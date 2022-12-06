Финал Гран-при по тхэквондо 2022 пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 9 – 10 декабря. В 8 весовых категориях (по четыре у мужчин и женщин) выступят 140 спортсменов. У каждого из них есть шанс набрать баллы в квалификационный олимпийский рейтинг для участия в Играх в Париже . За победу в финале Гран-при полагается 100 баллов (на 40 меньше, чем за первое место на чемпионате мира), за второе место – 60, за третье – 36 и за четвертое – 21.6 (по регламенту проводится поединок за последнее место на пьедестале).

Фавориты у мужчин

До 58 кг

Одна из категорий с самой высокой конкуренцией у мужчин. В числе 16 участников соревнований – олимпийский чемпион и чемпион мира Вито Дель-Аквила из Италии, победитель этапа Гран-при в Риме – бронзовый призер Токио 2020 и серебряный – ЧМ 2022 Джун Джан (Республика Корея), его соотечественник – 17-летний вундеркинд Пак Тхэ Джун (первое место на этапе Гран-при в Манчестере), чемпион Европы 2022 года и победитель этапа Гран-при в Париже Сириан Раве (Франция), чемпион мира и Европы в весовой категории до 54 кг Омар Салим (Венгрия), а также Мохамед Жендуби.

Именно тхэквондист из Туниса – самый стабильный и в то же время самый невезучий атлет данной категории. Серебряный призер Игр в Токио в этом сезоне выступал в финалах всех трех этапов Гран-при и каждый раз проигрывал. На чемпионате мира Жендуби остался с бронзой – в полуфинальном поединке он уступил Джун Джану.

До 68 кг

Главный фаворит – серебряный призер Олимпийских игр Брэдли Синден (Великобритания) – в его активе в сезоне второе место на чемпионате мира, три полуфинала этапов Гран-при и победа на чемпионате Европы. Высокие шансы на успех и у Хавьера Переса. Испанский тхэквондист чуть менее стабилен, но также показывает высокие результаты. Главное достижение Переса – победа на этапе Гран-при в Париже. Дополняют квартет главных претендентов на максимум баллов победители этапов Гран-при в Риме и Манчестере – бронзовый призер Токио 2020 Хакан Речбер (Турция) и Джин Джун Хо (Республика Корея).

До 80 кг

Лидер олимпийского квалификационного рейтинга Симоне Алессио на трех этапах Гран-при дважды побеждал и один раз – уступил в финале. Поражение в Манчестере итальянскому спортсмену нанес Су Джун Ву (Республика Корея), который в Эр-Рияде посеян под последним номером. А значит Алессио может получить шанс на реванш уже на стадии топ-16. Раннему вылету любого из этого тандема будут рады два призера Токио 2020 – Салех аш-Шарабати (Иордания) и египтянин Сеиф Иса.

Свыше 80 кг

У супертяжей ни одному из спортсменов не удавалось выиграть более одного этапа Гран-при: бронзовый олимпийский призер Рафаэль Альба (Куба) первенствовал в Париже, чемпион мира среди юниоров Эмре Атешли (Турция) – в Риме, а бразилец Майкон Андраде – в Манчестере. Однако самый стабильный тхэквондист сезона в этой категории – Шейк Саллах Сиссе. Олимпийский чемпион 2016 из Кот-д'Ивуара занимал призовые места на всех этапах Гран-при 2022. Обладатель золота Токио 2020 Деян Георгиевски (Северная Македония) пока не показывает выдающихся результатов, так что в Эр-Рияд едет скорее теневым претендентом на призовое место.