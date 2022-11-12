Тхэквондо. Чемпионат мира 2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира по тхэквондо 2022 пройдет в мексиканской Гвадалахаре с 14 по 21 ноября. Всего в 16 весовых категориях (по восемь у мужчин и женщин) выступят 755 спортсменов из 123 команд. Соревнования в прямом эфире покажет Olympic Channel.

На кону в Мексике не только титулы сильнейших тхэквондистов и тхэквондисток планеты, но и баллы в квалификационный олимпийский рейтинг для участия в Играх в Париже. За первое место на чемпионате мира по регламенту полагается 140 очков, за второе — 84, за третье-четвертое — 50,40. Для сравнения победа на любом из зачетных этапов Гран-при (в Париже и Манчестере) «стоила» всего лишь 60.

Логично, что при таких высоких ставках сильнейший состав участников в Гвадалахаре именно в олимпийских весовых категориях (на чемпионате представлены 6 из 8).

У женщин главной претенденткой на максимальную сумму баллов является Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда. Олимпийская чемпионка 2020 в весовой категории до 49 кг в сезоне 2022 выступает чрезвычайно уверенно. Вонгпаттанакит одержала победы на этапах Гран-при в Париже и Манчестере.

Статистика тхэквондистки из Таиланда на чемпионатах мира также впечатляет: с двух из трех турниров (с 2015 по 2019) она уезжала с золотом, а еще с одного — с серебром. Соперницы Вонгпаттанакит на пути к третьему титулу — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Авишаг Семберг (Израиль) и чемпионка Европы 2022 Мерве Динчел (Турция).

Невероятно высокий уровень конкуренции ожидается в категории до 57 кг. Непобедимая в сезоне 2022 Зонши Лао из Китая (в ее активе три первых места на этапах Гран-при) против двух олимпийских чемпионок — Анастасии Золотик из США (Токио 2020) и Джейд Джонс из Великобритании (Рио 2016 и Лондон 2012).

Также практически невозможно предсказать итоговый результат в более тяжелом весе — до 67 кг. Здесь выступят олимпийская чемпионка Матеа Елич из Хорватии, серебряная медалистка Токио 2020 Лорен Уильямс из Великобритании, обладательница двух медалей Игр Рут Гбагби из Кот-д’Ивуар, а также победительница двух этапов Гран-при 2022 (в Риме и Манчестере) Магда Вьет-Энен из Франции.

У мужчин набравшие форму представители родины тхэквондо — Южной Кореи — Су Джун Ву и Хван Намгун попытаются повторить результат последнего перед чемпионатом этапа Гран-при в Манчестере в весовой категории до 80 кг. Тогда первый из спортсменов в финале одержал победу над лидером рейтинга — Симоне Алессио, а второй — поделил третье место. Итальянский тхэквондист в Гвадалахаре мотивирован вдвойне — защитить титул чемпиона мира и взять реванш у Су Джун Ву. Среди других претендентов на медали в этой категории — призеры Токио 2020 Салех аш-Шарабати (Иордания) и Сеиф Иса (Египет).

Еще одна суперзвездная категория — свыше 87 кг. У супертяжей (хотя лимит веса у них тоже есть — 91,4 кг) заявлены победители трех из четырех последних чемпионатов мира. Главный фаворит — обладатель титула 2019 и бронзовый призер Токио 2020 Рафаэль Альба из Кубы. В этом сезоне опытнейший спортсмен выступает нестабильно: на этапе Гран-при в Париже он одержал победу, а на следующем этапе в Манчестере — вылетел в первом раунде.

Чемпион мира 2017 и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Абдулразак Иссуфу из Нигера в 2022-м не выступал вовсе, а обладатель медали аналогичного достоинства в Лондоне 2012 и чемпион мира 2013 Антони Обаме из Габона не выезжал за пределы Африки. Поэтому судить об их форме затруднительно. В таких условиях главным соперников Альбы с высокой степенью вероятности станет вице-чемпион Токио 2020 Деян Георгиевски из Северной Македонии. На Олимпийских играх именно он отправил кубинца в утешительный турнир за бронзу.

Тхэквондо. Чемпионат мира 2022. Расписание

(по московскому времени)

14 ноября, понедельник

18:00. Предварительный раунд. Мужчины до 80 кг, женщины до 57 кг

23:59. Раунд 16 и 1/4 финала. Мужчины до 80 кг, женщины до 57 кг

15 ноября, вторник

03:00. Полуфиналы и финалы. Мужчины до 80 кг, женщины до 57 кг

18:00. Предварительный раунд. Мужчины до 87 кг, женщины до 67 кг, женщины до 62 кг

23:59. Раунд 16 и 1/4 финала. Мужчины до 87 кг, женщины до 67 кг, женщины до 62 кг

16 ноября, среда

03:00. Полуфиналы и финалы. Мужчины до 87 кг, женщины до 67 кг, женщины до 62 кг

18:00. Предварительный раунд. Мужчины до 68 кг, женщины до 49 кг

23:59. Раунд 16 и 1/4 финала. Мужчины до 68 кг, женщины до 49 кг

17 ноября, четверг

03:00. Полуфиналы и финалы. Мужчины до 68 кг, женщины до 49 кг

18:00. Предварительный раунд. Мужчины до 74 кг, мужчины свыше 87 кг, женщины свыше 73 кг

23:59. Раунд 16 и 1/4 финала. Мужчины до 74 кг, мужчины свыше 87 кг, женщины свыше 73 кг

18 ноября, пятница

03:00. Полуфиналы и финалы. Мужчины до 74 кг, мужчины свыше 87 кг, женщины свыше 73 кг

18:00. Предварительный раунд. Мужчины до 63 кг, женщины до 53 кг

23:59. Раунд 16 и 1/4 финала. Мужчины до 63 кг, женщины до 53 кг

19 ноября, суббота

03:00. Полуфиналы и финалы. Мужчины до 63 кг, женщины до 53 кг

18:00. Предварительный раунд. Мужчины до 54 кг, женщины до 73 кг

23:59. Раунд 16 и 1/4 финала. Мужчины до 54 кг, женщины до 73 кг

20 ноября, воскресенье

03:00. Полуфиналы и финалы. Мужчины до 54 кг, женщины до 73 кг

18:00. Предварительный раунд. Мужчины до 58 кг, женщины до 46 кг

23:59. Раунд 16 и 1/4 финала. Мужчины до 58 кг, женщины до 46 кг

21 ноября, понедельник

03:00. Полуфиналы и финалы. Мужчины до 58 кг, женщины до 46 кг

Смотреть онлайн чемпионат мира по тхэквондо можно на Olympic Channel (возможен геоблок), официальном сайте и канале World Taekwondo