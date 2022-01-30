СУПЕРГЕРОИ ТОКИО | Ангелина Мельникова: «Перед финалом у меня была чуйка, что все будет хорошо»

Перед вами текстовая версия интервью с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ангелиной Мельниковой из специального проекта Olympics, посвященного спортсменам ОКР. Мы немного его отредактировали и оставили в формате монолога.

Видео-интервью с другими героями проекта — здесь.

О первых шагах в спорте

В спорт меня привела бабушка. Я была активным ребенком в детстве и куда-то нужно было девать эту энергию. Сначала отправили на танцы. А потом я зашла в зал спортивный, увидела, как там девочка делает переворот на прыжке, и для меня это был шок. И все, мы записались на тренировки. Я очень-очень хотела ходить каждый день. Плакала, когда меня родители не могли отвести по какой-то причине. Ненавидела пропускать тренировки.

Поняла, что это перерастает в профессиональную историю, когда в первый раз на первенстве России заняла третье место. А первое и второе место заняли девочки, которые были уже в сборной. Осознала, что мне хочется идти еще дальше. И тренер мой всегда говорил, что у меня есть талант.

О первом впечатлении от сборной и о тренере

Когда меня пригласили в сборную, я очень сильно хотела туда поехать. Первое впечатление – зал. Большой зал, у нас в Воронеже такого нет. Плюс эти эмоции страха, какого-то азарта. Мне всегда хотелось это испытать.

В сборной работа строится иначе. И это не совсем мне подходило. Мой тренер это как-то контролировал, что-то варьировал, подстраивал под меня план тренировок. И это у него получилось. Конечно, в сборной есть определенный план работы. Я всю жизнь, например, тренировалась по своей программе, а когда я приехала туда, мне надо было тренироваться иначе.

Мне тренер привил абсолютно всю мою любовь к гимнастике. Потому что все мои тренировки в детстве проходили с весельем, с радостью. Даже когда были какие-то моменты непростые, падения, он как-то обыгрывал это психологически. И поэтому для меня гимнастика это что-то очень классное, а не какой-то сложный вид спорта, где только травмы.

О родителях

Мои родители вообще никогда в жизни не заставляли меня тренироваться. Они всегда были за мое решение, любое. Меня мама обычно спрашивает: «Что дальше? Что дальше хочешь?» Они отталкиваются от моего решения. От них всегда была поддержка, даже когда у меня были очень провальные соревнования, родители очень меня поддерживали.

Мне кажется, что единственные люди, которым ты можешь поплакаться после соревнований, это родители. И они в любом случае тебя пожалеют и поддержат.

О проблемах со зрением

Плохое зрение у меня было, начиная с 2015 года. Оно начало портиться, и мне стало тяжело тренироваться. Очень сложно, когда ты видишь расплывчато. Это меня напрягало. Потом я пришла к линзам. Носила линзы три или четыре года. Поначалу для меня это было классно, совершенно другой мир. На соревнованиях никогда не было казусов с линзами. Потому что я всегда брала запасные. Знала такие истории, когда кто-то что-то делал и линза вылетала. Поэтому стала брать с собой запасные, и у меня, слава богу, ничего не случалось. Но опять-таки линзы – это инородное тело, очень истощилась роговица за это время. У меня болела иногда голова от линз. И я очень мечтала об операции. И вот сейчас после Токио, после чемпионата мира точнее, я решила, что ее быстрее надо делать. Написала доктору, он сказал: «Приезжай», и мы сделали. Сейчас все очень хорошо. Я до сих пор не могу привыкнуть, что вечером я могу лежать на кровати и могу видеть телевизор.

О первых Олимпийских играх в Рио

У меня там была серьезная травма. Не знаю, надрыв или разрыв задней поверхности бедра. Это случилось за неделю до отъезда в Рио. Очень сильно тогда об этом жалела, потому была в хорошей форме, на пике. У меня еще не было пубертата, могла выдать свой максимум.

Волнительно было ехать с травмой, потому что у меня нога даже выше 90 градусов не поднималась. Да и в принципе –Олимпийские игры. У меня еще совершенно не было опыта.

От Рио воспоминания не самые позитивные. Помню, что плакала почти каждый день, потому что засыпала с мыслями о том, чтобы на утро нога лучше себя чувствовала. Яркий момент, который я помню, когда увидела, что мы вторые. Поняла в этот момент, что все закончилось, больше не надо терпеть боль.

Мечта стать олимпийской чемпионкой была с детства. Осознанно, наверно, появилась перед Рио. Меня сильно изменила та медаль, потому что стала понимать, что вот она, взрослая гимнастика, когда нет права на ошибку.

Мысли о завершении карьеры после Рио? Вообще нет. Я всегда думала, что буду заниматься гимнастикой очень долго. Потому что люблю этот вид спорта.

О том, что вдохновляет

Меня очень вдохновляет фотография, визаж, дизайн. И, в принципе, что-то эстетически красивое. Всегда к этому стремлюсь. Я могу проводить за редактированием фотографий, за цветокоррекцией часы. Мне нравится создавать, подбирать цвета. И у меня там прямо мир-мир, в сказках живу. Когда занимаюсь творчеством, прямо погружаюсь в атмосферу, какие-то свои мысли приходят.

