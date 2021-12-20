СУПЕРГЕРОИ ТОКИО | Софья Великая: «Мои дети вдохновляют меня проходить тяжелый путь и достигать новых высот»

Перед вами текстовая версия интервью с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях в командном первенстве и трехкратным серебряным призером Олимпийских игр в личном первенстве Софьей Великой из специального проекта Olympics, посвященного спортсменам ОКР. Мы немного его отредактировали и оставили в формате монолога.

Видео-интервью с другими героями проекта — здесь.

О долголетии в спорте

Мне самой не верится, что я участвовала в четырех Олимпийских играх и не исключаю участие на пятой Олимпиаде. Секрет моего долголетия в спорте – это, прежде всего, любовь к спорту и увлеченность спортом. Я получаю удовольствие от результатов даже несмотря на то, что они не всегда бывают золотыми. Во-вторых, все годы на всех Олимпийских играх меня поддерживала семья. Сначала родители и братья, затем дети. Семейная поддержка дает мне возможность идти дальше и справляться с трудностями, добиваться максимального результата. Считаю, что все мои достижения сейчас происходят благодаря детям: они меня вдохновляют проходить тяжелый путь, спокойно переносят небольшие разлуки с мамой. Если бы все было бы по-другому, я бы не смогла продолжить свой путь в спорте. Дети меня вдохновляют и дарят невероятные эмоции.

О возвращении в спорт после рождения детей

Я понимала, что после Игр в Лондоне мне нужна пауза в карьере, нужен перерыв, чтобы набраться сил и энергии, переосмыслить и понять, как действовать дальше. Когда я стала мамой первый раз, мой тренер меня очень поддержал, звонил каждую неделю, ни на секунду не давал забыть о фехтовании. Через три месяца после рождения ребенка тренер позвал меня вернуться в сборную, и я почувствовала, что я необходима команде, что меня уважают. Это придавало мне дополнительных сил и уверенности, что у меня все получится, хотя было очень тяжело набирать форму.

Когда после Рио-2016 я стала мамой второй раз, когда родилась Зоя, это меня окрылило, и я со всем справлялась легко. Зоя дала мне невероятную энергию на все, что меня окружало. После возвращения мы с Зоей выиграли все сразу. Я, будучи кормящей мамой, выиграла турнир «Московская сабля» – один из важнейших турниров сезона, несмотря на то, что я не тренировалась со всей сборной и не ездила с ними на сборы. И это было так легко, свободно, красиво и невероятно – выиграть домашний Гран-при сразу после декрета. Такое, наверное, случается раз в жизни. Потом я выиграла еще один турнир, а потом чемпионат Европы. И благодаря трем победам я попала в число 16 лучших спортсменов по фехтованию на саблях.

Софья Великая: «Секрет моего долголетия в спорте – это, прежде всего, любовь к спорту и увлеченность спортом». Фото © 2021 Getty Images

О подготовке к Токио-2020

Для меня подготовка к Играм в Токио была самой сложной в жизни. Я дважды возвращалась после рождения детей, но тогда я была в большем тонусе и мне было легче. Из-за переноса Игр сбился тренировочный процесс: базы были закрыты, а уезжать далеко я не могла, потому что переживала за родных и детей. В итоге с разрешения федерации мне предоставили индивидуальный план подготовки, но были моменты, когда я тренировалась без спарринг-партнера. В сентябре 2020 года я начала тренироваться, а в феврале 2021-го заболела коронавирусом и вылетела из обоймы на четыре недели. Для спортсмена, находящегося на финишном этапе подготовки, это катастрофа. Переболела я в легкой форме, а затем начала тренироваться, и было безумно тяжело. На первых тренировках тряслись ноги, восприятие дистанции и скорости было другим. Было ощущение, что у меня никак не получается вернуться в тренировочный процесс, но я не сдавалась и благодаря тренеру Дмитрию Владимировичу Глотову, который смотрел на меня глазами полными веры, и у меня все получилось. Судя по результатам – серебру и золоту, а главное – отличному фехтованию, которое я показала, поняла, что наша совместная работа была не напрасной.

