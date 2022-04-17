Теннис. WTA 500. Штутгарт-2022: что ждать и где смотреть

С 18 по 24 апреля 2022 года в Штутгарте на грунте пройдет один из самых престижных теннисных турниров категории WTA 500. Состав участниц действительно звездный – в турнирной сетке сразу семь теннисисток топ-10 во главе с непобедимой с февраля первой ракеткой мира Игой Швентек. Получится ли у польской теннисистки продлить свою феноменальную серию из 19 выигранных матчей подряд?

Швентек возглавила рейтинг WTA после завершения карьеры прошлогодней чемпионки Штутгарта Эшли Барти, но, судя по всему, ее восхождение на вершину в любом случае было вопросом времени. Ига с февраля по апрель победила на трех турнирах WTA 1000 подряд – в Дохе, Индиан-Уэллс и Майами, а в двух матчах Кубка Билли Джин Кинг вообще отдала всего один гейм! Правда, есть одна деталь – все эти подвиги Швентек совершила на харде, а теперь ей предстоит перейти на грунт. Хотя, с другой стороны, польская теннисистка и на земле умеет играть прекрасно, доказательством чему является ее победа на «Ролан Гаррос»-2020.

Первый круг Ига пропустит, а во втором может сыграть с Викторией Голубич или Евой Лис, а в четвертьфинале – с чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану, которая, впрочем, в 2022 году пока не блещет.

В соседней четверти сетки фаворитом выглядит Мария Саккари, которая может встретиться со Швентек в полуфинале. Однако уже во втором круге вероятна встреча Марии с полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2021 Тамарой Зиданшек, а в четвертьфинале - с Петрой Квитовой, Каролиной Плишковой или Людмилой Самсоновой.

Паула Бадоса в случае удачной игры в Штутгарте может стать второй ракеткой мира Фото © 2022 Getty Images

В нижней половине уже на старте состоится интереснейший по вывеске матч между Анетт Контавейт и Ангеликой Кербер, во втором круге пятой сеяной Контавейт может встретиться Екатерина Александрова. В эту же четверть попали третья сеяная Арина Соболенко и Бьянка Андрееску, не выходившая на корт в официальных турнирах с прошлой осени.

Соседняя четверть и вовсе «нашпигована» звездными теннисистками. Уже в первом круге сыграют между собой Онс Жабер и Маркета Вондроушева, а также Дарья Касаткина и Кори Гауфф, лучшие в этих парах сыграют между собой. А вторая сеяная Паула Бадоса уже во втором круге может сыграть с Еленой Рыбакиной.

Теннис. WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix-2022. Штутгарт, Германия (Clay). Расписание

18 – 24 апреля

время начала матчей – московское (предварительное)

18 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 18:00

19 апреля, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:30

20 апреля, среда

Первый круг / Второй круг. Начало матчей в 12:30

21 апреля, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:30

22 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00

23 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 16:30

24 апреля, воскресенье

Финал. Начало в 14:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA