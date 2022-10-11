Теннис. WTA 500. Сан-Диего 2022: результаты, видео, расписание

10-16 октября в Сан-Диего проходит женский теннисный турнир San Diego Open. Хотя проводится в категории WTA 500, в 2022 году он собрал просто фантастический состав участниц. В Сан-Диего с 10 по 16 октября сыграют восемь из 11 лучших теннисисток мира во главе с первой ракеткой мира Игой Швентек, которая, впрочем, заметно устала в Остраве, где проиграла марафонский финал Барборе Крейчиковой. Среди других претенденток на победу отметим Джессику Пегулу, Елену Рыбакину и Людмилу Самсонову, пусть две последние теннисистки не входят даже в топ-20.

10 октября, понедельник

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) – Людмила Самсонова – 7:6(1), 4:6, 6:2

Мэдисон Киз (США) – Эллен Перес (Австралия) – 6:1, 6:4

Мартина Тревисан (Италия) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 6:4

Луиза Чирико (США) – Элисон Риск (США) – 1:6, 7:5, 7:6(5)

Коко Вандевей (США) – София Кенин (США) – 6:1, 1:6, 6:4

Даниэль Коллинс (США) – Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:2, 7:6(4)

Теннис. WTA 500. San Diego Open. Сан-Диего, США (Hard). Расписание

10 – 16 октября

время начала матчей – московское

10 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 21:30

11 октября, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 21:30

12 октября, среда

Второй круг. Начало в 21:30

13 октября, четверг

Второй круг. Начало в 21:30

14 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 21:00

15 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 22:00

17 октября, понедельник

Финал. Начало не ранее 2:00

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