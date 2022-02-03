Теннис. WTA 500. St. Petersburg Ladies Trophy-2022: что ждать и где смотреть

Практически сразу после окончания Australian Open многие лучшие теннисистки мира перебрались из Мельбурна в Россию. А, именно, в Санкт-Петербург, где с 7 по 13 февраля 2022 года пройдет турнир категории WTA 500 St. Petersburg Ladies Trophy. В 2021-м до полуфиналов на этом турнире добрались только россиянки, но на сей раз уровень конкуренции будет гораздо серьезнее, ведь противостоять действующей чемпионке Дарье Касаткиной и первой ракетки страны Анастасии Павлюченковой будут в том числе и игроки из топ-10 рейтинга WTA.

Впервые в истории (соревнования в Петербурге проводятся с 2016 года) в основной сетке сыграют не 28, а 32 теннисистке. Таким образом, даже квартету первых сеяных придется вступать в бой с первого круга. Если не будет отказов, то квартет лидеров посева составят Арина Соболенко (2-я ракетка мира), уступающая в рейтинге только недавней победительнице открытого чемпионата Австралии Эшли Барти, Мария Саккари (восьмая ракетка мира), Анетт Контавейт (девятая ракетка мира) и Елена Рыбакина (12-я ракетка мира). Также интересно будет наблюдать за олимпийской чемпионкой Токио Белиндой Бенчич, Элизе Мертенс и Аленой Остапенко.

Россиянки, естественно, также постараются выиграть домашний турнир. Помимо Павлюченковой и Касаткиной в основную сетку по рейтингу прошли Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Анастасия Павлюченкова - первая ракетка России

Теннис. WTA 500. St. Petersburg Ladies Trophy-2022. Санкт-Петербург, Россия (Hard)

7 – 13 февраля

время начала игр - московское

7 февраля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

8 февраля, вторник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

9 февраля, среда

Второй круг. Начало матчей в 13:00

10 февраля, четверг

Второй круг. Начало матчей в 13:00

11 февраля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00

12 февраля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 14:00

13 февраля, воскресенье

Финал парного разряда. Начало в 14:00

Финал одиночного разряда. Начало в 16:30

Прямые трансляции смотрите на телеканале «Матч! Страна» и на Sportbox.ru

Сетки и расписание по дням смотрите на официальном сайте турнира и страничке турнира на сайте WTA