Теннис. WTA 500. Штутгарт-2022: результаты, видео, расписание

С 18 по 24 апреля 2022 года в Штутгарте проходит теннисный грунтовый турнир категории WTA 500 с участием семи теннисисток из топ-10, включая первую ракетку мира Игу Швентек. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробнее о жеребьевке и участницах турнира WTA 500 в Штутгарте, а также турнирное расписание читайте здесь

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Расписание

Теннис. WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix-2022. Штутгарт, Германия (Clay)

18 – 24 апреля

время начала матчей – московское (предварительное)

18 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 18:00

19 апреля, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:30

20 апреля, среда

Первый круг / Второй круг. Начало матчей в 12:30

21 апреля, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:30

22 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00

23 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 16:30

24 апреля, воскресенье

Финал. Начало в 14:00