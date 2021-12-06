СУПЕРГЕРОИ ТОКИО | Елена Веснина: «Мы боялись даже говорить о золотой медали, чтобы не спугнуть»

Перед вами текстовая версия интервью с олимпийской чемпионкой и серебряным призером Игр по теннису Еленой Весниной из специального проекта Olympics, посвященного спортсменам ОКР. Мы немного его отредактировали и оставили в формате монолога.

Видео-интервью с другими героями проекта — здесь.

Про выбор в пользу тенниса

Я так благодарна своим родителям, что они выбрали для меня именно этот вид спорта. До сих спрашиваю маму, которая отдала меня в теннис, почему именно туда. Она говорит, ей казалось, что это такой легкий, красивый, женственный вид спорта, что там нет больших физических нагрузок. Она сама занималась легкой атлетикой до института, бегала на длинные дистанции. Ей казалось, легкая атлетика — очень сложный вид спорта для девушки, невероятные нагрузки, а вот теннис — то, что нужно.

Когда в 14-16 лет начались серьезные интенсивные тренировки, она уже поняла, что это совсем не легкий, не воздушный вид. Как любой профессиональный спорт, он требует отдачи, невероятных вложений как психологических, так и физических.

Вся семья была поддержкой, люди, которые, можно сказать, вывели меня наверх — это мои родители, бабушки, дедушки.

А папа как-то вот понял, когда я была еще очень юной, что мне нужно выезжать на соревнования и набираться опыта, даже проигрывать в первых кругах. Поражения вроде 0:6, 1:6 его абсолютно не волновали, он меня никогда не ругал. Наоборот, говорил, что ему очень понравилось, как я сыграла в тот или иной момент, боролась, не отдавала матч. Говорил про соперниц, что они пока сильнее, тренированнее, опытнее, играют за границей на многих турнирах, тренеры у них великие. А я вот не испугалась и поборолась. Для меня это очень ценно. Поддержка родителей помогла выстроить правильную стратегию и не зацикливаться на поражениях, а думать именно об игре.

Про первую Олимпиаду

Я была настолько воодушевленной, счастливой, не отдающей себе даже отчета в том, что нахожусь на Олимпийских играх. Мне казалось, это какая-то сказка, мечта. У нас тогда был невероятно сильный состав. В одиночном разряде я была 42-й в мире, попасть в сборную никаких шансов, в десятке стояло шесть россиянок, в двадцатке еще четыре. У нас тогда, наверное, была вообще самая сильная команда за все время. Я играла в паре, в четвертьфинале мы с Верой Звонаревой уступили сестрам Уильямс, которые в итоге выиграли золото.

ВОД С ВЕСНИНОЙ

Про победу в Рио-2016

Это моя самая ценная медаль. Потому что к ней мы с Катей Макаровой шли долго и осознанно, несмотря на то, что у нас обеих хорошо складывались результаты в одиночном разряде.

Интересно, что мы практически не говорили тогда о том, что хотим выиграть Олимпиаду. Настолько боялись об этом даже вслух сказать! Хотели, мечтали, но боялись это спугнуть и оказать еще большее давление на себя. Понятно, что на тот момент мы были одной из сильнейших пар, но это Олимпийские игры, туда приезжают лучшие спортсмены и могут уехать вообще без медалей. Поэтому гарантий никто не дает. И та медаль у нас была такая осознанная, заслуженная, мы к ней шли сложным путем, но очень правильным. Мы отдали все, что у нас было.

Про возвращение под Олимпиаду в Токио

Главной мотивацией моего возвращения в спорт после рождения дочери была Олимпиада в Токио. Для меня всегда Игры были одним из самых важных соревнований в жизни. Я всегда смотрела и зимние, и летние, обожала болеть за наших спортсменов. Смотреть момент награждения — мой самый любимый с детства.

Когда я начала тренироваться спустя больше полутора лет после рождения ребенка, мне было очень сложно набрать форму. Но когда начались более серьезные тренировки, я даже была приятно удивлена, как быстро тело вспоминает нагрузки. Почувствовала, что у меня получается, я могу это сделать, плюс, конечно же, сыграл роль перенос Олимпиады на год — благодаря этому я никуда не спешила, не бежала, провела время с семьей, мужем, дочкой и поняла, что могу вернуться в теннис. Но я даже не ожидала, что у меня так удачно получится вернуться за такой короткий период времени.

Про реакцию мужа на возвращение

Он очень аккуратно молчал. Когда я ему сказала «ты знаешь, наверное, попробую вернуться», он ответил: «Я, в принципе, знал, что так и будет». Видимо, когда я начала тренироваться, он заметил, как быстро я набирала форму. Я по-прежнему была первой ракеткой мира в паре по замороженному рейтингу, в топ-40 в одиночке, это позволяло мне играть сразу на самых крупных соревнованиях. Мотивация на таких турнирах гораздо больше. Я не знаю, как многие возвращаются и выступают в более низких категориях. Не видят семью, детей, но продолжают играть, набирать очки. То есть для них теннис и спорт — это все. У меня другая ситуация. Я люблю теннис, вернулась ради Олимпиады, но для меня все равно в приоритете семья и ребенок.