О подготовке к Токио

Подготовка к Рио и подготовка к Токио это вообще две разные истории. Потому что перед Рио меня готовил тренер. А перед Токио я уже осознанно, с целями подходила к работе. Знала, что мне надо, как мне надо работать, чего я хочу.

Хотя настроение из-за пандемии перед Токио было ужасным. Этот год, карантинный, мы были закрыты на базе. Я никогда в жизни не думала, что я настолько ленивый человек. У меня появилась апатия от того, что мы живем в закрытой местности, и от того, что каждый день все монотонно, одинаково. Я жила от тренировки до тренировки. Надеялась, что следующее утро будет каким-то другим. И именно из-за этого я начала себя развлекать такими занятиями, как итальянский язык, английский язык, диджитал-рисование. Стала отвлекаться от гимнастики, пытаться как-то чем-то себя занять.

Мне удалось сохранить баланс перед Токио именно за счет предыдущего своего опыта. Понимала: нельзя относится безразлично к каким-то элементам и нужно всегда концентрироваться, иначе потом можно очень сильно пожалеть. Поэтому каждую тренировку я держала себя в напряжении. Понимала, что нельзя работать спустя рукава, иначе можно травмироваться и потом никуда не поехать.

О статусе капитана и атмосфере в Токио

Самая лучшая поддержка – это всегда юмор. Когда есть напряженная ситуация, мы всегда с девочками стараемся пошутить. Потому что после этого как-то попроще, после этого ты возвращаешься в обычное состояние, успокаиваешься и понимаешь, что все не так страшно. Мы с Лилей (Лилия Ахаимова – олимпийская чемпионка-2020 в командном многоборье – прим. Olympics) в Токио старались чуть-чуть разбавлять атмосферу шутками, вести себя раскрепощенно и проще относиться ко всему. Это очень помогает.

Мне очень понравилось в Токио. Больше, чем в Рио. Понравилась олимпийская деревня , и вот этот олимпийский дух. Особенно, когда ты после базы выехал, где полтора года сидел как в тюрьме. Видишь других людей, видишь иностранцев. Эти все спортсмены, они все такие разные, и чувствуется олимпийский дух. Это до мурашек заряжает.

О сборной США и финале

Раньше мы всегда ехали за вторым местом. Это сложно осознавать и принимать, когда у тебя нет шансов даже побороться за золото. И это давит. Но в Токио поняла, что есть огонек надежды. Вдруг что-то тут сейчас изменится? Собственно, в Токио это и произошло. Осознала, что мы можем бороться за первое место, после квалификации, когда мы ее выиграли. Такого не было 25 лет. Мы уже казались победителями. На финал я выходила с огоньком надежды, выходила бороться за первое место. Думаю, у девочек было также. Потому что я им еще на разминке сказала, что у меня чуйка – все будет хорошо. И Лиля потом: «Мельникова, ты со своей чуйкой, ты вообще нормальная?»

Мне кажется, у каждого гимнаста были такие проблемы как у Симоны (Симона Байлз – четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике – прим. Olympics). Потому что это самый обычный заскок, когда ты не понимаешь, что происходит. Твой мозг хочет сделать одно, а твое тело делает другое.

О значимости медали

Золотая олимпийская медаль очень значима, потому что мы вошли в историю. Причем с огромным перерывом. Всегда круто, когда ты лучший в мире. Причем у нас и мальчики, и девочки – лучшие. И это вдвойне приятно.

Я просто не знаю, будет ли еще такое, чтобы две команды стали лучшими. И никто не может у нас забрать этот статус четыре года. Это еще круче осознавать. Мы очень много работали. И мне кажется, что это полностью заслуженно.

Когда стояла на пьедестале, думала, что золотая олимпийская медаль – это верх профессионализма и ты выполнил все, что ты должен был и для себя, и для страны.

О чемпионате мира

Поехала на чемпионат мира, потому что единственная медаль, которой у меня не было – это золото чемпионата мира. И решила, что пока я на кураже, на таком вдохновении после Олимпийских игр, мне надо ехать. Я ехала за конкретной медалью, за золотом, на любом снаряде, мне было без разницы. Подготовка к турниру была непростой. Сказывалось наличие олимпийских медалей. Так, как готовился к этому чемпионату мира, больше готовиться не буду.

Но я выиграла. Конечно, это вдохновляет. Потому что чемпионов мира не так много, а у нас в России всего три, да: Света Хоркина (Светлана Хоркина – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике – прим. Olympics), Алия (Алия Мустафина – двукратная олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике – прим. Olympics) и я. И это классно.

О мотивации на Париж

Меня не надо мотивировать. Я четко решила, что у меня будет Париж (Олимпийские игры-2024 – прим. Olympics), и потом точно все. Потому что гимнастика гимнастикой, но надо развиваться дальше. Я и так всю жизнь в гимнастике. Нужно какие-то другие сферы пробовать

Если бы у меня было олимпийское золото в личном многоборье, это было бы круто. Для меня это цель. Но опять-таки, цель расплывчатая, потому что мы не можем перепрыгнуть выше головы. Мечтать об этом можно, и я буду делать все, чтобы этого достичь/

Цели и мечты в жизни? Хотелось бы сохранить себя такой, какая я есть. Я очень люблю развиваться. Хотелось бы сохранить активность и постоянный интерес к чему-то. Вот это, наверное, моя главная цель.