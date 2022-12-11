Последний турнир сезона, на котором спортсмены могли набрать баллы в зачет рейтинга олимпийский квалификации для участия в Играх-2024 в Париже
Финал Гран-при по тхэквондо 2022 – последний турнир года, на котором можно было набрать баллы в квалификационный олимпийский рейтинг для участия в Играх в Париже – проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 9 – 10 декабря. В 8 весовых категориях (по четыре у мужчин и женщин) в соревнованиях выступили 140 спортсменов. В прямом эфире финал Гран-при показывал Olympic Channel.
После завершения турнира также состоялась церемония вручения наград лучшим тхэквондистам и тхэквондисткам года. Ими стали лидер рейтинга в весовой категории до 80 кг Симоне Алессио из Италии и олимпийская чемпионка 2020 в легчайшей весовой категории (до 49 кг) Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда.
За пределами подиума остался олимпийский чемпион и чемпион мира Вито Дель-Аквила из Италии. В полуфинале ему нанес поражение будущий победитель – бронзовый призер Токио 2020 и серебряный – ЧМ 2022 Джун Джан (Республика Корея), а в поединке за третье место – чемпион Европы 2022 года и победитель этапа Гран-при в Париже Сириан Раве (Франция). Продолжил свою стабильную серию призовых мест серебряный призер Олимпийских игр Мохамед Жендуби. Тхэквондист из Туниса в этом сезоне выступал в главных поединках всех четырех этапов Гран-при (включая финал) и каждый раз проигрывал.
Главный фаворит – серебряный призер Токио 2020 Брэдли Синден (Великобритания) повторил судьбу Дель-Аквила и также занял четвертое место. В малом финале он уступил бронзовому призеру Игр и победителю этапа Гран-при в Риме Хакану Речберу (Турция). В главном поединке сошлись обидчик Синдена в полуфинале Улугбек Рашитов (Узбекистан) и Заид Карим (Иордания). В итоге победителем финала Гран-при со счетом 2:1 стал последний.
Лидер олимпийского квалификационного рейтинга Симоне Алессио в финале взял уверенный реванш у Су Джун Ву за поражение в главном поединке этапа Гран-при в Манчестере. При этом, у спортсмена из Республики Корея был более сложный путь по турнирной сетке. В соперники Су Джун Ву дважды доставались призеры Токио 2020: Салех аш-Шарабати из Иордании – в первом раунде, египтянин Сеиф Иса – в полуфинале. Тхэквондист из Северной Африки в итоге занял третье место.
У супертяжей уже в полуфинале состоялся поединок двух олимпийских чемпионов – чемпиона Токио 2020 Деяна Георгиевски из Северной Македонии и чемпиона Рио 2016 Шейка Саллаха Сиссе из Кот-д'Ивуара. Последний одержал победу со счетом 2:0, а затем в финале также всухую одолел Карлоса Сансореса из Мексики. Георгиевски в поединке за третье место был сильнее Смайыла Дуйсенбая из Казахстана.
Олимпийская чемпионка 2020 Панипак Вонгпаттанакит не просто одержала победу в финале Гран-при, но и сумела отыграться за единственное значимое поражение в сезоне. На чемпионате мира в Гвадалахаре (Мексика) суперзвезда из Таиланда уступила в полуфинале представительнице команды хозяев – Даниэле Паоле Соуза. В Эр-Рияде реванш состоялся на той же стадии. И Вонгпаттанакит на этот раз не оставила шансов сопернице. В финале ей противостояла Мерве Динчел из Турции. Чемпионка Европы ранее отправила в поединок за третье место победительницу этапа Гран-при в Риме и серебряную медалистку Игр Адриана Серезо (Испания). Последняя оставила без призового места Соузу.
Неуязвимая в сезоне 2022 (победы на всех трех этапах Гран-при и первое место на чемпионате мира) Зонши Лао из Китая впервые оказалась на грани поражения. Достойное сопротивление тхэквондистке из Поднебесной оказала призер Токио 2020 Хатидже Кюбре Ильгун. Уступающая Лао в росте и длине конечностей турецкая спорстменка несколько раз умело сокращала дистанцию и выиграла один раунд. Однако китаянка быстро адаптировалась к тактике соперницы и одержала итоговую победу. Третье призовое место заняла Скайлар Пак из Канады.
Из пятерки главных претенденток на победу ближе всех к цели была Магда Вьет-Энен. Дважды в сезоне первенствовавшая на этапах Гран-при тхэквондистка из Франции заняла третье место, уступив в полуфинале Жан Мень Ю из Китая. Представительница Поднебесной в поединке за первое место проиграла Джулиане Аль-Садик из Иордании, в полуфинале одолевшей обладательницу двух олимпийских медалей Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар).
Чемпионка мира среди юниоров 2022 Суде Ярен Узунджавдар (Турция) в четвертьфинале в тяжелейшем поединке выбила из турнирной сетки чемпионку Европы 2022 и бронзовую медалистку Токио 2020 Алтею Лорен из Франции. На этом подвиги 17-летней восходящей звезды не закончились. В полуфинале она победила еще одну француженку – Солен Авулетт, а в финале – двукратного призера Олимпийких игр и действующую чемпионку Европы Бьянку Уокден-Кук из Великобритании. Становившаяся сильнейшей на континенте в 2018 году Нафия Куш заняла итоговое третье место, обеспечив Турции еще одно место на подиуме.
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