Про микст с Асланом Карацевым и серебро Токио

Аслан написал мне сообщение еще в начале года, в феврале, я тогда не сыграла ни одного матча после возвращения в тур. Предложил сыграть вместе Ролан Гаррос и держать в голове Игры в Токио. Я ему честно сказала, что не знаю, в какой я форме. честно. Мне было приятно, лестно, что он написал, предложил играть сам. Среди наших ребят это вообще большая редкость — в основном девушки предлагают играть микст. Мы сыграли Ролан Гаррос и сразу дошли до финала. Стало понятно, что у нашей пары хорошие перспективы в Токио.

Мы дошли до финала, где встретились с Андреем Рублевым и Настей Павлюченковой. Мы никогда не играли друг против друга в миксте, это был новый опыт для обеих пар. Финал получился очень красивым для нашей страны. До последнего розыгрыша это было захватывающе и зрелищно. Конечно, хотелось победить, но это спорт. Сейчас я понимаю, что это великое достижение — сразу две пары из одной команды вышли в финал Олимпиады в миксте. Для меня это серебро с золотым отливом.

Про бронзовый матч в Токио

Самое сложное в матчах и вообще в турнирах — завершить игру, когда у тебя все складывается наилучшим образом. Нужно забрать матчболы, выиграть самой и не надеяться, что тебе повезет и соперник ошибется.

Взять хотя бы наш бронзовый матч в Токио, когда мы играли пару с Вероникой Кудерметовой. Наши бразильские соперницы каждую игру на Олимпиаде вытаскивали с матчболов. Они так горели и дерзко действовали на корте, что даже когда все получалось, они начинали играть еще лучше. Мы могли выиграть тот матч сами. Встать, подать хорошую первую подачу, активно выиграть мяч... Но если бразильцы когда-нибудь будут снимать кино про теннис, я не сомневаюсь, что они должны экранизировать бронзу девочек в Токио. Это сказка, чудо, первая медаль в истории бразильского тенниса.

Про памятное поражение

Много было таких неудач, на самом деле, которые чему-то научили. Могу вспомнить, например, Кубок Кремля 2006 года. Был второй круг, я играла против первой ракетки мира Амели Моресмо. И проиграла на тай-брейке в решающем сете. При этом вела в счете, кажется, у меня были матчболы. Все было замечательно: в 19 лет на центральном корте «Олимпийского» я вышла против первой ракетки мира и побеждаю! Но я все же уступила и долго вспоминала тот матч. Думала, что если бы победила, стала бы намного увереннее, но проигрыш дал мне опыт. Никогда нельзя расслабляться и думать, что кто-то отдаст тебе победу.

Про эмоции на корте

Я вообще эмоциональный человек. Могу быстро завестись, но так же быстро и отхожу. Интересно, что я больше нервничаю, раздражаюсь и злюсь во время тренировок, когда что-то не получается. А во время матча я уже давно научилась сдерживать эмоции. Сейчас, даже если бывают судейские решения, с которым я не согласна, уже не пытаюсь ничего доказать. Раньше стояла до последнего! Сейчас не хочу сбить себя с ритма, в который вхожу во время игры, потому что важно находиться в каком-то пузыре, чтобы тебя ничего не отвлекало. Это обязательно будет иметь значение в решающем розыгрыше, когда нужно подать хорошую первую подачу. Я должна быть полностью сфокусирована и настроена.

Про то, как дочь смотрит матчи

По телевизору включали Уимблдон, она смотрела. Я как раз играла на центральном корте. Она смотрела и болела за меня целый сет. «Мамочка, мамочка!». Пыталась обнять через телевизор. Это, конечно, было очень трогательно до слез. Олимпиаду тоже смотрела, конечно. Там показывали в записи какие-то матчи, она видела несколько. Дочка видит меня и радуется, но в то же время ей хочется быть в этот момент рядом. То есть у нее и счастье, и в то же время непонимание, почему мама там в телевизоре, почему ее сейчас нет рядом.

Мамой быть непросто. Это абсолютно другая сфера жизни, к которой ты не привыкла. Ты живешь для другого человека, вся твоя жизнь меняется, приоритеты подстраиваются под одно маленькое существо. И нужно где-то забыть себя, какие-то потребности, потому что вот это самое главное, что ты в жизни совершила.

Про дальнейшие планы

Быть счастливой, несмотря ни на что. Идти вперед, к своим целям. Не обращать внимание на какие-то негативные внешние раздражители. Конечно же, сама себе желаю крепкого здоровья. В наше время это очень важно, да и всегда. Так что желаю этого себе и близким. Наверное, вот так.