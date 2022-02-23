Герои олимпийских героев

Не все супергерои носят плащи.

Это, безусловно, верно для всех олимпийцев. Однако некоторые из них были одеты как супергерои на Олимпиаде-2022 в Пекине, например, скелетонист Сунбин Юн (Республика Корея), летящий по ледяной трассе в шлеме Железного человека во время квалификационных раундов.

Даже у лучших спортсменов на Олимпийских играх есть герои, на которых они равняются в мире спорта —атлеты как зимних видов, так и летних.

Olympics.com рассказывает о героях, которые вдохновляют наших олимпийцев Пекина-2022.

Райан Регез (Швейцария)/Роджер Федерер

Золото – ски-кросс (фристайл)

У Райана Регеза были амбиции супергероя задолго до того, как он стал олимпийским чемпионом по ски-кроссу в Пекине в 2022 году... он был Суперменом склонов с детства! Не верите нам? Смотрите сами в посте Instagram ниже.

У Супермена склонов были свои герои, такие как швейцарец Майк Шмид, олимпийский чемпион по ски-кроссу 2010 года. Вне зимних видов примерами для подражания для Регеза являются две суперзвезды теннисного мира: Роджер Федерер и Новак Джокович.

У швейцарца также есть кумиры, которые разделяют его любовь к скорости, например, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Регез, он же маленький Супермен, Шмид, Федерер, Джокович и Хэмильтон. Звучит неплохо для актерского состава фильма о супергероях, верно?

Арианна Фонтана (Италия)/Валентино Росси

Золото – 500м в шорт-треке

Итальянская королева шорт-трека Арианна Фонтана очень любит быстрых героев, а ее список возглавляет король скорости, соотечественник Валентино Росси.

Когда Фонтану спросили, кто будет ее идеальным партнером для ужина, олимпийская героиня быстро ответила: Иль Дотторе (в русском языке его прозвище «Доктор»), девятикратный чемпион мира по мотогонкам.

Фонтана стала самой титулованной итальянской спортсменкой на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, завоевав 11 медалей за карьеру. Ее любовь к скорости не ограничивается выступлениями на льду, но распространяется и на хобби. Она призналась, что является поклонницей MotoGP, и ей нравилось наблюдать за Росси, который завершил карьеру в конце 2021 года, а также за покойным Марко Симончелли.

И угадайте что? Она также любит фильмы «Форсаж»!

Тобиас Вендль (Германия)/Михаэль Шумахер

Золото – двойки в санном спорте

Продолжая тему скорости и быстрых кумиров. Шестикратный олимпийский чемпион по санному спорту Тобиас Вендль из Германии также заявляет о своей любви к скорости. Вендль и его давний партнер Тобиас Арльт завоевали беспрецедентную третью подряд олимпийскую золотую медаль по санному спорту в двойках на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В своей жизни и карьере он испытывает потребность в скорости, и называет семикратного чемпиона «Формулы-1», соотечественника из Германии Михаэля Шумахера одним из своих героев. Никаких сюрпризов для немца, который любит скорость.

Среди увлечений Вендля можно найти занятия, в которых хватает адреналина. Посмотрите это видео:

Эстер Ледецка (Чехия)/Йонаш Ледецки

Золото – параллельный гигантский слалом (сноуборд)

Некоторые олимпийцы называют героями своих родственников, в то время как их родственников могут вдохновлять спортивные члены семьи. Для чешской суперзвезды Эстер Ледецки верно и то, и другое.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ледецка вошла в историю в Пхенчхане в 2018 году, когда стала первой спортсменкой, выигравшей золото в двух разных видах спорта: горных лыжах и сноуборде. Она успешно защитила свой титул в параллельном гигантском слаломе на сноуборде в Пекине в 2022 году.

Брат Ледецки, художник комиксов Йонаш Ледецки, является ее образцом для подражания, а олимпийская чемпионка служит источником вдохновения для его творений. Она часто участвует в соревнованиях в гоночной одежде и на сноуборде, которые помогают ей выглядеть как супергерою.

