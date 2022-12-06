Последний турнир сезона, на котором можно набрать баллы в зачет рейтинга олимпийский квалификации для участия в Играх-2024 в Париже
Финал Гран-при по тхэквондо 2022 пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 9 – 10 декабря. В 8 весовых категориях (по четыре у мужчин и женщин) выступят 140 спортсменов. У каждого из них есть шанс набрать баллы в квалификационный олимпийский рейтинг для участия в Играх в Париже. За победу в финале Гран-при полагается 100 баллов (на 40 меньше, чем за первое место на чемпионате мира), за второе место – 60, за третье – 36 и за четвертое – 21.6 (по регламенту проводится поединок за последнее место на пьедестале).
Соревнования в прямом эфире покажет Olympic Channel.
Одна из категорий с самой высокой конкуренцией у мужчин. В числе 16 участников соревнований – олимпийский чемпион и чемпион мира Вито Дель-Аквила из Италии, победитель этапа Гран-при в Риме – бронзовый призер Токио 2020 и серебряный – ЧМ 2022 Джун Джан (Республика Корея), его соотечественник – 17-летний вундеркинд Пак Тхэ Джун (первое место на этапе Гран-при в Манчестере), чемпион Европы 2022 года и победитель этапа Гран-при в Париже Сириан Раве (Франция), чемпион мира и Европы в весовой категории до 54 кг Омар Салим (Венгрия), а также Мохамед Жендуби.
Именно тхэквондист из Туниса – самый стабильный и в то же время самый невезучий атлет данной категории. Серебряный призер Игр в Токио в этом сезоне выступал в финалах всех трех этапов Гран-при и каждый раз проигрывал. На чемпионате мира Жендуби остался с бронзой – в полуфинальном поединке он уступил Джун Джану.
Главный фаворит – серебряный призер Олимпийских игр Брэдли Синден (Великобритания) – в его активе в сезоне второе место на чемпионате мира, три полуфинала этапов Гран-при и победа на чемпионате Европы. Высокие шансы на успех и у Хавьера Переса. Испанский тхэквондист чуть менее стабилен, но также показывает высокие результаты. Главное достижение Переса – победа на этапе Гран-при в Париже. Дополняют квартет главных претендентов на максимум баллов победители этапов Гран-при в Риме и Манчестере – бронзовый призер Токио 2020 Хакан Речбер (Турция) и Джин Джун Хо (Республика Корея).
Лидер олимпийского квалификационного рейтинга Симоне Алессио на трех этапах Гран-при дважды побеждал и один раз – уступил в финале. Поражение в Манчестере итальянскому спортсмену нанес Су Джун Ву (Республика Корея), который в Эр-Рияде посеян под последним номером. А значит Алессио может получить шанс на реванш уже на стадии топ-16. Раннему вылету любого из этого тандема будут рады два призера Токио 2020 – Салех аш-Шарабати (Иордания) и египтянин Сеиф Иса.
У супертяжей ни одному из спортсменов не удавалось выиграть более одного этапа Гран-при: бронзовый олимпийский призер Рафаэль Альба (Куба) первенствовал в Париже, чемпион мира среди юниоров Эмре Атешли (Турция) – в Риме, а бразилец Майкон Андраде – в Манчестере. Однако самый стабильный тхэквондист сезона в этой категории – Шейк Саллах Сиссе. Олимпийский чемпион 2016 из Кот-д'Ивуара занимал призовые места на всех этапах Гран-при 2022. Обладатель золота Токио 2020 Деян Георгиевски (Северная Македония) пока не показывает выдающихся результатов, так что в Эр-Рияд едет скорее теневым претендентом на призовое место.
Главная претендентка на максимальную сумму баллов в Эр-Рияде – Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда. Олимпийская чемпионка 2020 одержала победы на этапах Гран-при в Париже и Манчестере. На чемпионате мира в Гвадалахаре Вонгпаттанакит потерпела единственное поражение в сезоне на турнирах высокого уровня – в полуфинале сильнее была Даниэла Паола Соуза, в итоге выигравшая титул. Спортсменка из Мексики в финале Гран-при также выступит.
