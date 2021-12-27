СУПЕРГЕРОИ ТОКИО | Максим Храмцов: «На каждый поединок я выхожу побеждать»

Перед вами текстовая версия интервью с олимпийским чемпионом по тхэквондо Максимом Храмцовым из специального проекта Olympics, посвященного спортсменам ОКР. Мы немного его отредактировали и оставили в формате монолога.

Видео-интервью с другими героями проекта — здесь.

О встрече после победы на Олимпийских играх

Мы приехали из Токио одними из первых. У нас же в самом начале проходили соревнования. Я улетел через пару часов после своего выступления. Классно встречали всю нашу делегацию. Много телекамер, корреспондентов. Конечно, не так, как основную бригаду, которая вернулась в самом конце с Олимпийских игр.

Потом прилетел в Нижневартовск. Там тоже супер. Меня ни разу так не встречали, хотя я чемпионат мира выигрывал и другие турниры. Когда Олимпиаду выиграл, праздник был. Мне очень понравилось.

Необычных поздравлений не было. Приятно было от Владимира Владимировича Путина получить поздравление в виде телеграммы и потом лично, когда встречались. Это запомнилось.

О том, почему стал заниматься тхэквондо

Во-первых, это олимпийский вид спорта. Хотя до этого я занимался каратэ-киокушинкай, но это не олимпийский вид спорта. Поэтому мне пришлось поменять свой род деятельности, так как хотел выступать на Олимпийских играх. И получилось так, что к нам приехал мой тренер Александр Веньяминович Лашпанов и стал преподавать тхэквондо. Он до этого работал 10 лет со сборной России. Конечно, я к нему перешел. И мы вместе по сей день с ним работаем.

В детстве была мечта бить ногами на тренировке. Потом понял, что хочется показывать результаты, хочется оставить свое имя в истории спорта. Поэтому пришлось сделать выбор и перейти в олимпийский вид спорта. Сначала немного не понимал этот вид, но когда разобрался, стало вообще очень интересно. Заинтересовался, и вот по сей день могу сидеть просто бои пересматривать с разных соревнований. Просто интересно, как раньше люди дрались, как сейчас, что меняется.

Когда только я перешел в тхэквондо, тренер мой говорил про визуализацию мыслей. Потом понял: как ты думаешь, так и происходит.

О разном тхэквондо

Тхэквондо меняется каждый год. Если люди посмотрят соревнования на первых Олимпийских играх и последних, то скажут, что это два разных вида спорта. Постоянно меняются правила, чтобы было более зрелищно. Не разрешено падать, брать паузу, что можно было делать лет 20 назад. Сейчас это совершенно иной спорт. Но многим нравится старое тхэквондо. А есть те, кому нравится новое. Просто тхэквондо нынешнее очень сложно понимать. Есть электронные жилеты, электронные шлема, много непонятно: как он взял этот бал, почему он вылез. Раньше же тхэквондо было приближено к каратэ. Раньше жестко дрались, были нокауты, но в то же время могли лежать по минуте и отдыхать. Разрешено было брать паузу в случае травмы. Сейчас этого нельзя, и бой более плотный.

О первых Олимпийских играх, поездке в Рио

В 2012 году я смотрел Игры, где наш спортсмен Алексей Денисенко взял бронзовую медаль. У нас 12 лет не было медалей. Тогда мы все смотрели, переживали за него. Потом в шестнадцатом году я уже присутствовал в Рио-де-Жанейро. Когда мне было 18 лет, я попал во взрослую сборную, выиграл чемпионат России, на Гран-при взял бронзу, выиграл несколько турниров, и Алексей с тренером решили взять меня как спарринг-партнера. Я с ним везде ездил, стоял в парах. В Рио тоже поехал с Алексеем, он отобрался на ту Олимпиаду, и я помогал ему в качестве спарринг-партнера. Но сами Олимпийские игры мы не смотрели: как только началась Олимпиада, нас отправили домой.

Для меня это был колоссальный опыт. Многие фишки Алексей мне подсказывал, и я очень благодарен ему, его тренеру за этот опыт.

О настрое на бои и волнении

На каждый поединок я выхожу побеждать. Я не выхожу не проигрывать. Я выхожу побеждать, это вроде тоже самое, но совершенно разные вещи. Во время поединка у меня нет друзей. И вот, например, финал Олимпийских игр. Соперник – иорданец (Салех Эль-Шарабати – прим. Olympics), с ним мы в приятельских отношениях, часто вместе на сборах бываем. В финале у меня даже мысли не было, что это мой приятель. Я должен был его победить, должен был выиграть. Зачем мне его избивать? Я не злой человек.

Я должен быть быстрее, сильнее, умнее соперника. Все должно сойтись, чтобы я его победил. Опыт и хитрость идет на руку. Наглость даже в каком-то смысле. Ты должен быть наглым во время боя.

Волнение присутствует всегда, но и хотел поскорее выступить, чтобы уже это закончилось. Первой мыслью, когда судья объявил что я победил, было: «Наконец-то, наконец-то я отдохну». Потому что этот цикл был очень долгим. С 2016 года. Очень устал за это время. Сейчас 2 месяца отдохнул, полностью перезагрузился, забыл про спорт. Ничего не делал 2 месяца. И с таким кайфом я вернулся обратно в спорт.

