костюмированный день рождения Саши Паскевич. Я заказала в интернете костюм человечка Мишлен. Когда я вошла, я думала, девки просто умрут от смеха. Кто-то был печенькой из «Шрека», кто-то какой-то принцессой, а я вот это вот надувное чудище. О, это было так смешно! Мы все празднуем наши дни рождения на сборах — поэтому стараемся удивить, придумать сюрприз.

Ссоры тоже бывают, но такие. Кто-то на тренировке что-то сделал неправильно, поругались… Но через пять минут все всё забыли. Это нормально. Поэтому нет, супер-ссор нет. Орать, за волосы друг друга дергать или снимать купальники под водой — такого у нас слава богу нет.

Про Рио

Мне нужно несколько лет, чтобы решиться пересмотреть свои выступления. Я очень сильно разочаровываюсь чаще всего. Но разочаровываюсь именно в себе. И понятное дело — была сделана большая работа, все в итоге классно и хорошо закончилось, но я всегда нахожу какие-то мелочи, в которых я собой недовольна. Чувствую, что могла сделать лучше, но почему не сделала в тот момент — не знаю. Это буквально градус там, миллиметрик здесь… Улыбнулась как-то не так — глупые, глупые моменты. Но мне кажется иногда, что я за это могу себя съесть. Так что выступления на Играх в Токио еще не видела.

На сто процентов я довольна только одним выступлением в карьере. Заметьте, с тех пор 11 лет прошло — это Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Все, только это. Но на самом деле я особо не смотрела наших программ после этого. Но каждый раз, когда я пересматриваю «Мольбу», за душу берет. Еще тут интересный момент в том, что я быстро забываю программу — движения, связки. Вот Света Ромашина, наоборот, помнит все свои программы за свои 16 лет в спорте. А если вы меня спросите, что я делала в предыдущем соло, то я уже его забыла. Умею удалять из корзины из своей в голове ненужную информацию. Помню только программы этого сезона. Так что каждый раз, когда я все-таки смотрю программы — как в первый! И думаю: «Вау, как интересно, какая интересная задумка!».

Дуэт

Как-то раз звонит мне Света Ромашина. Я думаю, чего звонит? А было это как раз после Игр в Лондоне. Так вот, Света мне звонит и говорит: «Привет, у меня к тебе предложение. Не хотела бы ты попробовать себя в дуэте? Я еще ни с кем не разговаривала, но мы с Татьяной Евгеньевной [Данченко, старший тренер сборной — прим. Olympics], пришли к такому решению». Я не поверила, думала, что это шутка. Я даже не знала, что ответить — я морально была к такому не готова. Но где-то в глубине души я знала, что Наташа Ищенко возьмет декретный отпуск и кого-то будут искать в пару к Светлане. Но я была уверена, что это буду не я. Но я настолько благодарна сейчас Татьяне Евгеньевне и Свете за их выбор, потому что это изменило мою жизнь.

Когда только началась работа, я чуть ли не каждый день маме звонила и плакала. Я понимала, насколько я не дотягиваю по уровню до Светы. Мне было страшно подвести и ее, и тренера. На тот момент мне прямо хотелось по максимуму показать, что я понимаю все это, что я хочу и стараюсь это исправить. Но порой я старалась слишком сильно. Ну ничего, потом все эти моменты сгладились, и наш дуэт сложился в единое целое. Я не говорила Свете, что я очень сильно переживаю, чтобы она лишний раз из-за меня не волновалась.

Но самый сложный момент в карьере — это тот день в марте двадцатого года, когда мы узнали, что Олимпийские игры переносят. Вот тогда я даже не сдерживала слез. Мы со Светой не знали, что нам делать, как нам двигаться, чем нам заниматься — никаких соревнований целый год. А для спортсмена целый год — это равносильно пятилетию.

Всем было нереально тяжело. Вот же, пара месяцев осталась, рукой подать. А тут тебе говорят — давай еще год и пару месяцев. И счетчик заново пошел. Это жестко было. Наверное, это самый тяжелый момент вообще в… вообще.

Нам с годами становится тяжелее морально, потому что мы становимся более сентиментальными, начинаем скучать по семье. Когда ты молодой, задорный, то даже не думаешь об этом. В молодом возрасте думаешь, как бы физически себя подготовить. А во взрослом возрасте ты уже физически готов, в этом случае уже надо с собой договариваться, ради чего ты жертвуешь семьей. Ради какой цели? Так что приходится преодолевать себя. Иногда начинаешь жалеть себя, плакать — вот семью не видела больше месяца, как же так? Как же я без них? Они без меня? Потом включаешь голову и думаешь — это наш выбор, нас никто тут не держит. Поэтому остаются в сборной только самые сильнейшие.

Про соревнования

Момент перед стартом... О, этот момент самый-самый интересный. Саму программу ты делаешь на автомате, а вот этот момент самый крутой. Ты стоишь на старте со Светой, все тренеры уже ушли. Ты готовишься, поправляешь зажим в последние секунды, а у тебя внутри просто бьет адреналин. И ты понимаешь, что ты его сейчас не можешь выплеснуть, тебе нужно еще чуть-чуть, буквально 15 секунд, подождать. И ты говоришь со Светой, держишься за руки, начинаешь считать. Подходишь к помосту — включаются улыбки, я говорю: «5,6,7,8» и «Пошли!» Эти эмоции перед стартом самые классные. С одной стороны страшно, с другой стороны интересно, с третьей стороны волнительно. А потом прыгаешь в воду, и все уже.

На Играх в Токио в квалификации дуэта круто получилось с неправильно музыкой. Это нам драйва дало, которого не хватало. Адреналин был какой-то, но не сравнить с тем чувством, когда трибуны вокруг ревут. Мы вышли на произвольную программу достаточно спокойные. И когда мы сидели в стартовой позе и поняли, то музыка не та — вот это дало нам той энергии, которой не хватало. Понятное дело, что тренеру в этот момент было в 500 раз хуже. Нам было вообще нормально, мы не дрогнули. Так что интересный опыт. Никогда не думала, что со мною такое произойдет. В 2004 году мне было 11 лет и я смотрела Олимпийские игры — те самые, когда у девчонок выключилась музыка (на Олимпийских играх 2004 года в Афинах в финале группового турнира во время выступления российской команды дважды отключалась музыка — прим. Olympics). Я не верила, что такое на Олимпийских играх может произойти. Я просто сидела и думала: «Боже мой!» Я была маленькая, но я так переживала. А тут со мной такое происходит на Олимпийских играх через 17 лет. И я совсем по-другому вообще это все восприняла.

Про мужа

Мой муж ничего не понимает в синхронном плавании, он сам так говорит. Перед стартом мы с мужем не общаемся. Я максимально сфокусирована, и он знает, что меня трогать не нужно. Если он мне звонит, а я не отвечаю, он знает, что сейчас неподходящий момент. А после соревнований я, естественно, ему первому звоню, медальки показываю. Он сам профессиональный спортсмен, и, как мне кажется, у него есть собственные несбывшиеся олимпийские мечты. Но он ни в коем случае не завидует и искренне радуется за меня, правда.

После Токио первый разговор по поводу продолжения карьеры был естественно с ним, с моим мужем. Спустя несколько дней после моего прилета, мы ехали в машине и я говорю: «Я думаю остаться до Парижа. Но главное для меня — твое решение, я от этого буду отталкиваться». Я понимаю, что меня постоянно нет дома, почти 10 месяцев в году я на сборах. Готов ли он еще три года потерпеть такие разлуки? И он мне сразу сказал: «Даже не думай! Конечно же, ты же знаешь, что я фанатик. Если ты хочешь, то двигайся вперед, я только за». Я была удивлена, потому что я думала, что ответ будет другой. И я благодарна ему за это.

Это супер, конечно, что он с таким пониманием отнесся. Мне 28, ему 32, и нам нужно и о детях говорить. И мы хотели, и мы хотим. Но сколько бы мы это не обсуждали, мы решили, что есть еще время чуть-чуть подождать и полностью выжать все из спорта. А без спорта я не могу.

Я, наверное, одна из первых приняла решение остаться в команде. Еще в августе, если я не ошибаюсь, чтобы не томить тренеров. Совсем скоро опять начнем работать — мы готовимся к чемпионату мира в Фукуоке. Можно уже говорить, что я буду с Варварой Субботиной в дуэте — я с ней уже выступала в 2018 году. Варвара — прекрасная, талантливая спортсменка, амбициозная очень, молодая, задорная. Будет меня своим подстегивать, а то я уже пенсионеркой считаюсь в нашем синхронном плавании.

Про медали и мечты

Осознания, что я трехкратная олимпийская чемпионка, нет. Я просто смотрю на все эти штучки. Недавно к бабушке заезжала, посмотрела на медаль из Рио — они все у нее хранятся. Для меня это ничего не меняет в жизни. Здорово, что твоя мечта сбылась. Три медали вообще круто. Но мы же спортсмены не на всю жизнь. И мы просто двигаемся дальше.

Я надеюсь, что я добрая и открытая. По крайней мере, стараюсь такой быть — доброй и открытой. Для меня самое главное – оставаться человечной. Три золотых олимпийских медали не делают меня недосягаемой. Мы обычные люди, хоть и получилось у нас чего-то достичь в спорте. Когда тебе дают золотую медаль, то ты сразу думаешь, какой ты крутой, е-мое. Но момент звездности нужно притушить. Нужно оставаться человечной, нужно помогать людям, нужно протягивать кому-то руку в нужный момент. Я даже попросила мужа, чтобы он мне немедленно сказал, если увидит, что я меняюсь, ухожу от этого. Переступить это грань — один из главных моих страхов. Слава богу, что такого не было. Потому что я реально этого боялась.

На подиуме в Токио после награждения дуэта Света плакала, а я нет. Вот если бы у меня была шестая медаль — у единственной в истории! Да там вся группа рыдала. А за себя я не плакала — я выплакала все слезы, когда были перенесены Олимпийские игры. Я была просто рада, что это закончилось и закончилось удачно. Все равно осознание чуть позже приходит. Но плакать я не хотела, не знаю почему. А вот в Рио я рыдала — первая медаль все-таки. Тут все прошло спокойнее.

Если бы могла вернуться назад и выбирать свою дорогу в жизни — не задумываясь выбрала бы этот же путь. Несколько моментов бы в самой себе изменила, а так прошла бы его снова. Я вообще благодарна судьбе за то, что так сложились карты. Это один на миллион такой случай, когда ты из маленького города приехал в Москву и получилось попасть в сборную. И это так здорово. Правда, это очень здорово.