Теннис. WTA 500. Штутгарт-2021. Финал: что ждать и где смотреть

Роскошный финал на теннисном турнире WTA 500 в Штутгарте состоится 24 апреля 2022 года – титул разыграют Арина Соболенко и Ига Швентек. Причем первой ракетке мира Швентек выход в финал дался очень непросто – она билась с Людмилой Самсоновой три часа и три минуты.

Результаты и видео турнира WTA в Штутгарте

Ига проиграла Людмиле в полуфинале первый сет на тай-брейке, да и во второй и третьей партиях шла практически равная борьба. В решающем сете все также мог решить 13-й гейм, но при 5:5 Самсонова допустила несколько невынужденных ошибок в ключевые моменты, чем ее соперница воспользовалась, победив 6:7, 6:4, 7:5. Тем не менее, для Людмилы турнир в Штутгарте получился весьма удачным. Что касается Швентек, то первая ракетка мира проводит феноменальный отрезок – за последние два с небольшим месяца она выиграла 22 матча подряд! Это пятая по протяженности победная серия за последние 10 лет. У Серены Уильямс три серии побед составили 34, 27 и 25 матчей соответственно, Наоми Осака не знала поражений 23 игры. Но если Ига выиграет и финал в Штутгарте, то Осаку она уже догонит, а там кто знает.

До встречи с Самсоновой она на этом турнире не проиграла ни сета, уверенно обыграв Еву Лис и Эмму Радукану. И не сказать, что против Людмилы лидер мирового рейтинга действовала ниже своего уровня, просто соперница также показала прекрасный теннис. И прервала другую серию Иги из 28 выигранных партий подряд.

В свою очередь, Соболенко в Штутгарте наконец-то оправдывает ожидания после слабого старта сезона-2022. Арина перед турниром в чемпионской гонке не входила даже в топ-20. Но, судя по всему, игровой кризис все же преодолен – теннисистка одержала несколько побед над очень сильными соперницами. Во втором круге Соболенко превзошла в трех партиях 6:1, 3:6, 6:2 Бьянку Андрееску, вернувшуюся в тур после значительного перерыва, затем преодолела сопротивление Анетт Контавейт 6:4, 3:6. 6:1. А в полуфинале она справилась с Паулой Бадосой 7:6, 6:4, которая с понедельника станет второй ракеткой мира.

Сама Арина вне зависимости от результата финала сохранит четвертую строчку в рейтинге. Дело в том, что в прошлом сезоне она также дошла до финала, уступив Эшли Барти, поэтому серьезную прибавку в рейтинговых баллах не получит. Зато уверенности в своих силах этот турнир Соболенко, безусловно, добавит. Ведь в последний раз она играла в финалах почти год назад – в Мадриде в мае 2021 года. Между собой Швентек и Соболенко прежде встречались дважды, причем относительно недавно – в ноябре 2021 года на WTA Finals в трех партиях выиграла Арина, а в феврале в четвертьфинале в Дохе Ига взяла в двух сетах убедительный реванш. При этом оба предыдущих матча прошли на харде, на грунте соперницы прежде не играли. Фаворитом можно назвать Швентек, но все же и у Соболенко есть шансы на титул.

Теннис. WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт, Германия (Clay). Финал

время начала матча - московское

25 апреля, воскресенье

Ига Швентек (Польша, 1) – Арина Соболенко (3). Начало в 14:00

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