«Мы разработали своего рода секретную личность. Он сделал для меня костюм, шлем и все остальное. Когда я стою на старте, то чувствую себя супергероем, и это действительно помогает. Здорово иметь близкого человека, создающего такие замечательные вещи, которые я могу использовать в своей работе. И это действительно нечто особенное», — сказала она FIS Snowboard в декабре 2020 года.

Макс Парро (Канада)/Льюис Хэмилтон

Золото – слоупстайл (сноуборд)

Воин ­– это слово, которое лучше всего описывает канадца Макса Парро, который стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 в слоупстайле после победы над раком.

Парро вызвал восхищение своей героической борьбой и возвращением после того, как в конце 2018 года у него диагностировали рак, называемый лимфомой Ходжкина. К середине 2019 года он прошел 12 курсов химиотерапии с двухнедельными интервалами, и объявил, что победил болезнь.

В то время как трехкратный олимпийский призер вдохновил многих своей историей, сам Парро боготворит семикратного чемпиона «Формулы-1» и «воина» Льюиса Хэмилтона.

«На самом деле я уже встречался с Льюисом Хэмилтоном, и я действительно восхищаюсь тем, как он соревнуется. Он такой воин, когда садится в свою машину и едет на ней», — сказал Парро Olympics.com.

Натан Чен (США)/Майкл Фелпс

Золото – мужское фигурное катание

Он новый олимпийский чемпион по фигурному катанию. И хотя сам Натан Чен является источником вдохновения для многих, у фигуриста тоже есть свои герои. Чен восхищается Мишель Кван, двукратным олимпийским призером и пятикратной чемпионкой мира в его виде спорта. Он черпает вдохновение у других американских олимпийцев, таких как икона плавания Майкл Фелпс (28-кратный олимпийский призер) и шорт-трекист Аполо Антон Оно (восьмикратный олимпийский призер).

Чен также большой любитель баскетбола... кто сможет прыгнуть выше? Чен или Стивен Карри?

Эрин Джексон (США)/Бриттани Боу

Золото – 500м в конькобежном спорте

Американская звезда Эрин Джексон вписала себя в учебники истории, когда выиграла олимпийский титул в женском забеге на 500м в Пекине, став первой чернокожей женщиной, выигравшей золотую медаль в конькобежном спорте на Олимпийских играх.

Ее соотечественница и подруга Бриттани Боу сыграла значительную роль в исторической медали Джексон на этих Играх. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, чемпионка мира по конькобежному спорту и роликовому спорту попала в заголовки газет за свой акт доброты по отношению к Джексон.

Во время отборочных соревнований в США первый номер в мире Джексон поскользнулась в решающем забеге на 500м и финишировала третьей, тогда как олимпийские путевки получали двое лучших конькобежцев.

Боу, занявшая первое место, уступила свое место после того, как уже прошла квалификацию на дистанциях 1000 и 1500 метров, на которых она специализируется. В Пекине трехкратная участница Олимпийских игр Боу все-таки пробежала на дистанции 500м, как и Джексон, заняв 16-е место.

«У меня нет слов, – сказала Боу. – Для меня было честью дать кому-то такую ​​возможность… Я знала, что у нее есть шанс сделать нечто особенное – и вы только что видели, как произошло что-то особенное, она стала олимпийской чемпионкой. Я очень горжусь тем, что являюсь ее товарищем по команде, и я просто счастлива быть частью этого паззла. Это потрясающе. Невероятно».

Нильс ван дер Пул (Швеция)

Золото – 5000м и 10000м в конькобежном спорте

Нильс ван дер Пул еще долго будет вспоминать Пекин-2022, где он выиграл золото на 5000 и 10000м. Но его олимпийский цикл не был типичным для чемпиона.

Шведский ас занял 14-е место в своем коронном забеге на 5000м в Пхенчхане в 2018 году. Разочарование вынудило Ван дер Пула взять двухлетний перерыв. В это время он вместо работы на льду сосредоточил свое внимание на ультрабеге.

Ван дер Пул попытался пойти по стопам своего героя, соотечественника Руне Ларссона, бегуна на сверхдлинные дистанции и трехкратного победителя Спартатлона на 246 км. Восхищение между Ван дер Пулом и Ларссоном кажется взаимным.

