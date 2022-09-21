Теннис. WTA 500. Токио 2022: результаты, видео, расписание

Как проходит турнир WTA 500 в Токио с участием Наоми Осаки, Каролин Гарсии и Вероники Кудерметовой

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

С 19 по 25 сентября в Токио проходит теннисный турнир категории WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis, в котором играют Паула Бадоса, Вероника Кудерметова, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия, Людмила Самсонова, Гарбин Мугуруса и Наоми Осака. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Токио.

Результаты

  • 21 сентября, среда
  • Первый круг
  • Людмила Самсонова - Елена Рыбакина (Казахстан, 8) - 6:2, 6:4
  • Второй круг
  • Гарбин Мугуруса (Испания,3) - Деспина Папамихаил (Греция) - 6:4, 6:2
  • Чжан Шуай (Китай) - Каролин Гарсия (Франция, 2) - 4:6, 7:6(5), 7:6(5)
  • Чжен Циньвэнь (Китай) - Паула Бадоса (Испания, 1) - 6:3, 6:2
  • Клэр Лю (США) - Элизе Мертенс (Бельгия) - 6:4, 6:1
  • 20 сентября, вторник
  • Первый круг
  • Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - София Кенин (США) - 7:6(7), 6:4
  • Чжан Шуай (Китай) - Маи Хонтама (Япония) - 6:0, 6:3
  • Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Изабелла Шинкова (Болгария) - 6:2, 6:1
  • Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 5) - Юки Наито (Япония) - 6:4, 6:2
  • Наоми Осака (Япония) - Дарья Сэвилл (Австралия) - 1:0 - отказ Сэвилл
  • 19 сентября, понедельник
  • Первый круг
  • Ван Синью (Китай) - Эллен Перес (Австралия) - 7:5, 1:6, 6:4
  • Элизе Мертенс (Бельгия) - Кян Ван (Китай) - 6:0, 6:3
  • Клэр Лю (США) - Алисон Риске-Амиртраж (США, 7) - 6:2, 6:3
  • Петра Мартич (Хорватия) - Рино Саига (Япония) - 6:1, 6:1
  • Чжен Циньвэнь (Китай) - Мисаки Дои (Япония) - 6:2, 6:4
  • Деспина Папамихаил (Греция) - Ю Сяоди (Китай) - 6:4, 6:2

Расписание

Теннис. WTA 500. Toray Pan Pacific Open Tennis. Токио, Япония (Hard)

19 – 25 сентября

время начала матчей - московское

19 сентября, понедельник

Первый круг. Начало в 5:00

20 сентября, вторник

Первый круг. Начало в 5:00

21 сентября, среда

Второй круг. Начало в 5:00

22 сентября, четверг

Второй круг. Начало в 5:00

23 сентября, пятница

Четвертьфиналы. Начало определится позднее

24 августа, суббота

Полуфиналы. Начало определится позднее

25 сентября, воскресенье

Финал. Начало определится позднее

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