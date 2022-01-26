СУПЕРГЕРОИ ТОКИО | Евгений Рылов: «Никто в мире не сможет на меня надавить сильнее, чем я или мой тренер»

Перед вами текстовая версия интервью с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Рыловым из специального проекта Olympics, посвященного спортсменам ОКР. Мы немного его отредактировали и оставили в формате монолога.

О детстве

До 10 лет в моей жизни все было хорошо. Мой отец был футболистом, мы жили в достатке, я не понимал многих проблем, о которых рассказывали мои сверстники. Когда отец ушел от нас, мы переехали в Московскую область, мама нон-стопом работала круглые сутки. И у нас доходило до того, что мы собирали накопленные монеты, чтобы купить сосиски и поесть. Денег просто-напросто не было. Я был как на самом верху в детстве, так потом в самом низу. И сам себе все построил, конечно, благодаря маме, тренеру, директору бассейна. Я реализовал то, что мне дали.

У меня с детства были амбиции, я всегда хотел большего – хотел быть самым быстрым в мире, поднять самую высокую планку.

О тренере, который заменил отца

Когда мне было восемь лет, я познакомился с Андреем Геннадьевичем Шишиным. Тренироваться у него я начал спустя три года. Он для меня был как Бог. Как только я к нему перешел, через месяц выполнил первый взрослый разряд на всех дистанциях, которые я плавал, а до этого три года не мог выполнить. Андрей Геннадьевич заменил мне отца, первые годы я беспрекословно слушал все, что он говорил, а потом, конечно, в подростковом возрасте были и разногласия, и конфликты, но мы прошли через это. С возрастом споры ушли, пришли предложения и умение

Почти все жизненные моменты поведения я скопировал у своего тренера. Он был мужчиной, на которого я смотрел и равнялся. Я ценю в нем целеустремленность, амбиции и выполнение своих обещаний, ценю его ум, умение видеть на несколько ходов вперед, умение просчитывать и предсказывать. Конечно, я взял у него и некоторые отрицательные качества, но некоторые из них мне нравятся – например, сильное предостережение: с одной стороны, это может эмоционально мешать, а с другой – подталкивать и стимулировать показать лучший результат.

О самокритике

Я очень самокритичный человек. И это тоже одно из качеств, которое я заимствовал у своего тренера. Это выражается в том, что если что-то пошло не так, то в этом виноват только я и никто другой. Если я проиграл или показал не тот результат, который хотелось бы, то я достаточно долго могу себя корить за это. Я до сих пор корю себя за свой старт на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Я пересматривал заплывы и до сих пор думаю, что это ужасно, что все три дистанции я проплыл плохо, даже 200 метров на спине, где завоевал бронзу.

О Рио-2016

Технически я уже тогда был готов выигрывать. Но я просто-напросто испугался. Перед финалом тренер попытался со мной поговорить, но я вошел в точку невозврата по эмоциям. Я боялся проиграть, а не выиграть. Я боялся и ограничивал себя – что когда выйду, мне нельзя делать вот это, думать об этом, чтобы только не проиграть. И я себя загнал в угол, в голове поставил на себе крест. И получилось, что я готовился к своей первой Олимпиаде, но не был готов выигрывать ее.

Об ответственности, давлении и ожиданиях

После того, как я выиграл первую золотую медаль в Токио-2020, Дмитрий Губерниев спросил меня: «Что делать после того, как выиграл первое олимпийское золото, когда все ждут от тебя второй медали?» Я ответил: «Выйти и плыть. Все. От тебя больше ничего не требуется!» Вроде как ответственность и давление, но, если подумать, а что, раньше такого не было? Что, раньше не ждали медалей? Как только я впервые взял золото на чемпионате мира в 2017 году, от меня все время ждали, ждут и будут ждать медалей. Но нет большего давления на меня, чем от меня самого. Никто в мире не сможет на меня надавить сильнее, чем я либо мой тренер. Никто. Я не знаю ни одного человека, кто бы в мире сильнее давил на меня как я или мой тренер. Но вряд ли тренер сможем сильнее давить, он просто может начать этот процесс, а я стану додавливать себя. Поэтому я не пожелаю никому испытать такую борьбу со своими демонами: представьте, что вы между тектоническими плитами и каждая плита весит больше, чем солнце. И с одной стороны давит тренер, а с другой я сам. Вот такое ощущение было перед двухсоткой на спине в 2016 году в Рио. Но иногда тренер вообще ничего не делает, я уже с двух сторон за себя и за него придумываю дополнительные «плиты», которые давят, сам себе создаю проблемы, а потом их решаю.

