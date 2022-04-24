Теннис. WTA 500. Штутгарт-2022. Итоги турнира: Швентек продолжает побеждать

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши выиграла четвертый теннисный турнир подряд. Вслед за победами на соревнованиях категории WTA 1000 в Дохе, Индиан-Уэллс и Майами она завоевала титул на WTA 500 в Штутгарте, обыграв в финале Арину Соболенко 6:2, 6:2.

Таким образом, Швентек продлила победную серию до 23 матчей, больше за последние 10 лет матчей подряд выигрывала только одна теннисистка – Серена Уильямс. По ходу турнира в Штутгарте Ига лишь в одной встрече испытала ожесточенное сопротивление – в полуфинале больше трех часов билась с Людмилой Самсоновой, завершив матч в свою пользу 6:7, 6:4, 7:5.

Финал получился куда более скоротечным – всего 84 минуты. Причем Швентек действовала даже более активно, чем обычно очень агрессивная Соболенко – у нее 17 активно выигранных розыгрышей против 13. Преимущество Иги в рейтинге WTA над преследовательницами уже превышает 2000 очков. Кстати, по итогам турнира в Штутгарте на второе место в рейтинге впервые в карьере поднялась Паула Бадоса, уступившая в полуфинале Соболенко.

Отметим также, что в другом финале WTA на неделе (в Стамбуле, категория «250») – Анастасия Потапова обыграла Веронику Кудерметову 6:3, 6:1 и завоевала первый титул в карьере.