Теннис. WTA Finals. Форт-Уэрт 2022. Итоги и результаты

Победами Каролин Гарсии в одиночном разряде и Вероники Кудерметовой / Элизе Мертенс в парном разряде завершился в Форт-Уэрте итоговый женский теннисный турнир 2022 года WTA Finals. Подвиги 29-летней Гарсии, обыгравшей в финале в Форт-Уэрте Арину Соболенко 7:6, 6:4, в нынешнем сезоне действительно впечатляют – прошлый сезон она завершила только 74-й ракеткой мира, а в 2022 году выдала феноменальную вторую половину сезона, заслуженно вернувшись в теннисную элиту.

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По ходу WTA Finals Гарсия проиграла один единственный матч, уступив в группе первой ракетке мира Иге Швентек. Но сумела-таки выйти в полуфинал, в затяжном решающем матче на тай-брейке третьего сета обыграв Дарью Касаткину. По идее, тот нервный матч мог лишить Гарсию сил, но полуфинал против Марии Саккари и финал против Соболенко она отыграла выше всяких похвал. По праву заработав 1,57 миллиона долларов и 1375 рейтинговых очков.

«Безусловно, я очень счастлива – выиграла самый большой титул в своей карьере! Довольна своим настроем, тем, как я справлялась с негативными эмоциями», - приводит слова Гарсии официальный сайт WTA. Добавим, что Каролин после прорывного для себя сезона-2017, когда взяла титулы в Ухане и Пекине и пробилась в топ-10, постепенно начала сбавлять в результатах. Титулов она не выигрывала с сезона-2019 и, казалось, ее карьера находится в глубоком пике. Но Каролин нашла в себе силы исправить ситуацию, начав сотрудничество с тренером Бертраном Перре. И в начале лета 2022 года совместная работа дала первые результаты – вместе с Кристиной Младенович Гарсия выиграла «Ролан Гаррос» в паре, а затем на траве победила в одиночке в Бад-Хомбурге.

Каролин Гарсия выиграла свой самый большой титул в карьере Фото © 2022 Getty Images

Затем последовал титул в Варшаве, успех на WTA 1000 в Цинциннати, полуфинал US Open. Каролин заслуженно ворвалась в топ-10. Хотя перед стартом WTA Finals она рассталась с Перре, на ее настрой это не повлияло. Агрессивный теннис с минимумом ошибок принес ей победу на итоговом турнире, а также вывел на четвертое место в рейтинге WTA. Мало того, во второй половине сезона ее результаты были вполне сопоставимы с достижениями Швентек, поэтому теоретически Гарсия к следующему лету способна даже претендовать и на лидерство в мировом рейтинге. Отметим также Соболенко, которая в концовке не самого просто для себя сезона сумела заметно прибавить и завершила год в топ-5.

В свою очередь, Кудерметова и Мертенс в финале WTA Finals обыграли лучшую пару мира, олимпийских чемпионок Токио, победительниц трех «Больших шлемов» в 2022 году Барбору Крейчикову и Катерину Синякову 6:2, 4:6, 11:9. Причем по ходу решающего супертайбрейка они уступали 2:7, но вернулись в игру, взяв шесть розыгрышей подряд. И если Мертенс прежде брала «Большие шлемы», то для Кудерметовой титул WTA Finals – крупнейший в карьере. Отметим, что для Вероники нынешний сезон вообще пока за явным преимуществом лучший в карьере – она ворвалась в топ-10 одиночного рейтинга и стала третьей ракеткой мира в паре. Вместе с Мертенс они в начале года взяли титул в Дубае, а сейчас в Форт-Уэрте выиграли все пять своих матчей.

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