О силе женской поддержки

Девушка и мама очень помогают мне справиться и побороть своих внутренних демонов, когда мне не помогает смирение и принятие. Мама по-матерински переживает, заботится, говорит: «Верь в себя! Все получится!» Девушка также переживает, любит, заботится, но иногда мозги начинает вставлять прям жестко, потому что со мной по-другому не работает. Например, за месяц до Олимпиады в Токио был момент, когда я не мог проплыть ускорение, просто плыл на месте. Я был в мыслях, что все, хана, я не могу плыть. И моя девушка мне говорит: «Так, давай, успокойся, прекращай надумывать. Ты выиграешь и точка, я другого варианта не знаю, не вижу!» У меня после таких слов нет выбора не верить в это. Когда любимый человек в тебе не сомневается, и ты перестаешь сомневаться в себе.

О победе в Токио

У меня далеко не все хорошо было перед Олимпиадой. Перед финалом на 100 метров мы немного повздорили с тренером. Спор был о том, почему я не начал раньше времени готовиться к сотке. Меня все устраивало во время подготовки, но хорошей скорости я при этом не показывал. И я это понял, когда в полуфинале попытался добавить, а у меня ничего не получилось. Я понял, что не в той форме. Естественно, тренер отчитал за это, но я и сам эмоционально съедал себя за это. Мы оба были на эмоциях и оба понимали, что тренер ругает из-за того, что хочет лучшего для меня и переживает, поэтому спор разрешился быстро. Может быть, и хорошо, что мы оба разгрузились. На финал я выходил уже в совершенно другом состоянии: не было мыслей, а было идеальное состояние. Я выходил и видел только борт и дорожку бассейна. Полное отречение. Это просто идеал – когда ты выходишь и видишь свою жертву – олимпийское золото.

До этой победы 25 лет никто из российских пловцов не выигрывал золото в плавании на Олимпийских играх. Где-то на подкорке у меня было желание стать тем самым пловцом, который выигрывает золото. Это было и в Рио в 2016 году, когда на тот момент 20 лет никто из России не выигрывал золото. Но в Токио после того, что со мной происходило перед сотней, мне было все равно. Я хотел выйти и сделать невозможное. Я, в принципе, это сделал. А когда пришло осознание, что я сделал невозможное, то мне захотелось еще раз что-то невозможное сделать, понял, что так классно выигрывать, и я хочу еще. И я выиграл 200 метров. Я люблю делать вызовы и доказывать обратное. Мне многие говорили, что я никогда не сделаю 100 и 200, потому что это разные дистанции, но я сделал.

О символичной цифре – 25

Знаете, так странно… 25 лет у нашей страны не было золота в плавании и мне в этом году 25 лет исполнилось. Совпадение? Не знаю. Я думал о символичности дат. С одной стороны, это просто цифры. 25 лет не выигрывали… Ну и что? Сейчас выиграл. Молодец? Молодец. Какая разница, если бы кто-то прошлую Олимпиаду выиграл? Заслуга бы не уменьшилась. Но от того, что 25 лет прошло, заслуга вроде как увеличилась. Да, это приятно, с другой стороны, дополнительно значимые моменты придуманы людьми для того, чтобы порадовать самих себя. Сейчас я могу говорить красиво: «Вот, я выиграл через 25 лет после Александра Попова на свое двадцатипятилетие!». Но я делал это не просто ради цифры, а потому что я очень этого хотел.

Я смотрел в записи Олимпийские игры 1996 года, когда Александр Попов завоевал две золотых медали. Это было красиво! Я помню, как однажды он приехал к нам на тренировку. Я был удивлен, насколько он простой человек, как он горит своим делом, пашет и выигрывает.

Выигрывает тот, кто работает, думает и хочет выигрывать. Когда ты просто пашешь, не думая, выигрывать не получится. Надо понимать, куда направлять силы, чтобы был эффект. Многие – пахари, многие стараются, многие очень сильно желают, но чтобы выиграть, нужно сделать больше, чем другие.