Об олимпийских целях

Для меня каждая Олимпиада была особенной и на каждой у меня был разный настрой. На первой Олимпиаде ты ничего не знаешь, всего боишься и слушаешь только тренера, который говорит, что можно и что нельзя. После первых Игр в Пекине я поняла, что не хочу возвращаться с пустыми руками – без медали. Для меня завоевание медали стало огромной мотивацией перед Лондоном. Когда в 2012 году выиграла серебро, я поняла, что хочу только золото. После Рио, когда завоевала золото в командном первенстве и серебро в личном, я поняла, что хочу два олимпийских золота. Когда мы в 2019 году получили олимпийские лицензии и отобрались в Токио, уверенность в завоевании медалей у меня была стопроцентная. Мне очень хотелось повторить успех Рио и выиграть золото в команде. Потому что повторить достижение всегда тяжелее, чем завоевать его в первый раз. В моем случае было бы неправильно говорить исключительно об участии в Играх. Я должна мотивировать людей и молодое поколение, показывать, что мы сильная страна, что едем за золотом и мы возьмем его. Рада, что у нас получилось повторить успех, а мне удалось выйти в финал в личном первенстве и завоевать еще одну серебряную медаль. Также мне выпала честь быть знаменосцем команды, что в очередной раз подтверждает мою ответственность и мою миссию мотивировать и своим примером показывать и доказывать, что нужно ставить высокие цели и ни в коем случае не бояться.

Софья Великая: «Мне выпала честь быть знаменосцем команды, что в очередной раз подтверждает мою ответственность и мою миссию мотивировать и своим примером показывать и доказывать, что нужно ставить высокие цели и ни в коем случае не бояться». Фото © 2021 Getty Images

О слезах, переживаниях и эмоциях

Конечно, наедине с собой я могу дать слабину и могу поплакать. Как правило, мои слезы говорят о том, что я устала, что мне нужно сменить обстановку. Если говорить о соревнованиях, то как вы можете заметить по моим серебряным олимпийским пьедесталам, я могу сдерживаться. Отдаваться эмоциям после личного первенства я не могу, так как обычно впереди еще ждут командные соревнования, и мне нужно быть в форме. А после окончания соревнований могу выпустить эмоции.

В Токио я была безумно счастлива, что я классно фехтовала, завоевала две медали, прошла тяжелый путь и возвращаюсь не с пустыми руками. А за эмоции в Рио я себя ругаю. Тогда после серебряной медали в личном первенстве я расстроилась. Может быть, потому, что судьбу золота решил всего один удар. А возможно, за пять лет я повзрослела и стала немного по-другому относиться к победам и поражениям. Теперь меня вдохновляет сам процесс занятий спортом, я получаю удовольствие от того, что я делаю, и меня радует то, что я могу мотивировать других, мотивировать детей, младшее поколение на занятия фехтованием.

О Великой фамилии

У меня фамилия Великая и это ко многому обязывает. Один мудрый человек сказал мне: «Твоя фамилия и скромность – вещи несовместимые!». Моя фамилия меня никогда не смущала, а вот в юности меня в основном волновало мое имя. Имя Соня ассоциировалось в школьные годы либо с диваном, либо с тем, что я просыпаю уроки. А на фамилию внимания не обращала. Позже, когда стала показывать результаты и завоевывать золото, мне пришлось ощутить ответственность за свою фамилию. Однажды был случай, я прихожу в муниципальное учреждение, говорю: «Я – Великая, я записана к вам». А тетушка мне отвечает в регистратуре: «Все мы здесь великие. А фамилия-то какая у вас?». Я уже привыкла повторять и объяснять, что это моя реальная фамилия. Сейчас мне нравится, что моя фамилия ассоциируется со мной.

О медалях

Считаю, что мои медали – достояние народа. Я всегда показываю медали людям, даю детям подержать, посмотреть, потому что молодым ребятам, которые занимаются любым видом спорта, необходимо ощутить, посмотреть, что такое олимпийская медаль, потому что она особенная, а олимпийские соревнования отличаются от других своей значимостью.

Каждая из моих пяти медалей особенная, каждая связана с историей жизни, подготовкой, определенными событиями. Медали показывают мой путь в спорте, отражают, как и в какое время я фехтую и на протяжении какого времени прославляю свою страну. Для меня это очень важно.

«В финале понимала, что сейчас я как будто в фильме, будто повторяется финал Рио, и все вокруг думают: «Выиграет ли сейчас Великая или нет?». Фото © Getty Images

О ярких олимпийских боях

В Токио помимо финального боя с Софией Поздняковой отмечу бой с двукратной олимпийской чемпионкой американкой Мариэль Загунис. Она является первооткрывательницей в женской сабле. Когда она выигрывала золото в Афинах и Пекине, она всегда чем-то удивляла. Вместе с Мариэль Загунис и Ольгой Харлан мы параллельно проходили сложный путь в фехтовании, какое-то время занимали места в первой тройке мирового рейтинга. Наше соперничество всегда привлекает внимание болельщиков. Нас с Мариэль связывает не только спортивная сфера деятельности, еще у нас и дочери в один день родились, и я была рада встретиться с ней в Токио. Потому что мы крайне редко встречаемся на дорожке – раз в пять лет можем встретиться. Сначала бой с Мариэль в Токио складывался для меня тяжело, но потом я изменила дистанцию и тактику, и это помогло мне победить с большим отрывом.

