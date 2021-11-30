Тхэквондо. Итоги открытого чемпионата мира-2021 среди женщин: 8 медалей

25-27 ноября в Эр-Рияде состоялся турнир категории G-4 «Эр-Рияд Опен», впервые в истории проходивший в статусе чемпионата мира среди женщин.

Он завершил самый успешный год в истории российского тхэквондо (четыре олимпийские медали Токио-2020, две из которых — золотые). Сборная России выступила в столице Саудовской Аравии триумфально: две победы, четыре вторых места и два третьих. Представительницам других сборных не удалось выиграть более, чем в одном решающем поединке.

Причем, в финале весовой категории до 49 кг в борьбе за золото сошлись сразу две российские тхэквондистки: Анна Казарновская и Галина Медведева. Более высокий уровень мастерства продемонстрировала Медведева.

Второе золото России принесла Полина Хан, не оставившая шансов своей французской сопернице по финалу весовой категории до 73 кг. В категории свыше 73 кг серебро Кристины Адебайо сродни победе: да в финале она уступила со счетом 3:10, однако соперницей российской тхэквондистки была трехкратная чемпионка мира из Великобритании Бьянка Уокден. Самая легкая категория (до 46 кг) подарила зрителям самый результативный поединок за золото: настоящую рубку устроили между собой россиянка Анастасия Артамонова и кореянка Кан Ми Рю. Со счетом 29:28 сильнее оказалась последняя. Полной противоположностью стал финал в категории до 57 кг: спортсменки из Ирана и России провели бой очень осторожно. Победу со счетом 2:0 одержала Захра Шейдаеи. У Маргариты Близняковой — серебро.

Две бронзы у российских тхэквондисток в весовой категории до 53 кг: для Маргариты Алиевой медаль в Эр-Рияде — первое достижение на турнирах настолько высокого уровня, а для серебряной медалистки Токио-2020 Татьяны Мининой— удачное завершение самого успешного сезона в карьере.

«Очень классно, что на турнире можно было заработать побольше рейтинга (до 40 баллов), чем на обычных международных соревнованиях. Самым трудным было выигрывать несмотря на не самую надежную работу электронной системы учета ударов. Я проиграла в дополнительном, четвертом, раунде, что также очень обидно. Рада, что соревновательный год закончился, и для меня — более, чем успешно. Золото чемпионата Европы, серебро Олимпиады и бронза первого открытого чемпионата мира среди женщин». — подвела итоги турнира в Саудовской Аравии, а также всего 2021 года Татьяна в комментарии для Olympics.

В квалификационном рейтинге для отбора на Олимпийские игры в Париже-2024 Минина уверенно идет второй вслед за олимпийской чемпионкой из США Анастасией Золотик. Яркие выступления остальных российских тхэквондисток менее, чем за три года до следующих Игр вселяют надежду на то, что успех Токио-2020 может быть в скором времени превзойден.