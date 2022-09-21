Теннис. WTA 500. Токио 2022: результаты, видео, расписание

С 19 по 25 сентября в Токио проходит теннисный турнир категории WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis, в котором играют Паула Бадоса, Вероника Кудерметова, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия, Людмила Самсонова, Гарбин Мугуруса и Наоми Осака. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Токио.
- Подробно о жеребьевке и участницах турнирах WTA 500 в Токио читайте здесь
- Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA
Результаты
- 21 сентября, среда
- Первый круг
- Людмила Самсонова - Елена Рыбакина (Казахстан, 8) - 6:2, 6:4
- Второй круг
- Гарбин Мугуруса (Испания,3) - Деспина Папамихаил (Греция) - 6:4, 6:2
- Чжан Шуай (Китай) - Каролин Гарсия (Франция, 2) - 4:6, 7:6(5), 7:6(5)
- Чжен Циньвэнь (Китай) - Паула Бадоса (Испания, 1) - 6:3, 6:2
- Клэр Лю (США) - Элизе Мертенс (Бельгия) - 6:4, 6:1
- 20 сентября, вторник
- Первый круг
- Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - София Кенин (США) - 7:6(7), 6:4
- Чжан Шуай (Китай) - Маи Хонтама (Япония) - 6:0, 6:3
- Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Изабелла Шинкова (Болгария) - 6:2, 6:1
- Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 5) - Юки Наито (Япония) - 6:4, 6:2
- Наоми Осака (Япония) - Дарья Сэвилл (Австралия) - 1:0 - отказ Сэвилл
- 19 сентября, понедельник
- Первый круг
- Ван Синью (Китай) - Эллен Перес (Австралия) - 7:5, 1:6, 6:4
- Элизе Мертенс (Бельгия) - Кян Ван (Китай) - 6:0, 6:3
- Клэр Лю (США) - Алисон Риске-Амиртраж (США, 7) - 6:2, 6:3
- Петра Мартич (Хорватия) - Рино Саига (Япония) - 6:1, 6:1
- Чжен Циньвэнь (Китай) - Мисаки Дои (Япония) - 6:2, 6:4
- Деспина Папамихаил (Греция) - Ю Сяоди (Китай) - 6:4, 6:2
Расписание
Теннис. WTA 500. Toray Pan Pacific Open Tennis. Токио, Япония (Hard)
19 – 25 сентября
время начала матчей - московское
19 сентября, понедельник
Первый круг. Начало в 5:00
20 сентября, вторник
Первый круг. Начало в 5:00
21 сентября, среда
Второй круг. Начало в 5:00
22 сентября, четверг
Второй круг. Начало в 5:00
23 сентября, пятница
Четвертьфиналы. Начало определится позднее
24 августа, суббота
Полуфиналы. Начало определится позднее
25 сентября, воскресенье
Финал. Начало определится позднее
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