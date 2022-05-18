Тхэквондо. Чемпионат Европы-2022: что ждать, где смотреть

С 19 по 22 мая в Манчестере (Великобритания) пройдет первый значимый турнир по тхэквондо в новом олимпийском цикле — чемпионат Европы-2022. Сильнейшие спортсмены и спортсменки мира выйдут на восьмиугольный додянг Regional Arena, которая уже принимала чемпионат мира-2019. Они выявят сильнейших в Старом свете, а также их целью будет набрать как можно больше баллов в гонке за квоту на Игры-2024 в Париже.

Женская команда хозяев — одна из самых результативных в мире: на прошлогоднем чемпионате Европы тхэквондистки с Альбиона выиграли медали в четырех из восьми весовых категорий: три золота и одно серебро. Все обладательницы титула продолжают карьеру и выступят в Манчестере, где будут главными претендентками на победу в большинстве случаев.

Так, в категории до 57 кг выступит одна из легенд тхэквондо — двукратная олимпийская чемпионка Джейд Джонс. В случае повторения прошлогоднего результата валлийская спортсменка выйдет на второе место в историческом топ-листе с четырьмя победами и семью призовыми местами в сумме. Главные соперницы Джонс в Манчестере — бронзовый призер Токио-2020 Хатидже Кюбра Ильгюн из Турции и собравшая в сезоне уже три призовых места на турнирах Рахель Асемани из Бельгии.

Лучше статистика в 2022-м только у действующей чемпионки Европы Бьянки Уокден. Тхэквондистка из Ливерпуля, тренирующаяся вместе с Джонс, одержала победы на турнирах Sweden Open и Belgium Open. В своей весовой категории (свыше 73 кг) обладательница трех золотых медалей чемпионатов мира и Европы, а также двух бронзовых олимпийских наград едва ли встретит ощутимую конкуренцию.

Самым напряженным обещает стать противостояние в весе до 73 кг. Год назад в столице Болгарии британка Ребекка Макгоуэн в финале сотворила главную сенсацию турнира, взяв верх над Милицей Мандич. Тхэквондистка из Сербии затем выиграла свою вторую в карьере золотую олимпийскую медаль (Лондон-2012 и Токио-2020) и закрепилась в статусе одной из величайших в истории. Парадоксально, но на континентальных чемпионатах у Мандич побед нет (четыре серебра). Манчестер — отличное место, чтобы добавить в коллекцию последний недостающий титул. Тем более, что именно здесь Милица в первый раз выиграла этап Гран-при в 2014 году.

В категории до 67 кг противостояние балканской и британской школ тхэквондо в прошлом сезоне прошло не в пользу последней: Матеа Елич из Хорватии дважды побеждала Лорен Уильямс в финалах важнейших соревнований — на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Токио. В Манчестере Уильямс настроена на реванш перед домашней публикой.

Соотечественницы Йелич будут защищать титулы еще в двух категориях. В категории до 62 кг высока вероятность повторения прошлогоднего финала: Бруна Вулетич против Марии Штетич из Боснии и Герцеговины. Лена Стойкович в весе до 46 кг подходит к чемпионату еще и в статусе лидера мирового рейтинга — шансы ее соперниц на итоговый успех весьма призрачные.

Призеры Олимпийских игр Адриана Серезо (Испания) и Тияна Богданович (Сербия) — главные претендентки на титул сильнейшей в весе до 49 кг. Единственная категория, в которой чемпионка-2021 не выступит в Манчестере — до 53 кг. Серебряная медалистка Токио-2020 Татьяна Минина, также как и вся сборная России отстранена от соревнований на неопределенный срок.

У мужчин новых чемпионов будет намного больше. В самой тяжелой весовой категории (свыше 87 кг) не смогут выступить оба финалиста: победитель Арманн-Маршалл Силла из Беларуси и серебряный призер, олимпийский чемпион Токио-2020 Владислав Ларин из России. Без них главным фаворитом в Манчестере будет серебряный призер Олимпиады Деян Георгиевски из Северной Македонии. Еще одному балканскому тхэквондисту — третьему номеру мирового рейтинга Ивану Сапине — сыграет на руку отсутствие триумфатора Софии-2021 Юрия Кириченко. Составить конкуренцию хорвату в весовой категории до 87 кг способен серебряный призер чемпионата Европы Мехди Ходабакши из Сербии.

