Теннис. WTA Finals. Гвадалахара-2021: где смотреть и что ждать

Лучшие теннисистки мира с 10 по 17 ноября 2021 соберутся в Гвадалахаре, чтобы разыграть свой итоговый чемпионат – WTA Finals. Правда, этот турнир пройдет без первой ракетки мира – Эшли Барти еще в начале осени приняла решение досрочно завершить сезон. Однако все остальные топ-игроки во главе со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси выступят в Мексике.

Изначально турнир должен был проходить в Шэньчжэне, однако из-за ограничений в Китае, связанных с коронавирусом, в 2020 году его вообще отменили, а в 2021 году перенесли в Гвадалахару. Причем новое место проведение стало известно только в сентябре. Тем не менее, приятно, что WTA Finals все же удастся провести. Примечательно, что за два года состав участниц изменился практически полностью. Действующая (образца 2019 года) чемпионка Барти не стала защищать титул, а из остальных участниц тех соревнований в Китае в финальную восьмерку на сей раз пробилась лишь Каролина Плишкова.

Рекордсменкой по числу титулов итогового турнира WTA является легендарная Мартина Навратилова с восемью победами, россиянки отличились лишь однажды – в 2004 году первенствовала Мария Шарапова. Кроме того, Шарапова в 2007 и 2012 годах доходила до финалов, как и Вера Звонарева в 2008 году. На сей раз представительниц России, только что выигравших командный чемпионат мира Кубок Билли Джин Кинг, среди участниц мы, скорее всего, не увидим – правда, лучшая из них Анастасия Павлюченкова занимает 12 место в чемпионской гонке и в связи с отказами ряда теннисисток может получить в Мексике статус первой запасной.

Формат одиночного турнира традиционен – восемь теннисисток разбиты на две группы, каждая сыграет на предварительном этапе по три матча. После чего по две лучшие из каждой группы выйдут в полуфиналы, по итогам которых и определятся финалистки. В нынешнем сезоне результаты в женском туре, в том числе и на «Больших шлемах», порой непредсказуемы, но на сей раз все еще больше запутано – не совсем понятно, как сумеют теннисистки адаптироваться к непривычным условиям высокогорья (высота свыше 1500 метров) и своеобразным мячам. Добавим, что в WTA Finals участвуют и восемь лучших пар, фаворитами считаются чешки – Барбора Крейчикова и ее партнерша с российскими корнями Катерина Синякова.

Состав участников WTA Finals-2021

Арина Соболенко

Барбора Крейчикова

Каролина Плишкова

Мария Саккари

Ига Швентек

Гарбин Мугуруза

Паола Бадоса

Анетт Контавейт

Теннис. WTA Finals-2021. Гвадалахара, Мексика (Hard). Расписание соревнований в одиночном разряде

время начала матчей - московское

10 ноября, среда

Начало в 23:00

11 ноября, четверг

Начало в 4.30 и 23:00

12 ноября, пятница

Начало в 4.30 и 23:00

13 ноября, суббота

Начало в 4.30 и 23:00

14 ноября, воскресенье

Начало в 4.30 и 23:00

15 ноября, понедельник

Начало в 4.30 и 23:00

16 ноября, вторник

Начало в 4.30 и Полуфинал в 23:00

17 ноября, среда

Полуфинал. Начало в 4.30

18 ноября, четверг

Финал одиночного разряда. Начало в 4:30

Расписание пар по дням, положение в группах и результаты по ходу турнира смотрите здесь

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