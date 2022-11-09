Теннис. WTA Finals. Финал Кубка Билли Джин Кинг 2022: результаты, видео, расписание

С 8 по 13 ноября в Глазго проходит финальный турнир теннисного Кубка Билли Джин Кинг 2022 с участием 12 женских сборных.
Все матчи в группах и в плей-офф состоят из трех игр – двух одиночных и одной парной. В плей-офф выйдут только победители четырех групп, которые определят в рамках полуфинальных матчей финалистов. Команда Федерации тенниса России, выигравшая Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году в решающем матче у сборной Швейцарии, как и сборная Беларуси, отстранена от нынешнего турнира. Окончательный состав участвующих команд определился еще в апреле по результатам матчей плей-офф. Многие предвкушали игру в Кубке Билли Джин Кинг первой ракетки мира Иги Швентек, но из-за отсутствия даже минимального перерыва после WTA Finals в Форт-Уэрте она от выступлений за сборную Польши все же решила отказаться.
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8 ноября, вторник
Австралия – Словакия – 2:1
Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:4, 6:3
Айла Томлянович (Австралия) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:1, 6:2
Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – 2:6, 6:3, 10:6
Казахстан – Великобритания – 2:1
Юлия Путинцева (Казахстан) – Кэти Болтер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:4
Алисия Барнетт / Оливия Николлс (Великобритания) – Анна Данилина / Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:3
Теннис. Расписание финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2022. Глазго, Великобритания (Hard)
время начала матчей - московское
Групповой этап (8 – 11 ноября)
Группа A
- 9 ноября. Швейцария – Италия. Начало в 13:00
- 10 ноября. Италия – Канада. Начало в 13:00
- 11 ноября. Швейцария – Канада. Начало в 14:00
Группа B
- 8 ноября. Австралия – Словакия. Начало в 13:00
- 9 ноября. Бельгия – Словакия. Начало в 13:00
- 10 ноября. Австралия – Бельгия. Начало в 13:00
Группа С
- 8 ноября. Казахстан – Великобритания. Начало в 19:00
- 9 ноября. Испания – Казахстан. Начало в 19:00
- 10 ноября. Испания – Великобритания. Начало в 19:00
Группа D
- 9 ноября. США – Польша. Начало в 19:00
- 10 ноября. Чехия – Польша. Начало в 19:00
- 11 ноября. Чехия – США. Начало в 19:30
Плей-офф (12 – 13 ноября)
Полуфиналы
- 11 ноября. Победитель группы A – победитель группы D. Победитель группы B – победитель группы C. Начало в 13:00 и 19:00
Финал
- 12 ноября. Начало в 17:00