Из числа звезд данной весовой категории в Саудовскую Аравию также прилетят три олимпийские медалистки – Тияна Богданович (Сербия), Авишаг Семберг (Израиль) и Адриана Серезо (Испания). Последняя в сезоне 2022 выступает сильнее соперниц – в ее активе победа на этапе Гран-при в Риме. В двух финалах (Париж и Манчестер) выступала также чемпионка Европы Мерве Динчел. Однако оба раза спортсменка из Турции уступала Вонгпаттанакит.
Зонши Лао из Китая в этом сезоне неуязвима: победы на всех трех этапах Гран-при и первое место на чемпионате мира. Спортсменка из Поднебесной не оставляет шансов никому из соперниц – ни легенде тхэквондо Джейд Джонс из Великобритании (две золотые олимпийские медали – в Рио 2016 и Лондоне 2012), ни медалистке Токио 2020 Хатидже Кюбре Ильгун из Турции. Слабых мест у Лао нет – при высоком росте (182 см) она невероятно быстра и подвижна. С выносливостью проблем у китайской спортсменки также нет.
В этой категории есть минимум пять претенденток на победу. Магда Вьет-Энен (Франция) одержала две победы на этапах Гран-при, обладательница двух олимпийских медалей Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар) один раз завершала этап первой, а еще раз – на стадии полуфинала, Александа Перишич (Сербия) всякий раз останавливалась в шаге от триумфа – весной была третьей на чемпионате Европы, осенью – второй на этапе Гран-при в Манчестере и на чемпионате мира в Мексике. Также не станет сюрпризом попадание на подиум Лорен Уильямс из Великобритании (серебро Токио 2020 и бронза ЧМ 2022) и Сары Чаари из Бельгии (призовое место на этапе Гран-при и золото ЧМ 2022 в весовой категории до 62 кг).
Серебряный призер Олимпйиских игр Ли Да Бин (Республика Корея) дважды побеждала на этапах Гран-при 2022, а также уступила в финале чемпионата мира в весовой категории до 73 кг. Чемпионка Европы 2022 и обладательница бронзы Токио 2020 Алтея Лорен (Франция) на этапах Гран-при дважды уступала в главных поединках. Один из них – Ли Да Бин, второй – Лорене Брандль из Германии. Последняя на чемпионате мира выступала в самой тяжелой весовой категории (свыше 73 кг) и поделила третье-четвертое место. Победу же одержала чемпионка Игр исламской солидарности Светлана Осипова. Находящаяся в отличной форме спортсменка из Узбекистана способна забрать максимум очков в олимпийский рейтинг даже в такой звездной компании.
(по московскому времени)
9 декабря, пятница
09:00 – 12:00. Раунд 16. Женщины до 49 кг, мужчины до 80 кг, женщины свыше 67 кг, мужчины до 58 кг
13:00 – 16:00. Раунд 16. Женщины до 57 кг, мужчины свыше 80 кг, женщины до 67 кг, мужчины до 68 кг
14:00 – 15:30. Четвертьфиналы. Женщины до 49 кг, мужчины до 80 кг, женщины свыше 67 кг, мужчины до 58 кг
15:30 – 17:30. Четвертьфиналы. Женщины до 57 кг, мужчины свыше 80 кг, женщины до 67 кг, мужчины до 68 кг
18:00 – 20:30. Полуфиналы. Женщины до 49 кг, мужчины до 80 кг, женщины свыше 67 кг, мужчины до 58 кг
20:00 – 21:30. Полуфиналы. Женщины до 57 кг, мужчины свыше 80 кг, женщины до 67 кг, мужчины до 68 кг
10 декабря, суббота
09:30 – 11:30. Поединки за третье место
11:30 – 13:30. Финалы
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