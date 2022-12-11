Финал Гран-при по тхэквондо 2022 – последний турнир года, на котором можно было набрать баллы в квалификационный олимпийский рейтинг для участия в Играх в Париже – проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 9 – 10 декабря. В 8 весовых категориях (по четыре у мужчин и женщин) в соревнованиях выступили 140 спортсменов. В прямом эфире финал Гран-при показывал Olympic Channel. После завершения турнира также состоялась церемония вручения наград лучшим тхэквондистам и тхэквондисткам года. Ими стали лидер рейтинга в весовой категории до 80 кг Симоне Алессио из Италии и олимпийская чемпионка 2020 в легчайшей весовой категории (до 49 кг) Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда.

Результаты. Мужчины До 58 кг За пределами подиума остался олимпийский чемпион и чемпион мира Вито Дель-Аквила из Италии. В полуфинале ему нанес поражение будущий победитель – бронзовый призер Токио 2020 и серебряный – ЧМ 2022 Джун Джан (Республика Корея), а в поединке за третье место – чемпион Европы 2022 года и победитель этапа Гран-при в Париже Сириан Раве (Франция). Продолжил свою стабильную серию призовых мест серебряный призер Олимпийских игр Мохамед Жендуби. Тхэквондист из Туниса в этом сезоне выступал в главных поединках всех четырех этапов Гран-при (включая финал) и каждый раз проигрывал. До 68 кг Главный фаворит – серебряный призер Токио 2020 Брэдли Синден (Великобритания) повторил судьбу Дель-Аквила и также занял четвертое место. В малом финале он уступил бронзовому призеру Игр и победителю этапа Гран-при в Риме Хакану Речберу (Турция). В главном поединке сошлись обидчик Синдена в полуфинале Улугбек Рашитов (Узбекистан) и Заид Карим (Иордания). В итоге победителем финала Гран-при со счетом 2:1 стал последний. До 80 кг Лидер олимпийского квалификационного рейтинга Симоне Алессио в финале взял уверенный реванш у Су Джун Ву за поражение в главном поединке этапа Гран-при в Манчестере. При этом, у спортсмена из Республики Корея был более сложный путь по турнирной сетке. В соперники Су Джун Ву дважды доставались призеры Токио 2020: Салех аш-Шарабати из Иордании – в первом раунде, египтянин Сеиф Иса – в полуфинале. Тхэквондист из Северной Африки в итоге занял третье место. Свыше 80 кг У супертяжей уже в полуфинале состоялся поединок двух олимпийских чемпионов – чемпиона Токио 2020 Деяна Георгиевски из Северной Македонии и чемпиона Рио 2016 Шейка Саллаха Сиссе из Кот-д'Ивуара. Последний одержал победу со счетом 2:0, а затем в финале также всухую одолел Карлоса Сансореса из Мексики. Георгиевски в поединке за третье место был сильнее Смайыла Дуйсенбая из Казахстана.