Теннис. WTA 500. Штутгарт-2022: результаты, видео, расписание

С 18 по 24 апреля 2022 года в Штутгарте проходит теннисный грунтовый турнир категории WTA 500 с участием семи теннисисток из топ-10, включая первую ракетку мира Игу Швентек. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
Подробнее о жеребьевке и участницах турнира WTA 500 в Штутгарте, а также турнирное расписание читайте здесь
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Расписание
Теннис. WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix-2022. Штутгарт, Германия (Clay)
18 – 24 апреля
время начала матчей – московское (предварительное)
18 апреля, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 18:00
19 апреля, вторник
Первый круг. Начало матчей в 12:30
20 апреля, среда
Первый круг / Второй круг. Начало матчей в 12:30
21 апреля, четверг
Второй круг. Начало матчей в 12:30
22 апреля, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00
23 апреля, суббота
Полуфиналы. Начало матчей в 16:30
24 апреля, воскресенье
Финал. Начало в 14:00