Об эмоциях и последствиях большого спорта

В спорте, на самом деле, у меня было больше отрицательных, нежели положительных эмоций. Отрицательных, наверное, 90% из 100. Самое интересное, что все мои лучшие прогрессы были после неудач. Верно сказано, что «ошибка – это лучший урок». Только есть момент, что люди после ошибки ставят на себе крест: «Эх, я неудачник, я ничего больше не сделаю в этой жизни». Я раньше тоже любил кресты на себе ставить. Правда, я ставил крест на том, что у меня получится проплыть или выиграть, показать лучший результат. Но я все равно приходил на тренировки: да, пусть не получается, мне хреново, я себя накручиваю, но я лучше приду и попробую доделать. Даже бывало, что я ненавижу какое-то задание на тренировке, не хочу плыть, но я все равно сделаю это на сто процентов. Может, это так меня приучили с детства, а может, упорство у меня в генах заложено.

От профессионального спорта у всех есть последствия. У меня элементарно неправильное положение тела для ходьбы. У меня подвернут таз вовнутрь. И, естественно, из-за этого я хожу сутуло. Меня периодически спрашивают: «Почему ты сутулишься?» Я говорю: «Это профессионализм». Мне в ответ: «В смысле?» Я отвечаю: «А ты попробуй в воде поплавай с прямым положением позвоночника, удобно будет?» Естественно, в 40 лет мне мой позвоночник и мои мышцы не скажут «спасибо». Поэтому после окончания спортивной карьеры, чтобы поясница не сказала мне «до свидания», я буду серьезно заниматься своим здоровьем.

О принципах и ощущении жизни

Честно, я себя ощущаю лет на 40 (смеется). Мужчина, который по факту уже все сделал в своей жизни. Конечно, я еще не посадил дерево и не родил ребенка, но это общепринятые принципы. А я считаю, что нужно жить так, как хочешь, главное, не мешай людям, не убивай, не стреляй ни в кого и не сходи с ума, не пытайся кому-то разнести квартиру, машину, образно говоря. А так если тебе нравится всегда в черном ходить ходи! Нравится тебе в фиолетовом всегда ходить – ходи! Нравится красить волосы там в какой-то цвет – крась! Вряд ли, когда будешь кайфовать от жизни, ты будешь кому-то мешать и причинять вред, главное, специально не вреди никому. Я вот понимаю, что я кого-то бешу просто от того, что я есть такой, какой я есть. От того, что я хреначил нон-стопом и выиграл Олимпиаду. Некоторые люди меня за это ненавидят, некоторые обожают. Мир такой, какой он есть. Поэтому лучше жить в свое удовольствие и никого не слушать.

О любви к котикам

Коты – это любовь. С детства любил котов. Собачки классные, мне тоже нравятся: веселые, хорошие существа. Но коты! Вот почему в Древнем Египте котам поклонялись как богам?! А как к ним еще относиться? Я не знаю. Кот, он, и правда, как бог. Вот он ходит весь роскошный, независимый, а когда к тебе приходит, ты таешь: «Вау! Он пришел ко мне!» Ты сам хочешь подойти к этому животному, потому что оно знает себе цену. Это животное, которое манит своей независимостью. Почему никто не любит надоедливых и навязчивых людей? Потому что с ними неинтересно. А когда человек неудобный, он, конечно, может раздражать окружающих, но к нему будут тянуться.

У меня в школе одно из любимых стихотворений было «Лукоморье», в том числе потому, что там был изумительный черный кот. Коты везде прекрасны – и в жизни, и в любом произведении.

Сейчас у нас с девушкой семь котов. И мы их просто обожаем. И я готов рассказывать о каждом из них целую вечность.

О планах на будущее

Я хочу быть в Париже-2024. И я хочу постараться выиграть еще медали. Не буду обещать, но я хочу пойти еще на одну золотую медаль. Но жизнь непредсказуема и все может измениться: я сам и мое мнение. Я это понял, когда начал встречаться со своей девушкой. Мнения меняются еще как! Я раньше говорил, что мне не нравится, когда у девушки есть татуировки, у моей девушки 11 татуировок (улыбается). Они в основном маленькие, и по факту мне очень нравится, как это выглядит! Поэтому я не буду загадывать, а просто скажу себе: «Хреначь и кайфуй!»