Теннис. WTA 500. Токио 2022: результаты, видео, расписание

С 19 по 25 сентября в Токио проходит теннисный турнир категории WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis, в котором играют Паула Бадоса, Вероника Кудерметова, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия, Людмила Самсонова, Гарбин Мугуруса и Наоми Осака. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Токио.

Подробно о жеребьевке и участницах турнирах WTA 500 в Токио читайте здесь

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA

Результаты

21 сентября, среда

Первый круг

Людмила Самсонова - Елена Рыбакина (Казахстан, 8) - 6:2, 6:4

Второй круг

Гарбин Мугуруса (Испания,3) - Деспина Папамихаил (Греция) - 6:4, 6:2

Чжан Шуай (Китай) - Каролин Гарсия (Франция, 2) - 4:6, 7:6(5), 7:6(5)

Чжен Циньвэнь (Китай) - Паула Бадоса (Испания, 1) - 6:3, 6:2

Клэр Лю (США) - Элизе Мертенс (Бельгия) - 6:4, 6:1

20 сентября, вторник

Первый круг

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - София Кенин (США) - 7:6(7), 6:4

Чжан Шуай (Китай) - Маи Хонтама (Япония) - 6:0, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Изабелла Шинкова (Болгария) - 6:2, 6:1

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 5) - Юки Наито (Япония) - 6:4, 6:2

Наоми Осака (Япония) - Дарья Сэвилл (Австралия) - 1:0 - отказ Сэвилл

19 сентября, понедельник

Первый круг

Ван Синью (Китай) - Эллен Перес (Австралия) - 7:5, 1:6, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия) - Кян Ван (Китай) - 6:0, 6:3

Клэр Лю (США) - Алисон Риске-Амиртраж (США, 7) - 6:2, 6:3

Петра Мартич (Хорватия) - Рино Саига (Япония) - 6:1, 6:1

Чжен Циньвэнь (Китай) - Мисаки Дои (Япония) - 6:2, 6:4

Деспина Папамихаил (Греция) - Ю Сяоди (Китай) - 6:4, 6:2

Расписание

Теннис. WTA 500. Toray Pan Pacific Open Tennis. Токио, Япония (Hard)

19 – 25 сентября

время начала матчей - московское

19 сентября, понедельник

Первый круг. Начало в 5:00

20 сентября, вторник

Первый круг. Начало в 5:00

21 сентября, среда

Второй круг. Начало в 5:00

22 сентября, четверг

Второй круг. Начало в 5:00

23 сентября, пятница

Четвертьфиналы. Начало определится позднее

24 августа, суббота

Полуфиналы. Начало определится позднее

25 сентября, воскресенье

Финал. Начало определится позднее

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