В 2018-м, когда перешел в весовую категорию до 80 килограмм, постепенно появлялась уверенность в том, что могу победить на Олимпийских играх. Первый старт, который я выиграл, это был Grand slam – такой коммерческий турнир. И дальше пошло.

О травме руки и финальном бое

Получил ее на чемпионате Европы перед Олимпийскими играми в конце апреля-начале мая. Получилось так, что неправильно сформировал кулак и ударил соперника. И почувствовал боль. У меня никогда такого не было. И я еще два поединка со сломанной рукой выиграл. Очень переживал за руку. Вообще практически не бил ею, не защищался, больше двигался. Приехал домой и выяснилось: действительно у меня перелом, три недели гипса. Конечно, тяжело было тренироваться в таких условиях. Потом все вроде нормально, сборы, тренировки, и непосредственно перед Олимпийскими играми у нас были спарринг. И я так решил попробовать ударить – ударил и снова почувствовал боль. Перестал бить этой рукой.

Потом Олимпийские игры, первый же поединок, и я бью кулаком, и соперник тоже бьет кулаком, я не успеваю убрать руку. И кулак уехал обратно, как и тогда на чемпионате Европы. Снова проблемы. А это первый бой, Олимпийские игры, впереди еще минимум три.

Я пошел, взял лед, постоянно держал его, тейпировал, старался, чтобы никто не знал о проблемах с рукой. В этот раз она меня особо не беспокоила, вообще все равно на нее было. Потому что это Олимпийские игры, хоть мне две ноги сломают, я все равно выходил бы и дрался. Приехал домой уже, мне сделали МРТ и сказали, что у меня перелом и разрыв связок. Если хочу продолжать заниматься, нужна операция. Меня отправили в Москву, здесь уже все сшили.

О Токио-2020

Я ощущал, как соперники боятся проиграть. Когда они выходили, я это чувствовал. Единственный, у кого не было страха – иорданец в финале, потому что ему уже было все равно. Он вышел в финал и не парился особо, уже счастлив. Он радовался в полуфинале как будто Олимпийские игры выиграл. От остальных соперников я прямо это ярко ощущал, как они боялись проиграть.

В финале я просто делал свою работу. Я вел 7:0, уверенно себя чувствовал, вообще все шикарно. Потом он попал и сократил счет. Я напрягся, был маленький разрыв. Но у меня получилось очень быстро снова набрать очки, чтобы не совершить такую же ошибку.

Когда оставалось 5 секунд, я уже понял, что выиграю. Улыбаюсь, отхожу от соперника и показываю «стоп-стоп». И он согласился. Мы уже обо все поняли и оба со всем согласились. Крутой такой момент был.

О номинации на мужчину года GQ

Я, Владислав Ларин (олимпийский чемпион-2020 по тхэквондо – прим. Olympics), Никита Нагорный (олимпийский чемпион-2020 и призер Игр-2016, 2020 по спортивной гимнастике – прим. Olympics), Евгений Рылов (олимпийский чемпион-2020 и призер Игр-2016, 2020 по плаванию – прим. Olympics) и Альберт Батыргазиев (олимпийский чемпион-2020 по боксу – прим. Olympics) – вот мы пятеро выиграли эту номинацию. Я был очень удивлен, когда увидел звезд, которых видел только по телевизору. Когда они выходят, поют, их награждают. И ты сидишь, просто смотришь, удивляешься. И в самом конце говорят: осталась последняя номинация – мужчина года. И объявляют нас. То есть мы выиграли главную номинацию среди всех этих звезд. Мы выходим на сцену, нас награждают, дают слово. Было очень круто.

Понравился Ургант. Кто еще? Я многих не знаю.

Об эмоциях вне спорта

В детстве, конечно, дрался. Постоянно за это получал от учителей в школе. Так получалось, что я постоянно побеждал, и ребята жаловались.

Но с шестого класса уже не дерусь. Стараюсь все словами решать. Бывает, конечно, кто-то выводит из себя: на дороге, например, или обманывают нагло, но я не посмею поднять руку. Могу накричать, сказать что-то на эмоциях, но руку поднять – нет.

О планах после спорта и цели на Париж-2024

Хотел бы развивать тхэквондо в нашем регионе, открыть свой зал – прямо мечта моя. Хотя нельзя говорить «мечта», надо говорить «цель». Я бы хотел, чтобы у меня в городе был мой зал. Но я не был бы тренером, потому что это очень сложно. Может, я бы тренировал взрослых ребят, но не детей. Детей очень сложно тренировать.

Вообще важно оставаться самим собой, не придумывать себе, что ты кто-то другой. Ты – Максим Храмцов, будь самим собой. Не забывай тех, с кем ты шел к этому пути. Хочу всегда быть благодарным тренеру и родителям, и ребятам, которые за меня переживают и поддерживают.

Сейчас у меня цель – это Олимпийские игры в Париже. Кроме нее – ничего не вижу. Париж и все. До Токио было только Токио. Сейчас Париж, потом, дай бог, если здоровье позволит – Лос-Анджелес, и пора завязывать. Тогда уже «тридцатка» будет. Надеюсь, все будет хорошо.