То обстоятельство, что в Великобританию не приедет Максим Храмцов, дает шанс на успех его соперникам. На протяжении нескольких лет спортсмен из Курганской области был безусловным первым номером рейтинга до 80 кг — победа на чемпионате Европы предваряла для Храмцова олимпийский успех в Токио. Теперь титул сильнейшего на континенте вакантный — и главными претендентами на него будут бронзовый призер Игр-2016 в Рио и двукратный чемпион мира Милад Бейги Харчегани из Азербайджана, а также обладатель олимпийской медали-2020 аналогичного достоинства Тони Канаэт из Хорватии.

Не сможет отстоять звание сильнейшего на континенте, добытое годом ранее в категории до 74 кг, и Кароль Робак. Польский спортсмен не успел восстановиться после травмы и в Манчестере не выступит. В его отсутствие главные претенденты на победу — лидер мирового рейтинга Даниэль Кесада из Испании и вице-чемпион континента Неджад Кушич из Боснии и Герцеговины.

Главная надежда мужской сборной хозяев — серебряный призер Токио-2020 Брэдли Синден. Манчестер — знаковое место для его карьеры. Здесь в 2019 году он одержал свою самую значимую победу — на чемпионате мира. В весовой категории до 68 кг у Синдена нет серьезных оппонентов. Единственное, что может помешать ему поменять прошлогоднее серебро на золото — давление ожиданий домашней публики.

В двух из трех легчайших категорий чемпионы-2021 в строю и отличной форме: и турок Хакан Речбер (до 63 кг), и представляющий Венгрию Омар Салим (до 54 кг) — явные фавориты. Очень ровный состав у мужчин в категории, где выступит олимпийский чемпион из Италии Вито Дель-Аквила. В весе до 58 кг его соперниками станут действующий чемпион континента Сириан Раве, перед Манчестером проводивший сборы на родине тхэквондо — в Южной Корее, а также участник Игр в Токио ирландец Джек Вули.

Чемпионат Европы по тхэквондо-2022. Манчестер, Великобритания. Расписание соревнований

по московскому времени

19 мая, четверг

07:00 - 15:00. Мужчины (до 54 кг). Женщины (до 49 кг). Мужчины (до 63 кг). Женщины (до 53 кг). До полуфиналов включительно

17:30. Мужчины (до 54 кг). Финал

17:45. Женщины (до 49 кг). Финал

17:55. Мужчины (до 63 кг). Финал

18:10. Женщины (до 53 кг). Финал

20 мая, пятница

07:00 - 15:00. Женщины (до 73 кг). Мужчины (до 58 кг). Мужчины (до 87 кг). Женщины (свыше 73 кг). До полуфиналов включительно

17:30. Женщины (до 73 кг). Финал

17:45. Мужчины (до 58 кг). Финал

17:55. Мужчины (до 87 кг). Финал

18:10. Женщины (свыше 73 кг). Финал

21 мая, суббота

07:00 - 15:00. Мужчины (до 68 кг). Женщины (до 46 кг). Мужчины (до 80 кг). Женщины (до 67 кг). До полуфиналов включительно

18:15. Мужчины (до 68 кг). Финал

18:30. Женщины (до 46 кг). Финал

18:40. Мужчины (до 80 кг). Финал

18:55. Женщины (до 67 кг). Финал

22 мая, воскресенье

07:00 - 15:00. Женщины (до 57 кг). Мужчины (свыше 87 кг). Женщины (до 62 кг). Мужчины (до 74 кг). До полуфиналов включительно

17:15. Женщины (до 57 кг). Финал

17:25. Мужчины (свыше 87 кг). Финал

17:40. Женщины (до 62 кг). Финал

17:55. Мужчины (до 74 кг). Финал

В прямом эфире все поединки чемпионата Европы по тхэквондо-2022 покажет BBC Sport. Финалы и хайлайты будут доступны на каналах European Taekwondo и British Taekwondo