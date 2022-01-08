Теннис. WTA 500. Сидней-2022: где смотреть и что ждать

Крупнейшим теннисным турниром недели перед стартом Australian Open станет Sydney Tennis Classic категории WTA 500. В нем с 10 по 15 января 2022 года примут сразу семь теннисисток из топ-10 во главе с первой ракеткой мира Эшли Барти, а уже в первом круге ожидается дуэль двух юных суперзвезд – Эмма Радукану против Иги Швентек. Кроме того, на турнире в Сиднее сыграют и двое россиянок – Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.
Примечательно, что лучшая в паре победительницы US Open-2021 Радукану и чемпионки «Ролан Гаррос»-2020 Швентек может сыграть с Барти уже в четвертьфинале. В верхную половину сетки также попали героиня заключительной части прошлого сезона Анетт Контавейт, ее хорошая подруга Онс Жабер и всегда опасная действующая чемпионка (2019 года, затем соревнования не проводились) Петра Квитова. Но и нижняя половина ничуть не слабее. Именно там оказались и обе теннисистки из России.
Касаткина, добравшаяся на своем первом турнире в 2022 году в Мельбурне до полуфинала, на старте сыграет с восьмой сеяной Софией Кенин. В ее четверти сетки – третья ракетка мира и победительница WTA Finals-2021 в Гвадалахаре Гарбин Мугуруза, которая во втором круге может сыграть с лучшей в паре Александровой и Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан. В другой четверти не менее жарко – в первом круге олимпийская чемпионка Белинда Бенчич встретится с Барборой Крейчиковой, а Паола Бадоса – с Еленой Остапенко.
В прошлом россиянки побеждали в Сиднее трижды. Елена Дементьева выигрывала в 2009 и 2010 годах, Светлана Кузнецова – в 2016 году. Да, сейчас повторить этот успех будет непросто, но кто знает. В любом случае, Sydney Tennis Classic станет прекрасной проверкой перед первым в сезоне «Большим шлемом» в Мельбурне. Да и рейтинговые очки в условиях столь плотной конкуренции в женском теннисе явно не будут лишними.
Теннис. WTA 500. Sydney Tennis Classic-2022. Сидней, Австралия (Hard). Расписание
время начала матчей - московское
10 января, понедельник
Первый круг. Начало в 3:00
11 января, вторник
Первый круг. Второй круг. Начало в 3:00
12 января, среда
Второй круг. Начало в 3:00
13 января, четверг
Четвертьфиналы. Начало в 3:00
14 января, пятница
Полуфиналы. Начало не ранее 4:00
15 января, суббота
Финал. Начало не ранее 5:00
Расписание по дням, турнирные сетки и результаты по ходу турнира в Сиднее смотрите здесь
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