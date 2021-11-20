СУПЕРГЕРОИ ТОКИО | Мария Ласицкене: «На тренировках я — Золушка и пахарь, на соревнованиях — королева» 

Перед вами текстовая версия интервью с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Марией Ласицкене из специального проекта Olympics, посвященного спортсменам ОКР. Мы немного его отредактировали и оставили в формате монолога.

Видео-интервью с другими героями проекта — здесь.

О работе с Геннадием Габриляном

Наш путь с Геннадием Гариковичем Габриляном насчитывает уже почти 20 лет. К Геннадию Гариковичу я попала из обычной общеобразовательной школы: весь класс ходил к нему в спортивную секцию и был влюблен в спорт. Я получала абсолютное наслаждение от тренировок и не хотела менять свою деятельность. Потом начались соревнования, и я начала побеждать. Все понимали, что у меня есть характер для того, чтобы быть первой. И мне хотелось быть первой из старта в старт: мы выезжали сначала на первенство школы, потом на первенство республики, на первенство СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ), потом оказались на первенстве России. Я очень боялась и переживала, но Геннадий Гарикович всегда был рядом, и родители поддерживали. Мы растем вместе с Геннадием Гариковичем. Он в своей тренерской деятельности, а я в работе спортсмена. Я у него единственная спортсменка такого уровня, и сейчас он занимается только со мной индивидуально. И с ним мы прошли путь от школьной скамьи до чемпионки Олимпийских игр. Это сказочно, и я восхищаюсь нашей историей.

О первом чемпионате мира

В 2015 году был мой первый летний чемпионат мира в Пекине. Я ехала туда, не зная, что ожидать от себя, не зная, что будет. Я совершенно не лидер, а в секторе звезды того времени: Бланка Влашич, Аня Чичерова и еще много взрослых девушек с огромным опытом. У меня была только одна мысль – приехать и выложиться на все 100%, наслаждаться процессом, потому что от меня никто ничего не ждет и не требует. Я молодая и у меня мало соревновательного опыта с такими звездами. А когда Бланка Влашич танцевала свой знаменитый танец после прыжка, та энергия, которая из нее исходила, то, как трибуны ее встречали – это отдельная история, это отдельные мурашки, и в тот момент я понимала, что я среди лучших, и я должна собраться так, чтобы коленки не подвели, чтобы взять высоту. Это было уже на больших высотах, где решались медали. Я была накрыта, была в своем мире, в своих мыслях, в своих установках. Я чувствовала, что весь стадион стоит, но я не думала, что все против меня. Я, наоборот, направляла эту энергию себе в помощь: «Я не хуже, сейчас я выйду и мне также будут хлопать». Я всегда стараюсь в позитив все перевести. И, конечно, для меня большая гордость и счастье, что в том звездном составе я стала первой. И я рада, что столько времени я держусь в хорошей форме.

Об уникальных титулах

Я единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту среди мужчин и среди женщин. Как сказал Иван Ургант – трехкратная снаружи, двукратная внутри. К этому титулу я не шла специально и даже не знала, что я могу стать этим человеком. На чемпионате мира 2019 года в Дохе я настраивалась выйти и постараться защитить свой титул. Цели стать прекрасной и единственной у меня не было. Геннадий Гарикович говорил: «Нужно прыгать. Нужен результат. А там уже титулы, медали – все приложится». Поэтому я выходила прыгать. Я защитила титул и стала трехкратной чемпионкой мира. Такой статус приносит большую узнаваемость. Тогда, в 2019 году очень много внимания ко мне было, и это очень приятно, потому что внимание ко мне – это внимание к легкой атлетике. А нам сейчас это нужно и полезно. Напоминание о том, что мы живы, мы тренируемся, мы лучшие в мире и не сдаем своих позиций. Но титул олимпийской чемпионки еще прибавил узнаваемости. С Олимпийскими играми ничто не сравнится. Слово «Олимпиада» настолько исторически важное, что все ждут только Олимпиаду.

