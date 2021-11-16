Тим Цзю – Такеши Иноуэ: что ждать и где смотреть

Австралийский боксер русского происхождения Тим Цзю уже в эту среду, 17 ноября, проведет третий поединок за год. Ранее в 2021-м сын знаменитого российского абсолютного чемпиона мира Константина Цзю дважды побеждал досрочно: в марте Тим (он же Тимофей) был сильнее ирландца Денниса Хогана, а в июне взял верх над согласившимся на бой на коротком уведомлении австралийцем Стивеном Спарком. Цзю-младший в статусе профессионала (с декабря 2016 года) не уступал соперникам ни разу (в активе Тима — 19 побед из 19 возможных), с декабря 2019 года он провел пять поединков, в каждом из которых нокаутировал оппонента. На данный момент русский австралиец находится в статусе официального претендента на титул WBO в первом среднем весе (до 69.85 кг), которым владеет Брайан Кастаньо из Аргентины.

Соперником Цзю в десятираундовом бою на ринге Qudos Bank Arena в Сиднее 17 ноября станет не слишком известный японец Такеши Иноуэ. На кону стоят титулы WBO Asia Pacific и WBO Global.

Иноуэ на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге боксеров первого среднего веса, имеет сопоставимую с Цзю статистику боев (17 побед, одна ничья — в самом первом поединке в профессионалах семь лет назад и одно поражение). В отличие от австралийца японец проводит поединки не настолько часто: предыдущий раз он выходил на ринг более года назад (7 ноября 2020-го Иноуэ победил единогласным решением судей соотечественника Ната Нванчукву). Боксер из Страны восходящего солнца не выглядит непобедимым: он почти на пять лет старше Цзю (Тиму 1 ноября исполнилось 27, Такеши в декабре будет 32), значительно уступает в антропометрии (размах рук австралийца — 183 см, японца — на десять сантиметров меньше) и количестве побед нокаутом (у Цзю их 15 в 19 поединках, у Иноуэ — 10 в 19).

Недооценивать Иноуэ не стоит: ему приходилось встречаться и с более грозными оппонентами (в частности, единственное поражение японец потерпел в 2019 году от мексиканца Хайме Мунгии, чей профессиональный рекорд на данный момент составляет 28 победных поединков). У Такеши очень крепкая челюсть (никто из соперников не смог ни разу отправить его даже в нокдаун) и отличная физическая подготовка, позволяющая ему не выдыхаясь прессинговать соперника.

Шанс Цзю-младшего — использовать преимущество в длине рук и не подпускать японского слаггера на дистанцию ближнего боя, тем более, что вплотную к сопернику Иноуэ зачастую пытается подойти почти не выбрасывая ударов. К тому же, Тим — более вариативный боксер: он может активно задействовать, в том числе, удары по корпусу оппонента. Главная интрига боя — готов ли австралиец действовать вторым номером и успешно контратаковать.

Бокс. Тим Цзю – Такеши Иноуэ. Бой за титулы WBO Global и WBO Asia в первом среднем весе

17 ноября, среда

Начало в 14:00 по московскому времени

Прямая трансляция на каналах «Матч! ТВ» и «Матч! Боец»