Тхэквондо. Гран-при 2022 в Манчестере: что ждать, где смотреть

Третий этап Гран-при 2022 по тхэквондо пройдет в Манчестере 21 — 23 октября и станет для спортсменов вторым турниром, на котором можно повысить собственный квалификационный рейтинг отбора на Олимпийские игры в Париже 2024. Победа в каждой из 8 весовых категорий (по 4 у мужчин и женщин) принесет спортсмену 60 очков, второе место — 36, а третья-четвертая позиция — 21.6.

На додянг Regional Arena, уже принимавший в этом году чемпионат Европы, в общей сложности выйдут 256 тхэквондистов из 62 команд. Среди них олимпийские чемпионы, чемпионы мира и континентов, а также победители предыдущего зачетного этапа Гран-при в Париже.

В прямом эфире все поединки Гран-при по тхэквондо 2022 в Манчестере покажет Olympic Channel.

У мужчин в самой легкой весовой категории до 58 кг возвращается к соревнованиям итальянец Вито Дель-Аквила. Однако ни олимпийский чемпион, ни его соперник по финалу в Токио 2020 Мохамед Жендуби из Туниса не будут главными фаворитами в Манчестере. Явный лидер категории в сезоне — Сириан Раве: француз побеждал на чемпионате Европы и Гран-при в Париже.

На категорию выше (до 68 кг) выступает главная надежда мужской сборной Великобритании Брэдли Синден. Вице-чемпион Токио 2020 в сезоне 2022 одержал победу на домашнем Евро в Манчестере. Тройку претендентов на первую строчку этапа Гран-при дополняют бронзовый призер Олимпийских игр Хакан Речбер из Турции и победитель Гран-при в Париже Хавьер Перес из Испании.

Главная звезда нового олимпийского цикла Симоне Алессио в Манчестере попытается продолжить свою яркую серию. В категории до 80 кг итальянец на голову сильнее соперников: в его победном листе чемпионат Европы и два предыдущих этапа Гран-при. При этом, соперников в этом весе едва ли можно назвать мальчиками для битья — это призеры Игр в Токио Салех аш-Шарабати (Иордания), Тони Канаэт (Хорватия) и Сеиф Иса (Египет). Однако Алессио в сезоне не проигрывал никому из этого списка.

У супертяжей (свыше 80 кг) отличную форму набрал кубинский ветеран Рафаэль Альба. Бронзовый призер Токио 2020 на этапе Гран-при в Париже разгромил всех соперников. В Манчестере к ним добавится обладатель серебряной награды Токио 2020 из Северной Македонии Деян Георгиевски.

У женщин в легчайшем весе (до 49 кг) в Манчестере выступят все четыре олимпийские медалистки Токио. Обладательница золота Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда после победы на этапе Гран-при в Париже будет главной претенденткой на первое место и в Великобритании. Вице-чемпионка Токио Адриана Серезо из Испании, бронзовые призеры Авишаг Семберг (Израиль) и Тияна Богданович (Сербия), а также чемпионка Европы Мерве Динчел (Турция) — сильнейшие из ее соперниц.

В категории до 57 кг шансы китайской сенсации Зонши Лао на победу котируются выше шансов британской легенды тхэквондо Джейд Джонс (два олимпийских золота) и чемпионки Токио 2020 Анастасии Золотик из США. Представительница Поднебесной в этом сезоне выиграла оба этапа Гран-при, а ее соперницы не блистали.

Олимпийская чемпионка в весе до 67 кг Матеа Елич из Хорватии попытается покорить Манчестер со второй попытки: на чемпионате Европы она осталась без медалей. В пользу ее соперницы по финалу Токио 2020 Лорен Уильямс может сыграть поддержка британской публики. Однако и этого может быть недостаточно исходя из той формы, которую продемонстрировала на победном этапе Гран-при в Париже бронзовый призер Олимйписких игр Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар).

В категории свыше 67 кг главная интрига — сумеет ли тренирующаяся в Манчестере трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы Бьянка Уокден-Кук взять реванш у бронзового призера Игр из Франции Алтеи Лорен за поражение в полуфинале парижского Гран-при.

Гран-при по тхэквондо 2022. Манчестер, Великобритания. Расписание соревнований

по московскому времени

21 октября, пятница

12:00 — 18:00. Женщины (до 49 кг). Мужчины (до 58 кг) До четвертьфиналов включительно

19:00 — 21:00. Женщины (до 49 кг). Мужчины (до 58 кг). Полуфиналы и финалы

22 октября, суббота

12:00 — 19:00. Мужчины (до 68 кг). Женщины (до 57 кг). Женщины (до 67 кг). До четвертьфиналов включительно

20:00 — 22:30. Мужчины (до 68 кг). Женщины (до 57 кг). Женщины (до 67 кг). Полуфиналы и финалы

23 октября, воскресенье

12:00 — 19:00. Женщины (свыше 67 кг). Мужчины (до 80 кг). Мужчины (свыше 80 кг). До четвертьфиналов включительно

20:00 — 22:30. Женщины (свыше 67 кг). Мужчины (до 80 кг). Мужчины (свыше 80 кг). Полуфиналы и финалы

В прямом эфире все поединки Гран-при по тхэквондо 2022 в Манчестере покажут Olympic Channel (возможен геоблок) и официальный канал World Taekwondo