О страхах и боязни перед стартом

Несмотря на большой опыт выступления на соревнованиях, я до сих пор волнуюсь перед каждым стартом. И самое страшное — потерять этот страх. Спортсмен должен бояться. Спортсмен не может быть самоуверенным, потому что это очень опасно. Не все бывает гладко и это нужно принимать, это нужно переживать и выносить из этого опыт. Без поражений не бывает побед, и страх в этом тоже играет большую роль. Мне Геннадий Гарикович всегда говорил: «Бойся. Нельзя не бояться. Просто все эти эмоции нужно в свою пользу разворачивать, в спортивную злость и спортивный адреналин». Если вспоминать любой мой главный официальный старт, это всегда тряска внутри и трясущиеся колени. А на Олимпиаде я вообще впервые в жизни на разминке чуть не плакала. Я сама удивилась от того, что я смотрела наверх, чтобы не заплакать. Настолько сильные эмоции внутри боролись, что тяжело было себя сдержать.

О Золушке и Королеве

Геннадий Гарикович называет меня Золушкой, потому что работа на тренировках – это работа пахаря, Золушки без туфелек и платьев. А на соревнованиях я должна быть Королевой – уверенной в себе спортсменкой, которая знает, зачем пришла и выполняет то, что наработано Золушкой. Королевой именно в техническом плане, но не в понимании себя. Я не могу быть самоуверенной, я не знаю, с каким результатом закончатся соревнования, и я не могу себе говорить: «Сейчас выйду, быстренько все сделаю». Такого быть не должно и не может быть. В понимании себя – я все-таки пахарь, который должен работать и выкладываться на все 100%.

Мария Ласицкене: «На Олимпиаде я вообще впервые в жизни на разминке чуть не плакала. Настолько сильные эмоции внутри боролись, что тяжело было себя сдержать». Фото © Ryan Pierse

Об олимпийском финале и внутренней борьбе

Я понимала, что засыпая сегодня, я буду знать – сделала я это или нет. Это было очень страшно и волнующе. Потом я решила следовать своим эмоциям и наслаждаться моментом. Я разминалась, Геннадий Гарикович провожал меня в колл-рум, я очень долго держала его в своих объятиях. Мы всегда обнимаемся перед моим уходом в колл-рум, потому что это обмен энергией и ощущение, что все со мной, все рядом и меня поддерживают. И я очень долго держала его, потому что понимала, что я сейчас ухожу на поле битвы.

Во время финала каждая девушка, и я в том числе, отдавала себя на все сто процентов. Я боролась сама с собой. Я не смотрела как прыгают мои ближайшие соперницы. Я понимала, что после того пути, который был пройден, я должна выкладываться на сто двадцать, сто пятьдесят процентов, выходя на каждый прыжок. Естественно, был мандраж, естественно, были эмоции: «Неужели ты так хочешь все это закончить? Неужели». Я бы себя не простила, если бы я не прыгнула 196 с третьей попытки. Это был переломный момент. Внутри меня зазвонил будильник: «Просыпайся, вот сейчас ты должна делать это, или ты просто уйдешь». После 196 я говорила себе: «Сейчас место ничего не значит. В любой момент может все поменяться. И ты должна делать свою работу. Ты должна выходить на каждую высоту и постараться выполнить ее с первой попытки». Потому что в прыжках попытки очень многое значат, а особенно в финалах, когда все очень переживают, все нервничают, все хотят победить. Я видела таблицу и понимала, что я очень далеко, и у меня даже были мысли в голове: «Вот если не с первой, то перенесу, чтобы как-то обойти, обогнать. Нет! Ты не должна об этом думать, ты должна просто выходить и делать первую попытку». В общем, это был такой мозговой штурм, что вообще страшно вспоминать. У меня началось понимание, что я близка к медали после 2 метров. На 2.02 было видно, что я вышла на тот уровень, где я буду бороться уже не за бронзу, я буду бороться за первое место, и никто меня здесь уже не сможет остановить. Абсолютно точно я боролась за золото.

О долгожданном золоте Олимпийских игр

Это был обычный день для обычных граждан Токио, России или любой другой страны мира. А для нас, для спортсменов, для моего окружения, для всех болельщиков это был один из самых эмоциональных дней в жизни. И я его проживала каждую секунду и наслаждалась. Понимала, что этот огромный, длиннющий, тяжеленный путь пройден. Мы этого добились. Я буду на первой ступени олимпийского пьедестала. Гордость невероятная, счастье, благодарность близким людям, которые были рядом со мной весь этот путь. Абсолютное счастье, истерика, слезы. Только через два часа после победы мы увиделись с Геннадием Гариковичем, потому что у меня была пресс-конференция, допинг-контроль. И меня уже отпустило, я расслабилась, а у Геннадия Гариковича, наверное, гордость, что его ученица, Манюня – олимпийская чемпионка. Это круто.