«Несколько факторов вместе сделали Нильса ван дер Пула олимпийским чемпионом. Один из них состоит в том, что он в двойном смысле был готов покинуть уже проторенные пути. Он нашел свой собственный способ тренироваться и жить. На фотографии он набирает силу, бегая в Хюльтемоссене за пределами Тролльхеттана. Там нет трасс, только несколько акров естественных тренажеров», – написал Ларссон в Instagram, когда Ван дер Пул выиграл свою первую золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Джулия Марино (США)/Джеки Робинсон

Серебро – слоупстайл (сноуборд)

Есть несколько способов найти свою музу. Просмотр Олимпийских игр может быть одним из них, но Джулия Марино нашла свое вдохновение в домашнем задании в средней школе.

«В средней школе я написала исследовательскую работу о нем [Джеки Робинсоне, первом афроамериканце, сыгравшем в Высшей лиге бейсбола в современную эпоху] и многое узнала о его жизни и проблемах, с которыми он столкнулся», – сказала Марино в интервью _wnyt.com в 2017 году.

«Знать об огромном количестве трудностей, которые он преодолел – это действительно мотивирует. Он через столько прошел, но никогда не позволял этим экстремальным препятствиям быть предлогом или мешать ему достигать спортивных целей или своих целей по достижению расового равенства».

Микаэль Кингсбери (Канада)/Майкл Фелпс

Серебро – могул (фристайл)

Трехкратный призер Олимпийских игр Микаэль Кингсбери успешен в могуле, но у него также есть навыки и в хоккее с шайбой. Среди его кумиров – соотечественник Сидни Кросби, обладатель олимпийских золотых медалей по хоккею с шайбой.

Когда лед тает... появляется еще один величайший спортсмен. Кингсбери также называет одним из своих героев 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию из США Майкла Фелпса. Без сомнения, Фелпс является образцом для подражания, но с ним трудно сравняться!

Федерико Пеллегрино (Италия)/Аллесандро Дель Пьеро

Серебро – личный спринт в лыжных гонках

Федерико Пеллегрино олицетворяет два итальянских клише: он любит кататься на лыжах (и является одним из лучших в мире) и любит футбол.

Хотя он большой болельщик «Ювентуса», а его герой – бывший итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро, возможно, ему следует придерживаться того, в чем он хорош: катания на лыжах. Он выделяется на трассах, но на футбольном стадионе? Судите сами:

Джессика Диггинс (США)/Оксана Мастерс

Серебро – масс-старт 30км в лыжных гонках

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершились, но впереди Паралимпийские игры! Американская спортсменка Оксана Мастерс – одна из тех, кто вдохновляет мастера лыжных гонок Джесси Диггинс.

Мастерс представляла сборную США на зимних и летних Паралимпийских играх в 2012, 2014, 2016, 2018 и 2020 годах по гребле, лыжным гонкам и велоспорту. Она является двукратным золотым призером как зимних, так и летних Паралимпийских игр.

Трехкратный призер Олимпийских игр Диггинс сказала, что восхищается Мастерс «за ее стойкость, грацию, позитивный взгляд на все и то, как она смело делится своим опытом, чтобы вдохновлять других».

Йеспер Тьедер (Швеция)/Хамс

Бронза – слоупстайл (фристайл)

И вот мы здесь. Возможно, вы узнали большинство героев наших олимпийцев, но теперь вам может быть интересно... кто такой Хамс?

Шведский лыжник Йеспер Тьедер считает своего хомяка Хамса своим героем. «Он мой наставник и духовный лидер», – сказал Тьедер.

Спортсмен утверждает, что Хамс научил его ценить мелочи жизни. И вот Тьедер завоевал нечто грандиозное: бронзовую олимпийскую медаль! Но печальная часть истории заключается в том, что Хамс, умерший в 2019 году, не смог стать свидетелем этого момента. «Ты никогда не будешь забыт», — говорится в биографии Хамса в Instagram.

Рассказ о том, как Хамс вдохновил на олимпийскую медаль, также никогда не будет забыт. Покойся с миром, Хамс!