Теннис. WTA 500. Сидней-2022: где смотреть и что ждать

Крупнейшим теннисным турниром недели перед стартом Australian Open станет Sydney Tennis Classic категории WTA 500. В нем с 10 по 15 января 2022 года примут сразу семь теннисисток из топ-10 во главе с первой ракеткой мира Эшли Барти, а уже в первом круге ожидается дуэль двух юных суперзвезд – Эмма Радукану против Иги Швентек. Кроме того, на турнире в Сиднее сыграют и двое россиянок – Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.

Примечательно, что лучшая в паре победительницы US Open-2021 Радукану и чемпионки «Ролан Гаррос»-2020 Швентек может сыграть с Барти уже в четвертьфинале. В верхную половину сетки также попали героиня заключительной части прошлого сезона Анетт Контавейт, ее хорошая подруга Онс Жабер и всегда опасная действующая чемпионка (2019 года, затем соревнования не проводились) Петра Квитова. Но и нижняя половина ничуть не слабее. Именно там оказались и обе теннисистки из России.

Касаткина, добравшаяся на своем первом турнире в 2022 году в Мельбурне до полуфинала, на старте сыграет с восьмой сеяной Софией Кенин. В ее четверти сетки – третья ракетка мира и победительница WTA Finals-2021 в Гвадалахаре Гарбин Мугуруза, которая во втором круге может сыграть с лучшей в паре Александровой и Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан. В другой четверти не менее жарко – в первом круге олимпийская чемпионка Белинда Бенчич встретится с Барборой Крейчиковой, а Паола Бадоса – с Еленой Остапенко.

В прошлом россиянки побеждали в Сиднее трижды. Елена Дементьева выигрывала в 2009 и 2010 годах, Светлана Кузнецова – в 2016 году. Да, сейчас повторить этот успех будет непросто, но кто знает. В любом случае, Sydney Tennis Classic станет прекрасной проверкой перед первым в сезоне «Большим шлемом» в Мельбурне. Да и рейтинговые очки в условиях столь плотной конкуренции в женском теннисе явно не будут лишними.

Гарбин Мугуруза после победы на WTA Finals может считаться фаворитом любого турнира Фото © All rights reserved 2021 GETTY IMAGES

Теннис. WTA 500. Sydney Tennis Classic-2022. Сидней, Австралия (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

10 января, понедельник

Первый круг. Начало в 3:00

11 января, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 3:00

12 января, среда

Второй круг. Начало в 3:00

13 января, четверг

Четвертьфиналы. Начало в 3:00

14 января, пятница

Полуфиналы. Начало не ранее 4:00

15 января, суббота

Финал. Начало не ранее 5:00

Расписание по дням, турнирные сетки и результаты по ходу турнира в Сиднее смотрите здесь

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