Мария Ласицкене: «У Геннадия Гариковича, наверное, гордость, что его ученица, Манюня – олимпийская чемпионка. Это круто». Фото © 2021 Getty Images

О жизни вне манежа

Может, мне не поверят, но я не фанат спорта. За пределами манежа я обычная женщина, девушка, которая наслаждается моментом. Я абсолютно спокойно обхожусь без спорта и живу обычной жизнью. Мы с супругом, с родителями решаем семейные дела: ремонт сделать, купить пылесос, посмотреть фильм, сходить в кино, сходить в театр. Единственное, мне нельзя заниматься травмоопасными активностями. Хотелось бы на конях кататься, хотелось бы на коньках покататься, хотелось бы на сноуборде покататься, но нельзя пока. Поэтому спорт пока только в профессии. Спорт для меня – работа. У меня есть расписание, у меня есть дни тренировок, и я полностью отдаю себя тренировкам. А когда я выхожу из манежа, я забываю об этом и живу обычной жизнью. Это и склад моего характера, и система, которую с детства мне привил Геннадий Гарикович.

О позитиве и смехе

В жизни я позитивная абсолютно точно. Не люблю напряжений и не люблю усложнять себе жизнь, люблю, чтобы все было легко и просто, люблю наслаждаться каждым моментом. И вообще я очень смешливая. Улыбка и смех – это то, что меня сопровождает на пути, и я для себя решила, что так жить удобнее и легче. Что бы ни случилось, я говорю с позитивным настроем: «Ничего страшного. Все живы, здоровы, слава богу. Спасибо, идем дальше!» Мне так нравится, и я не хочу меняться ни в какую сторону, не хочу взрослеть, хочу оставаться немножко ребенком.

Мария Ласицкене: «Не хочу взрослеть, хочу оставаться немножко ребенком». Фото © 2019 Getty Images

О семейной жизни

Владас (Владас Ласицкас (Ташев) – спортивный комментатор, супруг Марии – прим. Olympics) покорил меня. Это было на уровне одного взгляда, понимание, что это человек, с которым ты хочешь быть, жить, просыпаться, улыбаться. Мужчина, за которым хочется стоять и быть рядом. Что бы ни случилось, меня ждут дома и будут любить, буду я олимпийской чемпионкой или не буду я олимпийской чемпионкой. Во-первых, мы – семья. А уже потом мы семья спортсменки и спортивного журналиста. Мы семья, которая любит, поддерживает в любых начинаниях или в работе.

О музыке и театре

Мы с Владасом обожаем петь. У нас дома три Алисы, поэтому в какой бы комнате я ни находилась, я всегда ее включаю. Мы обожаем петь Валерия Меладзе, Леонида Агутина, ВИА ГРА. Все что можно петь – мы все любим. Раньше ходили на концерты, пели. Теперь дома поем с удовольствием. Мой любимый хит «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь». А еще я очень люблю песню Муслима Магомаева «Синяя вечность» – она меня вдохновляет и заряжает, и голос шикарный, просто до мурашек. А еще мы любим кино и все, что связано с театром, Константином Хабенским и Чулпан Хаматовой. С удовольствием при возможности ходим на постановки.

О целях и новых рекордах

Я являюсь действующим спортсменом, в легкой атлетике много соревнований, официальных и коммерческих стартов, много возможностей становиться лучше. Поэтому мне хочется воспользоваться ими и улучшать личные достижения, прыгать еще выше, становиться лучше в техническом плане. Это возможно. Опыт есть, желание и силы есть. Геннадий Гарикович весь горит работой, его горящие глаза придают силу и энергию. Мой личный рекорд – 2,06 метра, рекорд мира – 2,09 (установлен Стефкой Костадиновой в 1987 году – прим. Olympics). Если говорить про новый рекорд, между 2,06 и 2,10 огромная разница. Для технических видов каждый сантиметр – это очень много, как психологически, так и физически. Я себе не ставлю никаких барьеров и цели, что я обязательно должна побить рекорд. Я должна думать только о своем личном результате. У меня такая установка: выходя на старт думать о своей технике и о своем личном рекорде. И если я доберусь туда, на 2,10 – будет круто.