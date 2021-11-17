Теннис. WTA Finals. Гвадалахара-2021. Финал. Мугуруса – Контавейт: где смотреть и что ждать

В последние годы все уже привыкли к сюрпризам в женском теннисе. Итоговый турнир WTA-2021 не стал исключением - в финальном матче WTA Finals в Гвадалахаре рано утром по московскому времени 18 ноября сыграют Анетт Контавейт и Гарбин Мугуруса, которые не входят в топ-4 рейтинга. По иронии судьбы, это второй матч теннисисток за три дня, но ставки в нем будут куда выше, чем на групповом этапе.

Подвиги Контавейт, надо признать, впечатляют. Еще в середине октября ее шансы на путевку в Гвадалахару казались призрачными, но затем эстонская теннисистка, которую тренирует россиянин Дмитрий Турсунов, совершила феноменальный рывок. Она спасла по сути проигранный финал Кубка Кремля в Москве против Екатерины Александровой, после чего завоевала титул в Клуж-Напоке и сумела-таки отвоевать место на итоговом турнире у своей хорошей подруги Онс Жабер.

Понятно, что серия из 10 победных матчей подряд за две недели не могла не сказаться на физическом состоянии 25-летней Анетт. Она и не скрывала, что едет в Мексику сильно уставшей и мечтает об отпуске. Однако ее победный настрой никуда не исчез. Как и классная игра. В двух стартовых матчах в группе Контавейт буквально разгромила Барбору Крейчикову (6:3, 6:4) и Каролину Плишкову (6:4, 6:0), досрочно гарантировав себе выход в полуфинал. Нехватка мотивации и, возможно, нежелание расходовать драгоценную энергию в заключительном матче против Мугурусы сказались – эстонка уступила 4:6, 4:6. Но в полуфинале сумела-таки справиться с упорной Марией Саккари – 6:1, 3:6, 6:3. Примечательно, что во второй партии Контавейт упустила немало возможностей при 3:3 повести с брейком, однако даже упущенные брейк-пойнты, потеря своей подачи и поражение в партии не сбили ее с настроя.

«Все еще не могу поверить, что играю здесь против сильнейших теннисисток мира на столь престижном турнире. Это самый большой финал в моей карьере на данный момент, чувствую уверенность и верю в себя. Собираюсь наслаждаться теннисом и, надеюсь, провести хороший матч. Готова к новому вызову», - приводит слова Контавейт официальный сайт WTA.

В решающем матче восьмая ракетка мира Контавейт сыграет с пятой ракеткой мира Мугурусой. У 28-летней испанки есть в активе два титула «Большого шлема» - «Ролан Гаррос»-2016 и Уимблдон-2017. Вот только и спадов было предостаточно. В начале октября она завоевала титул в Чикаго, но с тех пор до турнира в Гвадалахаре выиграла лишь одну встречу. Впрочем, на итоговом Гарбин пока выглядит очень хорошо. После поражения в стартовой встрече от Плишковой 6:4, 2:6, 6:7 она выиграла три матча подряд – у Крейчиковой (2:6, 6:3, 6:4), Контавейт и в полуфинале у соотечественницы Паолы Бадосы 6:3, 6:3.

Одной из причин успешного прохода по сетке Мугуруса назвала то, что она не боится важных матчей, ей, напротив, очень нравится их играть. Счет личных встреч финалисток пока 3:2 в пользу Мугурусы. Причем этой осенью они сыграли дважды – в Москве Контавейт разгромно победила 6:1, 6:1, сейчас испанка взяла реванш. Исход финала непредсказуем, одно точно – в пятый раз за шесть последних турниров итоговый выиграет теннисистка, не входящая в топ-4 рейтинга WTA.

Теннис. WTA Finals-2021. Гвадалахара, Мексика (Hard). Финал в одиночном разряде

время начала матча - московское

18 ноября, четверг

Гарбин Мугуруса – Анетт Контавейт. Начало в 4:30

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