Если говорить о финальном бое с Софией Поздняковой, с одной стороны, я смогла выдохнуть только перед финалом, с другой стороны, понимала, что сейчас я как будто в фильме, будто повторяется финал Рио, и все вокруг думают: «Выиграет ли сейчас Великая или нет?». София прошла сложный путь на Олимпийских играх в Токио и с каждым боем становилась все увереннее и сильнее. В нашей встрече мне не хватило сил на концовку боя. Нанеся 10-й удар, я поняла, что что-то не так, у меня притупилась концентрация внимания. Условно, я понимала, что надо делать, но мои ноги будто забыли отступить назад. Думаю, это был небольшой упадок сил, мне нужно было в какой-то момент взять паузу, подышать, поправить волосы, поговорить с судьей, но я момент упустила.

Олимпиада в Токио показала, насколько я сильна морально, физически и психологически. Это был мой первый международный старт за последние полтора года. И я счастлива, что все так сложилось, что мы смогли собраться и выиграть командный турнир, что мы сделали счастливыми наших болельщиков, наша федерация завоевала больше всех наград.

О Париже-2024

Когда закончились личные соревнования в Токио, и я снова стала серебряным призером, я даже не успела расстроиться. Тут же раздался звонок от семьи. Родные мне сказали: «Поздравляем с серебром! Ну что, будем готовиться к Парижу?». И эта фраза меня очень вдохновила. Еще до командных соревнований я поняла, что не планирую заканчивать карьеру: ни сегодня, ни завтра, ни через неделю. У меня есть стимул, есть вдохновение от моего хорошего выступления в Токио, есть желание продолжить путь в спорте, пройти сложности в отборе перед Парижем.

О командном турнире

Я понимала уровень наших девчонок, то, что он на данный момент самый высокий, и упустить шанс выиграть Олимпийские игры было бы большим упущением и огорчением для всех нас. Понимала, что Ольга Никитина расстроена, что Светлана Шевелева, которая у нас была в запасе, переживает, будет она участвовать или нет. У Сони уже была эйфория от того, что у нее есть золотая медаль. И надо было всех настроить на общую работу для того, чтобы достигнуть общей заветной цели, мечты, немноо отпустить все личные переживания личные, в т.ч. и свои после личных соревнований. Настроиться было очень сложно. Я не могла никого собрать, поймать, поговорить. И не хотела навредить никому. Потому что, может быть, у них уже своя подготовка. Все-таки сейчас молодежь достаточно уверена в себе. И если раньше, я помню, у нас было: «Молчи, слушай и делай», то сейчас надо еще убедить молодежь, что так нужно делать и что это нужно именно тебе. Буквально накануне соревнований мы собрались, пообщались, спокойно провели время все вместе, погуляли, и уже утром усердно разминались и тренировались. В начале командного турнира у девочек немного были переживания. Но потом когда мы уже обыграли Корею, я увидела, насколько они уверены в себе, насколько они почувствовали свою силу, будут бороться за золото и не упустят свой шанс.

О фильме «На острие»

Этот фильм – история нашего вида спорта. Он достаточно интересно снят, хотя я бы добавила немного любовной драмы, это всегда интересно. Не хватает какой-то интриги. Мы общались в начале проекта с продюсером, а далее не могли принимать в нем участие, так как готовились к соревнованиям. Первый раз я посмотрела фильм на предпоказе и была в шоке. Но когда пустили титры и показали живые кадры с Олимпиады, у меня слезы полились градом. Фильм меня в какой-то мере вдохновил на победу в Токио. Очень рада, что в нем снялись очень известные артисты. Он не биографический: за основу взята лишь история финала в Рио. Мне понравилось, как сыграла Светлана Ходченкова. Представляю, как ей тяжело было овладеть мастерством фехтовальщика. Вообще актеры справились замечательно, смогли передать всю эстетику фехтования, весь его богатый жизненный мир и трудности. И главное – оставить память о яркой победе на Олимпиаде.