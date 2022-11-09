Теннис. WTA Finals. Финал Кубка Билли Джин Кинг 2022: результаты, видео, расписание

С 8 по 13 ноября в Глазго проходит финальный турнир теннисного Кубка Билли Джин Кинг 2022 с участием 12 женских сборных.

Все матчи в группах и в плей-офф состоят из трех игр – двух одиночных и одной парной. В плей-офф выйдут только победители четырех групп, которые определят в рамках полуфинальных матчей финалистов. Команда Федерации тенниса России, выигравшая Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году в решающем матче у сборной Швейцарии, как и сборная Беларуси, отстранена от нынешнего турнира. Окончательный состав участвующих команд определился еще в апреле по результатам матчей плей-офф. Многие предвкушали игру в Кубке Билли Джин Кинг первой ракетки мира Иги Швентек, но из-за отсутствия даже минимального перерыва после WTA Finals в Форт-Уэрте она от выступлений за сборную Польши все же решила отказаться.

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8 ноября, вторник

Австралия – Словакия – 2:1

Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:4, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:1, 6:2

Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – 2:6, 6:3, 10:6

Казахстан – Великобритания – 2:1

Юлия Путинцева (Казахстан) – Кэти Болтер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:4

Алисия Барнетт / Оливия Николлс (Великобритания) – Анна Данилина / Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:3

Теннис. Расписание финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2022. Глазго, Великобритания (Hard)

время начала матчей - московское

Групповой этап (8 – 11 ноября)

Группа A

9 ноября . Швейцария – Италия. Начало в 13:00

. Швейцария – Италия. Начало в 13:00 10 ноября . Италия – Канада. Начало в 13:00

. Италия – Канада. Начало в 13:00 11 ноября. Швейцария – Канада. Начало в 14:00

Группа B

8 ноября . Австралия – Словакия. Начало в 13:00

. Австралия – Словакия. Начало в 13:00 9 ноября . Бельгия – Словакия. Начало в 13:00

. Бельгия – Словакия. Начало в 13:00 10 ноября. Австралия – Бельгия. Начало в 13:00

Группа С

8 ноября . Казахстан – Великобритания. Начало в 19:00

. Казахстан – Великобритания. Начало в 19:00 9 ноября . Испания – Казахстан. Начало в 19:00

. Испания – Казахстан. Начало в 19:00 10 ноября. Испания – Великобритания. Начало в 19:00

Группа D

9 ноября . США – Польша. Начало в 19:00

. США – Польша. Начало в 19:00 10 ноября . Чехия – Польша. Начало в 19:00

. Чехия – Польша. Начало в 19:00 11 ноября. Чехия – США. Начало в 19:30

Плей-офф (12 – 13 ноября)

Полуфиналы

11 ноября. Победитель группы A – победитель группы D. Победитель группы B – победитель группы C. Начало в 13:00 и 19:00

Финал